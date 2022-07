Friuli Venezia Giulia, outdoor selvaggio: sportland e pacchetto adrenalinico

Dal rafting al trekking notturno, dal parapendio al Bike 'n Fly, dal kayak al climbing: il Pacchetto Adrenalinico offre l'opportunità di praticare in 4 giorni le attività outdoor più emozionanti negli scenari più selvaggi del Friuli Venezia Giulia.

Sportland: una proposta di turismo outdoor in Friuli Venezia Giulia

Si chiama Sportland ed è una proposta di turismo outdoor pensata per scoprire i paesaggi più incontaminati del Friuli Venezia Giulia.

L’obiettivo: praticare in sicurezza attività outdoor e sportive per una vacanza in movimento, immersi nella natura senza tempo tra falesie rocciose, acque cristalline, sentieri nei boschi e vigneti storici.

I 16 comuni interessati da Sportland sono Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buja, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Nimis, Osoppo, Tarcento, Tolmezzo, Trasaghis, Venzone, Verzegnis, Villa Santina.

Sportland 2022: il pacchetto adrenalinico

All’interno di Sportland è nata per l’estate 2022, l’idea del Pacchetto Adrenalinico.

Si tratta di un pacchetto di viaggio di quattro giornate che unisce la calda accoglienza friulana in hotel, agriturismi o B&B del territorio Sportland con la possibilità di praticare attività outdoor “adrenaliniche”.

Gli appassionati potranno scegliere tra parapendio, rafting, kayak, ma anche arrampicata outdoor o indoor. Naturalmente sarà possibile praticare trekking e soft trekking anche in notturna.

Quest’anno inoltre gli appassionati dell’outdoor adrenalinico avranno un’opzione in più a loro disposizione: il Bike’n Fly.

Come s’intuisce dal nome, si tratta di un’attività che unisce biking e parapendio.

Per volare sulla bici non sono richieste particolari abilità, solo un paio di scarponcini ben allacciati, una giacca a vento e un paio di occhiali da sole. Gli esperti piloti penseranno a tutto, decollo atterraggio ed eventuali foto e video.

Il Bike’n Fly sarà accessibile nel territorio tra i monti Cuarnan e San Simone, dove è possibile godere di una vista che spazia dai rilievi alpini al mare.

Come è organizzato il ‘pacchetto adrenalinico’

Il giorno dell’arrivo, dopo la sistemazione in camera, ci si dedicherà subito all’attività outdoor per poi finire in bellezza la giornata con una cena in uno dei tipici ristoranti locali.

Il secondo giorno è dedicato alle attività su acqua, kayak, rafting e packraft. Dopo la colazione si parte per il punto di ritrovo lungo il Tagliamento o sulle acque del lago dei Tre Comuni per immergersi nell’outdoor.

Il terzo giorno è dedicato alle attività di parapendio in tandem, accompagnati da esperti del volo per un esperienza da brivido, ma in sicurezza.

L’ultima giornata, dopo la prima colazione, è il giorno dell’attività outdoor a piacere. Ciascuno potrà scegliere l’attività adrenalinica che preferisce, nel territorio di Sportland.

Dettagli e costi

Durata: 4 giorni/ 3 notti

_ Giorno 1: Arrivo in struttura e sistemazione nelle camere. Pomeriggio da dedicare ad una delle tante attività outdoor. Cena in un ristorante tipico e pernottamento.

_ Giorno 2: Dopo la prima colazione partenza per il punto di ritrovo delle attività acquatiche a scelta tra kayak, rafting e packraft lungo lo splendido e suggestivo fiume Tagliamento o al Lago dei Tre Comuni.

Pranzo libero e resto della giornata a disposizione. Cena in un locale tipico e pernottamento.

_ Giorno 3: Dopo la prima colazione partenza per il punto di ritrovo per l’attività di parapendio in tandem, accompagnati da esperti del “volo” questa esperienza vi lascerà completamente senza fiato. Pranzo libero.

Cena in un ristorante locale e pernottamento.

_ Giorno 4: Dopo la prima colazione possibilità di fare una delle numerose attività all’aria aperta a vostro piacere.

Pernottamento e quote di partecipazione

Il pacchetto comprende:

_ Sistemazione in hotel 3 stelle o agriturismo o b&b del territorio Sportland in camera doppia.

_ Trattamento di mezza pensione.

_ Un’attività in acqua a vostra scelta tra rafting o packraft fluviale il “volo” in parapendio biposto o parapendio biposto con esperto pilota.

Il pacchetto verrà formulato in base alle vostre esigenze su richiesta.

Quota di partecipazione base 2 persone euro: 580,00 a persona

Quota di partecipazione base 4 persone euro: 500,00 a persona

_ Tutte le informazioni e i pacchetti si trovano a questa pagina