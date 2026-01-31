Camminare in gruppo: la scienza conferma i benefici per cuore e salute

Non servono maratone o allenamenti estremi per prendersi cura della propria salute.
Camminare con costanza, ogni giorno, è già sufficiente per mantenersi in forma e migliorare il proprio benessere.
Ma c’è un elemento che può amplificare questi benefici: la compagnia.
Muoversi a piedi insieme ad altre persone trasforma una semplice attività fisica in un’esperienza che nutre corpo e relazioni.
Chi frequenta i sentieri lo sa bene: spostarsi a piedi rappresenta molto più di un esercizio fisico.
Aumentare gli spostamenti quotidiani fatti con le proprie gambe ha effetti positivi anche sulla sfera sociale.
Quando si cammina si incontrano persone, si scambiano parole, si condivide del tempo aprendo nuovi canali di comunicazione.
Una breve passeggiata può diventare l’occasione per trascorrere parte della giornata con un gruppo di amici.
Ed è proprio questo aspetto del cammino che ha attirato l’attenzione della comunità scientifica.
Una ricerca pubblicata sul British Journal of Sports Medicine ha indagato il legame tra camminate collettive e salute.
Lo studio, condotto da un team di scienziati della University of East Anglia, ha preso in esame 42 ricerche realizzate negli ultimi dieci anni sugli effetti delle passeggiate all’aria aperta.
L’indagine ha coinvolto oltre duemila persone provenienti da quattordici nazionalità diverse.
Dalla comparazione dei dati raccolti è emerso che camminare in gruppo rappresenta uno strumento molto efficace per mantenersi in buona salute.
Secondo i ricercatori, riunirsi con altre persone per camminare insieme all’aria aperta migliora il benessere generale dell’organismo.
Gruppo di escursionisti – Foto Getty Images
La combinazione tra movimento e socializzazione si rivela particolarmente efficace per prevenire patologie cardiovascolari e per favorire percorsi di riabilitazione dopo una malattia, salvo rare controindicazioni.
Questi risultati derivano dall’abbassamento della pressione arteriosa, dalla regolarizzazione della frequenza cardiaca a riposo, dalla diminuzione del grasso corporeo e dalla riduzione del colesterolo totale.
Gli scienziati hanno sottolineato come medici e operatori sanitari dovrebbero consigliare ai propri assistiti di unirsi a gruppi di camminatori per migliorare la salute.
Non solo per i grandi benefici sull’organismo, ma anche per la quasi totale assenza di effetti collaterali e controindicazioni.
Tra i parametri che beneficiano maggiormente di una regolare attività fisica all’aria aperta c’è la pressione sanguigna.
Lo conferma anche il professor Enrico Arielli della facoltà di scienze motorie dell’Università degli Studi di Milano.
Con uno sport di tipo aerobico si può ottenere una riduzione fino a dieci millimetri di mercurio sia della pressione sistolica sia di quella diastolica.
Ma al di là dei benefici per chi già soffre di ipertensione, c’è un dato ancora più significativo.
Chi svolge attività fisica con regolarità, anche semplicemente camminando un’ora al giorno, risulta molto meno esposto al rischio di sviluppare ipertensione rispetto a una persona sedentaria.
Il movimento diventa quindi importante sia per chi convive con questo disturbo sia, in chiave preventiva, per i soggetti a rischio.
Camminare insieme, all’aria aperta, con costanza: un gesto antico che la scienza continua a confermare come uno dei più efficaci alleati della nostra salute.
