Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria è un paradiso per le escursioni e l'outdoor. Gli appassionati di attività all'aria aperta possono trovare sentieri in ottimo stato e ben segnalati che li faranno entrare in contatto con la selvaggia natura dell'isola e con la storia e le tradizioni degli uomini che la abitano.

Cento chilometri di sentieri tra le meraviglie del parco

Pantelleria si può percorrere a piedi e in mountain bike, grazie a un’articolata rete di sentieri.

Si tratta di sentieri ricavati da antiche mulattiere un tempo battute dai contadini, che oggi sono un vero regalo per gli escursionisti.

I percorsi sono 13, tutti provvisti di segnaletica e sopratutto in ottimo stato di manutenzione, per un totale di quasi 100 chilometri di cammino.

Spesso sono tematici, aprendo una finestra sui tanti volti affascinanti dell’isola.

Si può camminare tra i terrazzamenti dove l’uomo ha strappato con fatica lo spazio per la propria sopravvivenza o tra le favàre, le fumarole di Pantelleria.

Anche lungo la costa si può fare trekking, camminando immersi nel profumo della macchia mediterranea.

Gli itinerari per scoprire l’isola

Vi proponiamo tre itinerari, che uniscono alcuni dei sentieri dell’isola, ideali per immergersi nella natura del parco.

Il primo è un anello per andare alla scoperta della Montagna Grande, il cuore dell’isola e punto più alto del vulcano emerso, uno dei simboli della Perla Nera del Mediterraneo, anzi della Perla Verde come suggerisce di chiamarla Daniele Stuppa, guida ambientale escursionistica dal 2008, per sottolineare l’importanza della presenza dell’Ente Parco Nazionale.

Il secondo parte e arriva al Lago Specchio di Venere, con i suoi colori che cambiano dal verde al turchese e all’azzurro, certamente uno dei simboli di Pantelleria che sintetizza tutte le meraviglie naturalistiche e geologiche dell’isola.

Infine andremo alla scoperta di una delle più importanti colate laviche dell’isola, il Kaggiar, tra rocce dalle forme più varie e piccole calette dove si può anche fare il bagno.

_ Scopri gli itinerari dell’isola:

1. L’anello della Montagna Grande

2. L’anello del Lago Specchio di Venere

3. L’Anello del Kaggiar

_ Per maggiori informazioni:

Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Via San Nicola, 3 – 91017 Pantelleria (TP)

Tel +39 0923/564003 – 00 – 569412 – Email: parcopantelleria@gmail.com

http://www.parconazionalepantelleria.it/