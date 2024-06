Wikiloc, arrivano due importanti novità: Route Planner e Mappe 3D

Wikiloc, la piattaforma per gli appassionati di trekking e outdoor, introduce due novità: Route Planner e Mappe 3D, molto utili per organizzare e visualizzare al meglio gli itinerari. Vediamo come utilizzare queste nuove funzioni e la loro utilità

Wikiloc si rinnova: arrivano Mappe 3D e Route Planner per migliorare la user experience

Wikiloc, la popolare piattaforma dedicata alla condivisione di percorsi di trekking, che conta oltre 14 milioni di membri registrati in tutto il mondo, ha lanciato due nuove funzionalità: Mappe 3D e Route Planner.

Ph.: Wikiloc

Le due funzionalità si inseriscono nel solco della mission di Wikiloc, che è quella di rispondere alle esigenze della sua vasta community, rendendo la pianificazione dell’ esperienza outdoor semplice e coinvolgente.

Vediamo in cosa consistono queste due importanti novità.

Route Planner: pianificare i propri trekking in pochi click

Il nuovo pianificatore di percorsi permette agli utenti di organizzare le proprie escursioni già a casa.

Grazie a un’interfaccia intuitiva, è possibile disegnare sullo schermo l’itinerario desiderato con pochi, semplici click.

Basato su un vastissimo database di percorsi reali inseriti e testati dalla community, il Route Planner consente di individuare ogni volta il miglior itinerario per le esigenze specifiche di ciascun utente.

Questa funzionalità è disponibile per le attività di escursionismo, mountain bike e ciclismo su strada.

Come funziona il Route Planner

Gli utenti possono creare itinerari personalizzati selezionando il punto di partenza, i punti intermedi e il punto di arrivo, anche attraverso la selezione dei waypoint più popolari.

Il sistema genera quindi un percorso affidabile, basandosi su tratti già esistenti e condivisi dalla community.

Ph.: Wikiloc

Il Route Planner dà priorità ai percorsi già testati da altri membri di Wikiloc, i cui profili sono visibili durante la pianificazione, insieme alla distanza totale e al dislivello complessivo.

Questo assicura che ogni nuovo itinerario sia non solo personalizzato, ma anche sicuro e affidabile.

Come accedere alla funzione di Route Planner

Accedere al Route Planner è semplice: basta visitare il sito it.wikiloc.come selezionare l’opzione Pianifica percorso.

Cliccando su ogni segmento del percorso, gli utenti possono ricevere informazioni dettagliate su distanza e dislivello.

Modificare il percorso è altrettanto facile: basta selezionare e spostare uno dei punti inseriti, oppure rimuoverlo, e il sistema ricalcolerà automaticamente il miglior itinerario disponibile.

Per creare un percorso ad anello è sufficiente selezionare nuovamente il punto di partenza come punto di arrivo.

Una volta completato e salvato, il percorso sarà immediatamente disponibile nella sezione “Percorsi pianificati” del proprio profilo, visibile sia sul sito che sull’app.

Mappe 3D: una nuova prospettiva visuale per l’esperienza outdoor

Mappe 3D offre una visualizzazione dettagliata dei dislivelli e dei cambiamenti di quota, permettendo agli utenti di valutare al meglio ogni percorso.

Questa nuova prospettiva arricchisce l’esperienza di esplorazione, offrendo una visione più completa e immersiva delle attività pianificate.

Mappe 3D è disponibile per ogni percorso presente sulla piattaforma, inclusi quelli già salvati.

Come accedere a Mappe 3D

Mappe 3D è accessibile sia sul sito che sull’app di Wikiloc.

Le mappe sono interattive, consentendo a ogni utente di variare gli angoli visuali.

Questa funzione è particolarmente importante per chi pianifica un percorso che non conosce, offrendo una visione chiara e dettagliata del terreno.

Ph.: Wikiloc

Inoltre, le mappe 3D permettono di visualizzare i percorsi in formato video, creando un’esperienza dinamica e immersiva.

La visualizzazione 3D è disponibile non solo per i percorsi di trekking, ma anche per ognuna delle 80 categorie di attività presenti su Wikiloc.

È particolarmente preziosa per le attività che si svolgono in contesti collinari o montuosi, come l’escursionismo, la mountain bike, il ciclismo, il trail running.

_Tutte le info sul sito di Wikiloc