Oltre sci e snowboard: gli sport invernali più insoliti e di nicchia del mondo

Quando si parla di sport invernali, l'immaginario collettivo corre quasi automaticamente verso sci alpino, snowboard, pattinaggio artistico, hockey e bob

Eppure neve e ghiaccio ospitano un universo molto più vasto, composto da discipline che in alcuni Paesi vantano tradizioni antiche, circuiti internazionali e atleti professionisti, pur rimanendo quasi sconosciute al grande pubblico.

Alcune sono versioni particolari di sport più celebri, altre sembrano nate dall’incontro fra attività completamente differenti.

Ci sono competizioni disputate su piste naturali, gare in cui si sale e si scende una montagna con gli sci ai piedi, arrampicate su strutture ghiacciate e persino sport di squadra che ricordano il calcio o l’hockey, ma si giocano su enormi superfici congelate.

La loro dimensione di nicchia, inoltre, non significa necessariamente assenza di organizzazione: molte di queste discipline possiedono veri campionati mondiali e calendari internazionali.

Lo sci alpinismo, dalla montagna alle Olimpiadi

Tra gli sport che negli ultimi anni hanno compiuto il salto più evidente verso la notorietà c’è lo sci alpinismo, spesso indicato anche con il termine inglese “skimo”.

La sua caratteristica principale è l’alternanza tra salita e discesa: gli atleti affrontano percorsi montani utilizzando gli sci, le pelli di foca e, in alcuni tratti, procedendo anche a piedi con l’attrezzatura trasportata con sé.

Per molto tempo lo sci alpinismo competitivo è rimasto confinato soprattutto agli appassionati della montagna. La sua evoluzione sportiva, tuttavia, è stata rapidissima.

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è diventato per la prima volta disciplina olimpica, con gare sprint maschili e femminili e una staffetta mista.

È uno degli esempi più interessanti di come uno sport nato essenzialmente dall’esigenza di muoversi sulla montagna possa trasformarsi in una competizione moderna.

La componente strategica è notevole: non basta essere forti in salita, perché le transizioni, la gestione dell’attrezzatura e la capacità di affrontare rapidamente le discese possono cambiare completamente l’esito di una gara.

Telemark, lo sci in cui il tallone resta libero

Il telemark è immediatamente riconoscibile dalla posizione assunta dallo sciatore durante la curva: un ginocchio si abbassa mentre lo sci interno arretra, creando un movimento molto diverso da quello dello sci alpino tradizionale.

La ragione è tecnica: lo scarpone è fissato allo sci soltanto anteriormente, lasciando libero il tallone.

La disciplina deriva da una tecnica sviluppata in Norvegia e oggi dispone di un regolamento internazionale e di competizioni organizzate dalla Federazione Internazionale Sci e Snowboard.

Il calendario agonistico comprende differenti specialità, tra cui Classic, Sprint e Parallel Sprint, con regolamenti specifici per Coppa del Mondo e Campionati Mondiali.

A rendere particolarmente insolito il telemark competitivo è la varietà di abilità richiesta.

Una prova può includere porte simili a quelle dello sci alpino, salti e tratti nei quali è necessario utilizzare tecniche caratteristiche dello sci nordico.

È quindi difficile inserirlo in una sola categoria: possiede elementi di velocità, tecnica e resistenza che spiegano perché continui ad avere una comunità molto fedele, soprattutto nelle regioni alpine e scandinave.

Slittino su pista naturale, la versione più “selvaggia” del luge

Lo slittino olimpico viene normalmente associato alle piste artificiali refrigerate, con curve sopraelevate e velocità elevatissime.

Esiste però una disciplina parallela, decisamente meno conosciuta: lo slittino su pista naturale.

In questo caso gli atleti gareggiano su percorsi che seguono maggiormente la conformazione originaria delle strade o delle piste di montagna.

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Il risultato è uno sport nel quale la capacità di controllo e di impostazione delle curve assume un’importanza enorme.

La Federazione Internazionale Slittino organizza una Coppa del Mondo e Campionati Mondiali dedicati esclusivamente a questa specialità.

L’edizione mondiale del 2025 a Kühtai, in Austria, è stata addirittura la venticinquesima della storia, con gare individuali maschili e femminili, doppio e prova a squadre.

L’Italia è storicamente uno dei Paesi di riferimento della disciplina: agli stessi Mondiali gli azzurri Matthias e Peter Lambacher conquistarono il titolo nel doppio, mentre diversi atleti italiani occuparono le posizioni di vertice nelle altre categorie.

Nonostante il livello agonistico, lo sport continua però a rimanere fortemente legato all’arco alpino e questo ne limita inevitabilmente la diffusione televisiva globale.

Ice climbing, quando l’arrampicata diventa una gara sul ghiaccio

L’arrampicata sul ghiaccio è probabilmente una delle discipline invernali più spettacolari da osservare.

Gli atleti salgono strutture ghiacciate o pareti artificiali utilizzando ramponi e piccozze, combinando forza, tecnica, equilibrio e capacità di leggere rapidamente la parete.

Nella versione agonistica internazionale le categorie principali sono due: Lead e Speed.

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Nella prima conta soprattutto la capacità di arrivare più in alto possibile lungo un percorso tecnicamente complesso; nella seconda domina il cronometro.

La UIAA, l’organizzazione internazionale dell’alpinismo e dell’arrampicata, gestisce un vero circuito mondiale.

