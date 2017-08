Dove e come piantare la tenda

Durante un trekking di più giorni in autonomia le ore di riposo fra una tappa l’altra sono fondamentali per recuperare le energie necessarie a portare a termine l’itinerario.

Una buona cena e, soprattutto una buona dormita, ci consentono di ricaricare le batterie e, l’indomani, di essere pronti per le fatiche di un’altra giornata di cammino, ma la qualità e la tranquillità del nostro sonno dipendono in gran parte da dove e da come abbiamo piantato la tenda.

Posto sbagliato o modo sbagliato possono significare una notte trascorsa a cercare rimedio ai danni, che si tratti di acqua che penetra nel catino, di picchetti che mollano la presa o di colpi di vento che rischiano di farci decollare.

Dove piantare la tenda

Primo ed essenziale compito a ogni fine tappa: scegliete con cura il posto dove installare la vostra tenda.

Si comincia con un’esplorazione di largo raggio. È una fase delicata, nella quale serve un po’ di esperienza nel “leggere” il paesaggio.

Anche se avere il rifornimento d’acqua a portata di mano è sempre molto invitante, è meglio tenere la distanza dai greti dei fiumi e campeggiare sempre in posizione ben rialzata rispetto ai corsi d’acqua. Un acquazzone a monte può trasformare in breve tempo un placido ruscello in un mostro in grado di travolgere tutto quello che incontra…

Anche le pareti rocciose o le zone di terreno molto ripido è opportuno guardarle da lontano, visto che qualcosa può sempre venie giù!

Lo stesso dicasi per i ghiaioni e le pietraie, che altro non segnano se non la strada più rapida seguita dai detriti per scendere dalla montagna…

Un bosco uniforme può offrire un buon riparo dal sole e dal vento, ma evitate di campeggiare nei pressi di alberi isolati, che, in caso di temporali, sono un richiamo ideale per i fulmini.

Le porzioni di terreno più prominenti (promontori o cunette) possono essere molto panoramici e invitanti, ma spesso sono anche zone investite in pieno dal vento, cosa che può risultare alquanto fastidiosa, sia per svolgere le normali attività da campo attorno alla tenda sia per dormire: prendere sonno sotto a un telo sbatacchiante non è proprio immediato.

All’opposto, occorre diffidare anche degli avvallamenti, che, in caso di pioggia si trasformano spesso in acquitrini dove il campeggiatore rischia di fare naufragio.

Il posto ideale (quello che non si trova mai!) è un terreno piano, anzi quasi impercettibilmente in discesa, giusto quel tanto che basta per far scorrere via l’acqua durante la pioggia e riparato da qualche dosso sul lato da dove tira il vento.

Qui potrete piazzare la vostra tenda cercando la zona di terreno meno accidentata e contribuendo al livellamento con la rimozione degli oggetti più sporgenti come sassi e rami.

Come piantare la tenda

Una volta individuato il posto ideale non vi resta che passare alla fase 2: installazione del campo base!

Prendete la camera interna della tenda, srotolatela e distendetela a terra, verificate nuovamente che il fondo sia omogeneo e, soprattutto, che non ci siano oggetti appuntiti, che potrebbero danneggiare il catino.

Se il terreno è in pendenza, abbiate cura di orientare la tenda in modo che la parte dove volete mettervi con la testa stia sempre più in alto rispetto ai piedi, questo sempre per garantirvi un riposo migliore durante la notte.

A questo punto potete cominciare a piantare i picchetti. L’angolazione ideale di penetrazione nel terreno è attorno ai 45 gradi.

Per infiggere i picchetti non è indispensabile avere a disposizione un martello da campeggio: se siete fortunati riuscirete a farlo semplicemente spingendo il picchetto nella terra con lo scarpone, altrimenti cercate, che qualche sasso adatto allo scopo lo si trova sempre!

Una volta fissati i picchetti si procede nell’innalzare la paleria, con le modalità richieste dal vostro modello di tenda. Alcune prevedono il passaggio della paleria in appositi “canali” nel tessuto della camera interna, altre hanno dei ganci per connettere camera e paleria.

