Sentieri del Sol Levante: trekking indimenticabili in Giappone

Se c’è un Paese che può definirsi tra i più spirituali e interessanti dal punto di vista culturale questo è il Giappone. Qui la natura sembra convivere armoniosamente con ciò che l’uomo ha creato, templi sacri che riportano a tempi antichi

La spiritualità in Giappone è insidiata ovunque, anche nei sentieri dei trekking battuti ogni anno da appassionati di tutto il mondo che vogliono provare l’ebbrezza di immergersi in percorsi tra foreste sacre, montagne e paesaggi spettacolari.

Per tutti i trekkers, quindi, ecco alcuni dei trekking più belli da fare in Giappone.

Kumano Kodo, il pellegrinaggio più mistico del Paese

Il Kumano Kodo è uno dei sentieri di pellegrinaggio più antichi del Giappone. Si trova nella penisola di Kii, e fa da fil rouge a 3 grandi santuari shintoisti:

Kumano Hongu Taisha;

Kumano Hayatama Taisha;

Kumano Nachi Taisha.

Il fascino di questo trekking in Giappone sta nell’atmosfera magica che si può palpare. I sentieri si snodano tra cedri millenari, cascate spettacolari e antichi torii ricoperti di muschio. Il più famoso è il percorso Nakahechi. Parliamo di un cammino lungo circa 30 km, che può essere completato in due o tre giorni con soste in ryokan e minshuku.

Monte Fuji, la scalata verso il tetto del Sol Levante

Quale potrebbe essere il trekking in Giappone più famoso se non quello della scalata al Monte Fuji?

Con i suoi 3.776 metri di altezza, si tratta di una delle 3 montagne sacre del Paese che attira ogni anno migliaia di escursionisti. L’obiettivo? Ammirare l’alba. Il periodo migliore per farlo è tra luglio e settembre, l’unico in cui i sentieri sono aperti e le condizioni meteo favorevoli.

Ci sono 4 sentieri per raggiungere la cima del vulcano:

Yoshida Trail, il più popolare e con più rifugi;

Fujinomiya Trail, il più breve ma più ripido;

Subashiri Trail, meno affollato, immerso nella foresta;

Gotemba Trail, il più lungo e impegnativo.

La scalata richiede circa 7 ore in salita e 5 ore in discesa, a seconda del trail scelto. Molti escursionisti iniziano in tarda serata per raggiungere la vetta all’alba e assistere al fenomeno del Goraiko, il sorgere del sole dal punto più alto del Giappone.

Altri trekking da fare: il sentiero Tenen a Kamakura

A un’ora di treno da Tokyo si trova un altro sentiero interessante e secolare, il Sentiero Tenen di Kamakura.

Questo itinerario si percorre in circa un’ora e mezza di cammino tra monti e boschi di bambù, ed è fattibile da chiunque vista la sua facilità. Collega il tempio Zuisenji con il Kenchoji, fantastici per i loro giardini zen e la magica atmosfera nel mezzo della natura.

Scoprire il Giappone con un viaggio organizzato

Esplorare questo fascinoso pezzo di mondo con un viaggio organizzato in Giappone e grazie a guide esperte permette di vivere un’esperienza più arricchente, autentica e soprattutto sicura rispetto al fai-da-te.

Il motivo è presto detto. Le proposte di viaggi organizzati in Giappone infatti danno la possibilità di conoscere storie, leggende e curiosità che non potrebbero essere note altrimenti. Dall’antico sentiero del Kumano Kodo ai panorami mozzafiato del Monte Fuji, ogni tappa dell’itinerario è un’opportunità per trovarsi vis-a-vis con la vera essenza del Paese del Sol Levante.

Con un itinerario già pianificato e l’aiuto di professionisti, tutto ciò che si dovrà fare è godersi il viaggio senza preoccupazioni, e lasciarsi guidare alla scoperta di un Giappone vero e autentico.

