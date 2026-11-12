Abbiocco dopo mangiato? Camminare abbassa la glicemia e riduce la sonnolenza

Digestione più leggera, meno zuccheri in circolo, notti più riposanti: una passeggiata lenta dopo i pasti mette insieme tre benefici con un solo gesto. Ecco cosa dicono gli studi e come trasformarla in un’abitudine quotidiana

Il copione lo conosciamo tutti. Ci sediamo a tavola, ci godiamo un buon pasto, magari con qualche piatto tradizionale, e dopo l’ultima portata a vincere è spesso il divano.

Quel senso di sonnolenza e fiacca che segue un pasto ha un nome scientifico una base biologica precisa: si chiama sonnolenza postprandiale.

Nel linguaggio comune lo si chiama semplicemente abbiocco, ma è possibile evitarlo con una contromossa semplice e alla portata di tutti: una camminata breve e tranquilla subito dopo il pasto.

Muoversi dopo un pasto abbondante aiuta il cibo a procedere lungo l’apparato digerente e potrebbe favorire anche un buon riposo notturno.

Negli Stati Uniti, senza tanti giri di parole, la chiamano fart walk, ovvero la camminata per fare le puzzette.

Detta in modo più elegante la si potrebbe soprannominare camminata digestiva.

Abbiocco, perché dopo mangiare ci viene sonno

Da bambini ci hanno ripetuto che un pasto abbondante fa venire sonno perché lo stomaco “ruba” sangue al cervello per digerire.

In parte è vero: durante la digestione arriva più sangue all’intestino. Ma il cervello difende con cura il proprio rifornimento, quindi non è questa la vera causa della stanchezza.

Oggi gli scienziati pensano che l’abbiocco nasca da più fattori che si sommano.

Il primo è il pasto stesso. In laboratorio i ricercatori hanno osservato che le persone diventano più sonnolente nelle ore dopo aver mangiato.

Per essere sicuri che dipendesse proprio dal pasto, hanno escluso le altre spiegazioni possibili, come l’ora del giorno o il tipo di cibo.

Sonnolenza post pasto – Foto Getty Images

La sonnolenza restava comunque: mangiare, di per sé, ci rende più assonnati.

A questo si aggiunge l’orologio biologico.

Nel primo pomeriggio il corpo ha un calo naturale di energia e di concentrazione, e succede anche a stomaco vuoto.

Se poi abbiamo dormito poco la notte prima, o abbiamo bevuto un bicchiere o due di vino, la sonnolenza aumenta ancora.

C’è infine una pista che arriva dagli studi sugli animali.

Nei topi, quando lo stomaco è pieno, parte un segnale verso il cervello.

Il segnale viaggia lungo il nervo vago, il lungo nervo che collega l’intestino al cervello. Una volta arrivato, attiva alcune cellule cerebrali che hanno un effetto calmante. Non sappiamo ancora se nell’uomo succeda la stessa cosa.

Una parte della fiacca, insomma, non dipende da noi.

Ma non tutta: contano anche quanto dormiamo, quanto beviamo e cosa facciamo dopo aver finito di mangiare. Ed è qui che entra in gioco la camminata.

Camminare dopo i pasti frena il picco di glicemia

Il beneficio maggiore della camminata dopo il pasto riguarda la glicemia, cioè la quantità di zucchero nel sangue.

Dopo i valori salgono, a volte bruscamente: è il cosiddetto picco glicemico. Muoversi aiuta a tenere questo picco più basso.

I benefici di una camminata – Foto Getty Images

Gli studi dicono che camminare dopo il pasto funziona meglio che restare seduti, e anche meglio che allenarsi prima di mangiare. E prima si parte, più l’effetto è forte.

Il motivo è semplice.

Quando lavorano, i muscoli usano lo zucchero presente nel sangue come carburante e lo tolgono dalla circolazione.

Dopo cena quasi tutti restano seduti, quindi la passeggiata serale è probabilmente quella che fa più differenza.

Zuccheri e sonno, un legame sottovalutato

Quello che mangiamo può influire anche su come dormiamo.

Negli adulti sani, mangiare più zuccheri e carboidrati raffinati, cioè farine bianche e prodotti molto lavorati, è stato collegato a un sonno più leggero e più agitato.

Lo stesso legame è emerso tra i ragazzi di 18 anni: nei giorni in cui la glicemia saliva e scendeva di più, dormivano un po’ meno.

