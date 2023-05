Umbria Primavera in Cammino: Il festival outdoor alla scoperta delle Terre Dei Borghi Verdi

Umbria Primavera in Cammino, il festival outdoor alla scoperta dei 21 comuni delle Terre dei Borghi Verdi, ha visto la partecipazione di oltre 1000 camminatori. Tra i punti di forza dell'iniziativa, la valorizzazione di cammini e sentieri locali e la promozione delle eccellenze enogastronomiche umbre

Il festival del cammino, che ha portato centinaia di persone a scoprire le Terre dei Borghi Verdi seguendo sentieri e cammini, si conclude con un bilancio molto positivo.

L’evento “Umbria Primavera in Cammino” ha coinvolto oltre 1.000 camminatori, promuovendo la scoperta del territorio umbro attraverso un ricco calendario di trekking ed escursioni guidate da cinque influencer del trekking.

Cinque weekend, 13 giornate di escursioni e più di mille partecipanti proveniente da tutta Italia, che si sono messi in cammino alla scoperta di un territorio ricco di natura e cultura, ma che ancora non è conosciuto dagli appassionati di outdoor.

Tra i sentieri dell’Umbria meridionale hanno camminato gruppi di persone accompagnati da Simona Scacheri di Fringe in Travel, Federica Figliuolo di 2f-hiking, Rossella e Stefano di Fatti di Viaggi, Vincenzo e Francesco dei Cammini d’Italia, Pietro Scidurlo di Free Wheels e Marika Ciaccia di My Life In Trek.

A condividere i propri passi con quelli dei tanti ospiti del festival anche Silvia Ceriegi di Trippando, lo scrittore e poeta Franco Arminio, la storica dell’arte Benedetta Artefacile, Fabrizio Billo di Italia di Mezzo, il Cavallo Pazzo e Leonardo Corradini..

Cinque weekend per cinque influencer

Umbria Primavera in Cammino, oltre a promuovere il territorio e sostenere le strutture ricettive in un periodo di bassa stagionalità ha fatto conoscere nuovi suggestivi cammini, che stanno nascendo nel territorio, ai viaggiatori di tutta Italia.

Tra i cammini protagonisti di questo evento il Cammino della Pietra Bianca nel basso amerino, il Cammino di Germanico – anello di circa 70 km che collega la città di Amelia in Umbria con le sue sette splendide frazioni, il Cammino dei Borghi Silenti e il Cammino dei Protomartiri.

I trekker hanno percorso anche alcuni dei più suggestivi sentieri CAI del territorio tra Narni, Otricoli, Calvi dell’Umbria e Stroncone.

Cammini e itinerari che hanno mostrato ai visitatori le tante eccellenze naturalistiche e culturali di questo parte dell’Umbria, identificata dal nome “Terre dei Borghi Verdi”.

Un cammino che non si ferma

Umbria Primavera in Cammino ha permesso a molte persone di conoscere e approfondire l’ambizioso progetto de “Le Terre dei Borghi Verdi” con le sue numerose iniziative che continueranno ad accompagnare i camminatori alla scoperta delle terre dell’Umbria Meridionale, nonostante la fine del Festival.

Infatti il territorio ospiterà altri eventi nel corso di questa ultima parte di primavera, che permetteranno ai visitatori di camminare alla scoperta dei ricco e suggestivo territorio dell’Umbria.

Il successo di Umbria Primavera in Cammino ha motivato gli organizzatori a rendere il progetto de Le Terre dei Borghi Verdi sempre più competitivo, inclusivo e sostenibile, in grado di diventare un punto di riferimento per tutti gli amanti del turismo lento in Italia.

Questa manifestazione tornerà il prossimo anno con un programma che sarà certamente ancora più ricco di eventi, itinerari e natura.

