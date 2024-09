Trekking e relax: le migliori destinazioni europee per una vacanza tra riposo e avventura

Tourist on the cliffs in the beautiful landscape of the east coast of the island Madeira at Ponta de Sao Lourenco nature reserve

Andare in vacanza rappresenta, oggi più che mai, una vera e propria necessità per ognuno di noi. I ritmi del quotidiano, tra impegni lavorativi, sociali e familiari, infatti, possono mettere a dura prova il nostro benessere, tanto da spingerci a desiderare di prendere del tempo per poterlo coltivare lontani dal caos della routine e delle aree metropolitane

In linea generale, uscire dalla propria zona di comfort per ampliare i propri orizzonti rappresenta sempre un’esperienza preziosa ed arricchente, da cogliere al volo ogni qualvolta si ha la possibilità di ritagliare del tempo per sé stessi.

In questo frangente, le vacanze stesse sono diventate una via di fuga estremamente efficace, specie quando vengono organizzate in modo da soddisfare a pieno le proprie attitudini ed esigenze.

Gli amanti dell’avventura, spesso, desiderano lanciarsi in lunghe escursioni e sentieri, ma non è da escludere la possibilità di unire la passione per il trekking con il desiderio di trovare ristoro dopo un periodo di forte stress.

In questo approfondimento vogliamo proporvi alcune mete europee ideali per conseguire un simile obiettivo.

Isole Canarie

Iniziamo la nostra lista delle migliori mete per il trekking e il relax con un arcipelago che, in questi anni, ha conquistato sempre più consensi, affascinando tipologie molto diverse di turisti.

Le Isole Canarie sono una destinazione perfetta per chi cerca un mix di avventura e comfort, grazie al clima mite presente tutto l’anno e alla moltitudine di sentieri che attraversano biomi altrettanto diversi: dalle foreste subtropicali alle coste meravigliose, fino ad arrivare alle coste belle da mozzare il fiato.

Tra i trekking più belli ci sono quelli offerti dall’isola di Tenerife, a cui Valentina di Beborghi.com ha dedicato un approfondimento ricco di spunti molto interessanti. La Palma è l’ideale per chi ama le riserve naturali, mentre Gran Canaria e Lanzarote sono perfette per rilassarsi tra spiagge meravigliose e acque termali.

Monti Tatra

Situati tra Polonia e Slovacchia, i Monti Tatra rappresentano uno dei trekking più belli, sia per i camminatori esperti sia per chi è alle prime armi, tra valli boscose, laghi alpini e cime imponenti.

Chi desidera trovare ristoro e vivere un soggiorno in montagna con tutte le comodità del caso troverà nelle strutture ricettive di Zakopane, in Polonia, una soluzione ideale, oltre ad un punto di partenza perfetto per poter esplorare la regione.

Gli hotel e i rifugi di Zakopane sono rinomati in tutto il paese, così come le diverse attrazioni proposte ai turisti.

Madeira

Un’altra destinazione particolarmente degna di nota, questa volta in Portogallo.

L’isola di Madeira è molto conosciuta per i suoi sentieri escursionistici lungo le antiche levadas, ossia i canali di irrigazione che attraversano le fitte foreste, accompagnando i viaggiatori fino a scenari mozzafiato dove poter godere di panorami unici a picco sull’oceano.

Tra i trekking più famosi di Madeira troviamo quello del Pico Ruivo, la vetta più alta dell’isola.

Al termine delle esplorazioni, poi, i visitatori possono rilassarsi nelle spa, oppure prendere il sole sulle spiagge di sabbia nera vulcanica che caratterizzano questa straordinaria destinazione.

Islanda

Impossibile non menzionare in questa classifica una delle destinazioni più amate dai trekker.

L’Islanda, terra del fuoco e del ghiaccio, infatti, offre dei paesaggi vulcanici straordinari, oltre a cascate imponenti e ghiacciai unici.

Sono diversi i sentieri che i trekker scelgono di eseguire quando visitano l’Islanda: un territorio che, da sempre, presenta una forte armonia tra urbanizzazione e natura.

Tra distese di lava, sorgenti termali e panorami unici, l’Islanda è anche un luogo perfetto per potersi ricongiungere con gli elementi rilassandosi, grazie alle lagune termali dove poter trascorrere intere giornate.

_ Scopri altre idee di viaggio in Italia e nel mondo

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram