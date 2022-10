Val di Fiemme: in bici alla scoperta delle Dolomiti

Pedalare in Val di Fiemme: piste ciclabili per tutti e percorsi per le mountain bike immersi nei boschi. La bicicletta è senza dubbio uno dei mezzi ideali per scoprire le Dolomiti Unesco.

Ti è mai capitato di correre così tanto e fra mete talmente ripetitive da sentirti un criceto dentro una ruota?

Ci sentiamo liberi solo quando la ruota è sotto di noi. Milan Kundera, infatti, osserva: “Il tempo umano non ruota in cerchio, ma avanza veloce in linea retta”.

La Val di Fiemme, estesa fra le Dolomiti del Trentino, invita a immergersi nel paradiso naturalistico del Gruppo del Latemar e del Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino, con offerte vacanza e hotel dedicati ai biker.

I percorsi per la moutain bike

I bikers hanno un posto in prima fila per godersi scenari dolomitici grazie al Dolomiti Lagorai Bike: oltre 1000 km di percorsi fuori strada, rilevati con Gps, fra boschi, pascoli, laghi alpini e due Parchi Naturali, quello del Monte Corno e quello di Paneveggio Pale di S. Martino.

L’area si estende fra le Dolomiti del Trentino orientale, lungo le valli di Fiemme, Fassa, Primiero e Valsugana, quest’ultima, con i due laghi balneabili di Levico e Caldonazzo che si affacciano sulle Dolomiti

I tracciati invitano a esplorare territori incontaminati, oltre i 2000 metri di quota, fra le cime selvagge della Catena del Lagorai, dove le rocce porfiriche trattengono l’acqua formando numerosi laghetti, e le vette dolomitiche del Latemar, del Catinaccio, del Gruppo del Sella.

Il Dolomiti Lagorai Bike dedica una serie di servizi agli appassionati della mountain bike, coinvolgendo strutture ricettive, negozi, noleggi, impianti di risalita, società di trasporto, scuole e istruttori di Mtb.

Pista ciclabile delle Dolomiti

Fiemme è attraversata dalla pista ciclabile delle Dolomiti che la collega alla Val di Fassa fra prati, ruscelli e masi di montagna. Con un dislivello di appena 600 metri, si può pedalare per circa 50 km, da Molina di Fiemme fino a Canazei.

In mountain bike sulle Dolomiti – Foto Getty Images / Gennaro Leonardi In mountain bike sulle Dolomiti – Foto Getty Images / Gennaro Leonardi

Inoltre, dall’ultima settimana di giugno fino alla prima settimana di settembre, c’è la possibilità di percorrere la pista in discesa, utilizzando per la risalita i servizio bus Fiemme Fassa Bike Express (15 fermate) che permette di caricare la bici.

La ciclabile è adatta alle famiglie con bambini e ai ciclisti che vogliono scaldarsi prima di affrontare una salita sui passi dolomitici.

Il sentiero ciclabile delle Pale di San Martino

Nel Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino c’è il sentiero ciclabile che segue il torrente Travignolo fino a Pian dei Casoni e a Malga Venegia.

Vista sul gruppo delle Pale di San Martino. Vista sul gruppo delle Pale di San Martino. Foto di Richard Jones.

A partire da metà giugno e fino a tutto settembre, al Centro visitatori del Parco di Paneveggio è possibile noleggiare la mountain bike per raggiungere gli spettacolari scenari dolomitici della Val Venegia lungo il nuovo sentiero ciclopedonale.

I meno allenati possono caricare la mtb sulla navetta gratuita che raggiunge la Val Venegia per godersi il sentiero in discesa, all’ombra degli alberi e lungo il torrente. Speciale Famiglia: se si noleggiano più di due biciclette, una è gratuita.

Amici dei bikers

Gli Hotel “Amici dei Bikers” (a 3 o 4 stelle) offrono un’infinità di servizi dedicati agli amanti delle due ruote, come locali per l’attrezzatura, merende e menù per sportivi, massaggi defatiganti, una cartina con tutti i percorsi per le due ruote, il Gps Garmin con la cartografia e, talvolta, persino bici elettriche con pedalata assistita.