Un risultato simile riguarda gli adulti in sovrappeso o con obesità e a rischio di diabete di tipo 2.

Quando di giorno la glicemia oscillava molto, la notte si svegliavano prima.

E chi aveva una glicemia media più alta dormiva in modo meno riposante.

Cosa dice la scienza su camminata e qualità del sonno

Su camminata e sonno i risultati sono incoraggianti, ma i benefici sono piccoli.

Nel 2026 una meta-analisi, cioè una ricerca che mette insieme i risultati di molti studi, ha mostrato che camminare aiuta a dormire più a lungo e a passare meno tempo svegli durante la notte.

Non aiuta invece ad addormentarsi prima.

C’è però un limite da tenere presente: quasi tutti gli studi riguardavano camminate fatte di giorno, non dopo cena.

Un risultato si ripete spesso: chi camminava almeno 30 minuti diceva di dormire meglio. Allungare un po’ la passeggiata, quindi, potrebbe valerne la pena.

Anche l’American Heart Association, la principale associazione americana di cardiologia, conferma il legame tra movimento e sonno.

In una sua review, cioè un articolo che riassume le ricerche su un tema, descrive l’attività fisica come uno zeitgeber.

È una parola tedesca che indica un segnale esterno capace di regolare l’orologio biologico, come fa la luce del giorno.

Secondo la review, muoversi aiuta a dormire meglio a qualunque ora del giorno.

E un’attività fisica costante, da moderata a intensa, aiuta il corpo a seguire ritmi più regolari tra giorno e notte.

L’orario conta: quando il movimento disturba il riposo

Bisogna però fare attenzione all’orario. Uno studio ha seguito quasi 15.000 persone che indossavano un activity tracker, cioè un braccialetto o un orologio che registra l’attività fisica.

Ecco cosa è emerso: un’attività leggera o moderata, finita circa due ore prima di andare a letto, non peggiorava il sonno. Gli allenamenti intensi fatti a tarda sera, invece, sì.

Il modo più semplice per avere questo margine è cenare un po’ prima, anche per chi è abituato a mettersi a tavola tardi.

Così resta il tempo per la camminata e passano più ore tra la cena e il momento di andare a dormire.

Un ampio studio, condotto su un grande numero di persone, ha collegato proprio questo intervallo più lungo a un sonno di qualità migliore.

Il vantaggio in più di camminare al tramonto

Se si riesce a camminare al tramonto, c’è un vantaggio in più: la luce che cala potrebbe aiutare il corpo a prepararsi al sonno.

Funziona così. Quando il sole scende, la luce che arriva ai nostri occhi diventa più debole e meno blu.

Nell’occhio ci sono cellule che percepiscono questo cambiamento e lo segnalano alla parte del cervello che regola l’orologio biologico.

Il cervello capisce che si avvicina la notte e si prepara a produrre melatonina, l’ormone che favorisce il sonno.

Come fare la camminata dopo cena: cinque regole pratiche

Perché la passeggiata dopo cena funzioni, deve essere breve, facile e cominciare poco dopo aver mangiato. Ecco cinque consigli pratici.

Andatura tranquilla. Uno sforzo intenso poco prima di dormire tiene il corpo in uno stato di allerta. Un passo rilassato, invece, lo aiuta a calmarsi e a prepararsi al riposo. Partire presto. L’ideale è uscire entro mezz’ora dalla fine della cena. Durata in base all’obiettivo. Per tenere sotto controllo la glicemia bastano 15-20 minuti. Per dormire meglio servono almeno 30 minuti, a un passo che permetta di chiacchierare senza fiatone. Divano solo al rientro. Se ci si siede subito dopo un pasto abbondante, l’abbiocco ha la meglio. In compagnia. Camminare con il partner o con un amico può aiutare anche a staccare la testa. Nessuno studio però ha ancora verificato se questo migliori anche il sonno.

Il passo più semplice per stare bene

La prossima volta che, dopo un pranzo o una cena abbondante, arriva la tentazione del divano, meglio allacciare le scarpe che sdraiarsi.

Una camminata breve e tranquilla tiene più bassa la glicemia dopo il pasto. E se diventa un’abitudine, può aiutare anche a dormire meglio.

Per chi ama camminare è una conferma in più: per fare del bene al corpo non servono una vetta o un grande dislivello.

A volte bastano pochi passi fuori casa, con la luce che cala e il passo che rallenta.

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