Un passo per la Terra: The North Face organizza Clean Up Hike per la Giornata della Terra

The North Face si unisce alla Giornata della Terra con l'iniziativa Clean Up Hike, promuovendo escursioni in tutta Europa per raccogliere rifiuti e preservare l'ambiente. In Italia, diversi eventi sono previsti in collaborazione con CleanALP

In occasione della Giornata della Terra, il celebre brand outdoor The North Face si impegna nella salvaguardia del nostro pianeta attraverso l’iniziativa Clean Up Hike.

Questa serie di appuntamenti, organizzati in tutta Europa, ha lo scopo di raccogliere i rifiuti abbandonati in parchi e spazi verdi, contribuendo così alla tutela dell’ambiente.

Negli anni passati, grazie alla collaborazione con diverse organizzazioni, The North Face ha già contribuito a ripulire oltre 4.500 chilometri di spazi all’aperto in tutta Europa.

Quest’anno, il brand offre ancora più opportunità agli appassionati di outdoor di partecipare attivamente alla protezione dell’ambiente con l’iniziativa Clean Up Hike.

In Italia, CleanALP sarà il partner dell’evento, affiancato da altre organizzazioni in vari paesi europei.

Per scoprire le iniziative Clean Up Hike più vicine, è possibile consultare la mappa sulla pagina Earth Day del sito The North Face.

Gli interessati potranno iscriversi agli eventi organizzati dal brand, ricevendo tutto il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti. Se non fossero presenti iniziative nella propria zona, The North Face offre la possibilità di creare e proporre il proprio team attraverso la sezione #SignUpToCleanUp.

In Italia sono previste diverse Clean-Up-Hike, tra cui:

The North Face Earth Week Clean Up Hike – Clean Up Tour Ayas – 22 Aprile, dalle 9.30 alle 14.30 a Champoluc (AO)

– 22 Aprile, dalle 9.30 alle 14.30 a Champoluc (AO) The North Face Clean Up Hike, escursione a Limone Piemonte – 23 Aprile, dalle 10.00 alle 16.30 a Limone Piemonte (CN)

The North Face Clean Up – Trail Hike – 23 Aprile, dalle 8.45 alle 15.00 a Donnas (AO) con Anna Boschini, membro dell’Explorer Team The North Face.

The North Face ribadisce l’importanza della sostenibilità non solo come tema di una campagna, ma come impegno quotidiano per proteggere il nostro pianeta.

Con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale, il brand si impegna a realizzare tutti i prodotti con tessuti riciclati, rigenerativi o rinnovabili di provenienza responsabile.

Inoltre, intende integrare la sostenibilità in ogni aspetto dei processi aziendali, dall’ideazione dei prodotti alla produzione e imballaggio.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa Clean Up Hike e per partecipare agli eventi, visita il sito dell’iniziativa