La stagione 2026 della Coppa del Mondo ha toccato località in Asia, Europa e Nord America, con tappe fra cui Cheongsong in Corea del Sud, Saas-Fee in Svizzera ed Edmonton in Canada.

Proprio Edmonton rappresenta bene il tentativo di trasformare questa disciplina in un prodotto sportivo più accessibile al pubblico: la città canadese ha ospitato prima i Mondiali e successivamente tappe della Coppa del Mondo, con competizioni trasmesse anche in streaming internazionale.

Bandy, l’enorme parente nordico dell’hockey

A prima vista può sembrare hockey su ghiaccio, ma bastano pochi secondi per capire che il bandy è qualcosa di diverso.

Si gioca su una superficie molto più grande, generalmente paragonabile per dimensioni a un campo da calcio, con undici giocatori per squadra e una piccola palla invece del disco.

Il risultato è uno sport veloce ma anche estremamente tattico, nel quale gli spazi ricordano più quelli del calcio che quelli dell’hockey tradizionale.

Il bandy ha una presenza importante soprattutto in Scandinavia e conserva una forte cultura sportiva in Paesi come Svezia, Finlandia e Norvegia.

I Campionati Mondiali maschili del 2026 si sono disputati a Pori, in Finlandia, riportando la massima competizione iridata maschile nel Paese dopo 25 anni.

La Svezia ha conquistato il titolo e la manifestazione ha attirato migliaia di spettatori, con circa 17.000 presenze complessive durante la settimana secondo gli organizzatori.

La dimensione internazionale del bandy resta comunque fragile.

Per la stagione successiva non è stato programmato il Mondiale senior di Gruppo A dopo la rinuncia di alcune delle principali nazionali per motivi economici, un segnale delle difficoltà che una disciplina così territoriale incontra nel sostenere un circuito globale stabile.

Pattinaggio sincronizzato, il lato collettivo del ghiaccio

Il pattinaggio artistico è una delle discipline invernali più riconoscibili, mentre la sua variante sincronizzata riceve molta meno attenzione.

In questo caso, però, la performance non ruota attorno a un singolo atleta o a una coppia: intere squadre pattinano simultaneamente realizzando figure, intersezioni e cambi di formazione.

La precisione deve essere quasi assoluta perché ogni movimento individuale modifica inevitabilmente l’equilibrio dell’intero gruppo.

Ai Mondiali ISU del 2026 a Salisburgo parteciparono 22 squadre provenienti da Paesi che andavano dal Canada al Giappone, passando per Finlandia, Stati Uniti, Italia e numerose nazioni europee. Il titolo fu conquistato dal team canadese Les Supremes.

La disciplina potrebbe inoltre vivere una fase di trasformazione significativa.

L’International Skating Union ha annunciato per il 2027 il primo Mondiale del formato Synchro9, versione con nove pattinatori e gare più rapide, destinata a entrare nel programma dei Giochi invernali delle Alpi francesi del 2030.

Wheelchair mixed doubles curling, una giovane disciplina paralimpica

Persino il curling, già considerato di nicchia in numerosi Paesi, possiede specialità ancora meno conosciute.

Una delle più giovani è il wheelchair mixed doubles, variante del curling in carrozzina disputata da coppie miste.

La differenza rispetto alla tradizionale competizione a squadre non riguarda soltanto il numero dei partecipanti.

Con meno pietre e due soli giocatori, le partite richiedono decisioni rapide e un coordinamento particolarmente stretto fra i componenti della coppia.

Non essendoci lo sweeping tipico del curling tradizionale, assumono ancora maggiore importanza precisione e controllo iniziale del tiro.

La disciplina ha fatto il proprio debutto paralimpico nel 2026, appena pochi anni dopo la nascita del relativo Campionato Mondiale.

Otto nazioni hanno partecipato alla prima competizione paralimpica, mentre il tradizionale evento wheelchair a squadre ne ha coinvolte dieci.

È un caso interessante perché dimostra come il panorama degli sport invernali non sia affatto statico: nuove formule possono nascere all’interno di discipline già consolidate e conquistare in pochi anni uno spazio nelle maggiori manifestazioni internazionali.



Un mondo sportivo molto più vasto di quanto sembri

L’elemento che accomuna questi sport è il divario tra la loro reale organizzazione agonistica e la notorietà presso il pubblico generalista.

Telemark, bandy, ice climbing o slittino su pista naturale possono sembrare attività quasi folkloristiche a chi le scopre per la prima volta, ma dietro di esse esistono atleti specializzati, federazioni, regolamenti, circuiti mondiali e tradizioni sportive consolidate.

Non a caso, alcuni di questi sport possono essere anche oggetto di quote e pronostici sui portali autorizzati che si occupano di scommesse Italia online.

La crescita dello sci alpinismo e le novità previste per il pattinaggio sincronizzato dimostrano inoltre che il confine tra sport di nicchia e disciplina internazionale può cambiare molto rapidamente.

L’accesso ai grandi eventi, la diffusione dello streaming e la possibilità di costruire formati più brevi e spettacolari stanno offrendo visibilità a competizioni un tempo conosciute quasi esclusivamente nei territori in cui erano nate.

Ed è forse proprio qui che si trova uno degli aspetti più affascinanti dello sport invernale contemporaneo: dietro le discipline che dominano Olimpiadi e televisioni continua a esistere un laboratorio di tradizioni, invenzioni e contaminazioni sportive capace di trasformare una montagna innevata o una superficie ghiacciata in qualcosa di completamente diverso.