Wikiloc festeggia: raggiunti 15 milioni di membri e 100 milioni di foto

Da sempre votata alla semplicità d’uso, Wikiloc continua a crescere e migliorarsi consolidando la sua posizione nel mercato italiano. Una community sempre più grande: 15 milioni di membri in tutto il mondo e 100 milioni di foto condivise dagli utenti

Cos’è Wikiloc

Wikiloc è una piattaforma americana nata il 7 aprile del 2006 con l’intento di registrare, seguire, condividere percorsi, consigli e immagini relativi al mondo outdoor

La piattaforma nacque come un piccolo ma ambizioso progetto pioneristico in grado di unire la natura alla tecnologia.

Tuttavia, oggi, la si può considerare una realtà internazionale solida e soprattutto affermata nel suo campo.

Ph.: Wikiloc

Wikiloc è in grado di offrire un aiuto formidabile agli utenti sia nella scoperta di luoghi sconosciuti, sia per quanto riguarda la condivisione delle proprie avventure con altri amanti del trekking, ma non solo.

Su questa piattaforma, infatti, sono presenti ben 80 tipologie di attività outdoor.

Il traguardo raggiunto

Essendo una piattaforma in costante aggiornamento ed evoluzione, Wikiloc non smette di incrementare i propri numeri.

All’oggi, questa piattaforma pensata per il mondo outdoor è arrivata a contare ben 15 milioni di membri in tutto il mondo i quali, assieme, hanno registrato oltre 54 milioni di percorsi.

Ma hanno anche creato una collezione condivisa di oltre 100 milioni di immagini legate alle attività outdoor.

Questi numeri, in ogni caso, non sono certamente frutto del caso.

Proprio grazie ai propri valori fondativi basati sull’inclusione, la fiducia, l’autenticità e la tutela del mondo naturale, nonché in virtù della propria semplicità d’uso e affidabilità, la piattaforma Wikiloc ha raggiunto risultati importanti dopo una decina di anni.

Nel 2014 Wikiloc raggiunse il primo milione di utenti, divenuti successivamente 3 a partire dal 2017.

Dal 2020, poi, l’ascesa si è fatta sempre più consistente con oltre 10 milioni di nuovi membri accolti nell’arco di meno di 5 anni.

L’evoluzione delle funzionalità e il ruolo nel mercato italiano

Questi risultati sono stati garantiti anche in virtù di una costante evoluzione sia della piattaforma che dell’app dedicata (ora disponibile anche sui principali smartwatch e dispositivi GPS).

L’evoluzione consiste nell’aggiungere funzionalità sempre più preziose e innovative come, ad esempio, il Route Planner, potente e intuitivo, ma anche come le mappe 3D, utili e al tempo stesso coinvolgenti.

Ad ogni modo, alla crescita globale di Wikiloc contribuisce in modo determinante la sua forte espansione nel mercato italiano.

Sono infatti 4,5 milioni i percorsi che si trovano sul territorio italiano: il trekking, la MTB, il ciclismo su strada, la corsa e il trail running sono le attività più praticate in questo senso.

Tutte le funzionalità di base della piattaforma Wikiloc sono disponibili nella versione gratuita dell’app, mentre quelle più esclusive (Route Planner, navigazione GPS, live tracking e mappe 3D) sono ritrovabili in Wikiloc Premium, disponibile in prova gratuita per 14 giorni.

Informazioni utili

Il sito ufficiale di Wikiloc

App per Android

App per iPhone e Apple Watch