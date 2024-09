Walking Francigena, 7 itinerari alla portata di tutti nella meraviglia della Toscana

Camminare alla scoperta di un territorio di inestimabile bellezza. Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 torna la Walking Francigena, un'esperienza di cammino alla portata di tutti: ci si può iscrivere fino al 30 settembre

Torna la Walking Francigena Ultramarathon: iscrizioni entro il 30 settembre

Passo dopo passo alla scoperta di un territorio di inestimabile bellezza: sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 torna la Walking Francigena Ultramarathon, la prima “maratona” in Italia per soli camminatori.

Il termine “Ultramarathon” non tragga in inganno: l’evento prevede infatti sette percorsi alla portata di tutti, dalle famiglie ai trekker più esperti.

Una manifestazione unica nel suo genere, che richiama ogni anno migliaia di appassionati di trekking e nordic walking.

Due giorni lungo l’antico itinerario di Sigerico, con percorsi diversi per permettere a tutti gli amanti della camminata all’aria aperta di immergersi in un territorio, a cavallo tra Toscana e Lazio, ricco di storia, capolavori artistici e panorami suggestivi.

Ci si può iscrivere entro il 30 settembre.

I sette itinerari della Walking Francigena

Sono 7 i percorsi tra i quali i camminatori potranno scegliere, in base alla propria preparazione fisica e al tempo a disposizione.

L’itinerario più breve unisce Siena alla storica Grancia di Cuna e si svolgerà nella mattinata di sabato.

Con i suoi 15 km è quello più adatto ai meno allenati e alle famiglie.

L’itinerario da Siena a Buonconvento, 35 chilometri consente di immergersi nella campagna senese, mentre il tratto da Radicofani ad Acquapendente, 30 km circa con partenza la mattina di domenica, regala una passeggiata tra pascoli e calanchi spettacolari, per arrivare al celebre borgo medievale e alla sua storica fortezza.

Ph.: Alessandro Moretti

Sono invece 28,5 i km che separano la suggestiva Abbadia San Salvatore da Radicofani, un itinerario tra storia e natura con partenza sabato alle 13.

Il percorso di 55 km da Siena a San Quirico consente invece di camminare sotto le stelle nel tratto finale, mentre quello da San Quirico ad Acquapendente, 68 km circa, attraversa la Val d’Orcia con i suoi paesaggi da cartolina.

L’itinerario completo, da Siena ad Acquapendente, di 120 chilometri, è riservato a chi abbia una preparazione ottimale e un adeguato livello di esperienza nel trekking.

Ph.: Alessio Rossi

Si parte da Siena la mattina di sabato e lungo l’intero percorso i partecipanti usufruiranno di 18 punti ristoro dove potranno approvigionarsi di acqua, panini, piatti caldi, frutta e bevande.

Chi vuole potrà decidere di riposare e dormire un po’ nei ristori più strutturati lungo il percorso.

La pagina del sito ufficiale con il dettaglio dei percorsi

L’edizione del 2024 introduce un sistema GPS per le tratte più lunghe

I partecipanti delle due tratte più lunghe, la 120 km (Siena-Acquapendente) e la 65 km (San Quirico D’orcia-Acquapendente) che prevedono anche tratte notturne, potranno usufruire di una piattaforma GPS innovativa, che funziona autonomamente, non si tratta cioè di un’App che deve essere installata sul telefono.

Il sistema GPS Setetrack permette di garantire un alto livello di sicurezza e assistenza, soprattutto durante la notte).

L’utilizzo di questo dispositivo sarà obbligatorio per i partecipanti alle due tratte segnalate.

La Walking Francigena, un’esperienza di cammino alla portata di tutti

Itinerari diversi per dare modo a chiunque di partecipare: la Walking Francigena Ultramarathon è aperta davvero a tutti, perché non conta il tempo con cui si arriva, quel che conta è la voglia di stare all’aria aperta e di arrivare in fondo al percorso.

La manifestazione è organizzata dagli assessorati al Turismo dei Comuni di Acquapendente e di Siena, dal Gruppo Trekking Senese e con la collaborazione dei comuni di Monteroni d’Arbia, Buonconvento, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Radicofani, San Casciano dei Bagni, Abbadia San Salvatore e Proceno.

Per partecipare alla Walking Francigena Ultramarathon è necessario iscriversi accedendo al sito ufficiale ed entrando nella sezione iscrizioni.

All’interno del portale è anche possibile consultare i percorsi, i servizi a disposizione dei partecipanti e il regolamento dell’iniziativa.

