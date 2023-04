Trenitalia potenzia l’offerta per i ponti di primavera: +18.000 posti e collegamenti aggiuntivi

Trenitalia annuncia un aumento del 15% nelle prenotazioni rispetto allo scorso anno e potenzia l'offerta di Alta Velocità con 18mila posti in più sui Frecciarossa. Collegamenti aggiuntivi anche sul Regionale e Intercity per soddisfare la domanda crescente dei vacanzieri durante i ponti di primavera.

Trenitalia ha registrato un incremento del 15% nelle prenotazioni rispetto allo scorso anno e, per far fronte alla crescente domanda di viaggiatori durante i ponti di primavera, ha deciso di rafforzare l’offerta di Alta Velocità con oltre 18mila posti aggiuntivi sui Frecciarossa.

Per l’intero periodo, sono stati attivati 40 ulteriori collegamenti, mentre sul Regionale si stima un flusso di 4,5 milioni di viaggiatori.

L’Alta Velocità si adegua alle esigenze dei vacanzieri proponendo soluzioni innovative come il Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria e sette nuovi collegamenti di rinforzo tra Milano e Pescara lungo la costa Adriatica.

Inoltre, grazie ai Freccialink, sarà possibile raggiungere città d’arte come Matera, Assisi e Perugia con autobus di nuova generazione in connessione con i treni Frecce.

Il servizio Regionale offre numerose idee di escursioni, con oltre 600 località turistiche facilmente raggiungibili grazie ai servizi integrati con pullman o traghetti.

Particolarmente apprezzati in questi giorni sono i collegamenti verso le città d’arte e la Liguria, con i “Treni del mare” che viaggeranno tra Lombardia e Liguria fino al 24 settembre.

Per chi viaggia sulle lunghe distanze, sono stati potenziati i collegamenti Intercity notte sulla riviera adriatica, con un’offerta integrata e capillare dal nord al sud Italia.

Infine, dall’1 aprile, l’Eurocity tra Zurigo e Genova è stato prolungato fino a Sestri Levante, offrendo nuove opportunità di viaggio per chi sceglie di venire in Liguria in treno durante le vacanze pasquali e i ponti di primavera.

Trenitalia si impegna a garantire un’esperienza di viaggio sempre più confortevole e soddisfacente per i suoi passeggeri, rispondendo alle esigenze dei vacanzieri durante i ponti di primavera con un’offerta potenziata e un’ampia scelta di destinazioni.