A questo punto non resta che fissare il telo esterno. Verificate bene e fissate i vari lacci con cui questo si lega alla paleria e poi passate a piantare i picchetti, avendo cura di metterli in modo da tenere il telo esterno distanziato rispetto al tessuto della camera interna.

Quest’ultimo accorgimento è fondamentale per riuscire a mantenere fra i due stati di tessuto un “cuscinetto” d’aria che funge da isolante, limitando la dispersione termica quando all’esterno della tenda le temperature sono più basse.

La distanza fra i due teli è fondamentale anche per evitare che la condensa che si forma sul telo esterno penetri nella camera interna.

In questo delicato lavoro di posizionamento dei teli non ci aiutano solo i picchetti con cui fissiamo i bordi del telo esterno. Quasi tutte le tende sono dotate di cordini posizionati a diverse altezze sul telo, che possono essere messi in tensione grazie ad altri picchetti o ancoraggi naturali (rocce, rami, ecc.), dando un contributo essenziale alla stabilità della tenda e alla sua resistenza al vento e alle intemperie.

Piantare la tenda sulla neve

Quello sulla neve è il livello superiore del campeggio outdoor!

Di solito, infatti, quando si pianta la tenda su neve, ci si trova esposti a condizioni ambientali più estreme di quelle che si possono incontrare durante un’escursione di media montagna nella bella stagione.

In queste condizioni abbiamo necessità che la nostra tenda sia più che mai stabile e che i teli siano ben tensionati per resistere al meglio al vento e alle intemperie.

Il problema, però, è che la neve è un terreno spesso troppo inconsistente e troppo “mutevole” per offrire ancoraggi sicuri ai picchetti.

Chiunque abbia un po’ di esperienza di escursioni in alta quota o invernali sa che picchettare nella neve fresca è impresa quasi impossibile e che anche le superfici nevose che nelle ore serali e notturne sono ghiacciate e “marmoree”, con l’insolazione si possono trasformare in una pappetta da cui i nostri picchetti possono essere scalzati al minimo alito di vento…

Cosa fare allora? Prima di tutto occorre dotarsi di uno strumento in più: la quasi indispensabile pala da neve.

Con questa possiamo, innanzitutto, preparare la piazzola dove installare la tenda, creando uno spazio il più possibile pianeggiante, eliminando la neve soffice in eccesso (così da arrivare agli strati inferiori più compatti e gelati). Poi, siccome non si butta via niente!, con la neve che abbiamo rimosso è possibile creare attorno alla piazzola un muretto utile per riparare dal vento.

A questo punto si possono utilizzare validi sostituti dei picchetti, come gli sci, le piccozze o le sezioni dei bastoncini da trekking, sufficientemente lunghi, di solito, per offrire una buona presa nella neve.

Con la pala poi possiamo anche scavare le buche che ci consentono di piazzare “corpi morti” di vario genere.

Un corpo morto non è altro che un oggetto seppellito sotto la neve e utilizzato come ancoraggio. Anche in questo caso si possono utilizzare allo scopo le varie attrezzature alpinistiche: piccozze e sezioni dei bastoncini da trekking sepolti in orizzontale, ramponi, ecc (attenzione che, per via del rigelo notturno, l’operazione di disseppellimento la mattina successiva non è sempre immediata!).

Se non volete “mortificare” in questo modo il vostro prezioso materiale tecnico, in alternativa potete dotarvi di sacchetti di plastica resistenti, da riempire di neve e seppellire.

Fondamentale è dotarsi di un po’ di spezzoni di cordino, da utilizzare per il collegamento dei corpi morti con la tenda.

Se il giorno successivo volete effettuare la vostra escursione per poi ritornare al campo, il consiglio (per evitare che la vostra casa mobile se ne voli via mentre voi non ci siete) è quello di abbattere la tenda, sganciando la paleria dagli occhielli che la tengono inarcata.

In questo modo la tenda resta sulla neve come un “tappeto”, sopra il quale è fondamentale depositare qualche pietra (attenzione agli spigoli vivi!) o altri oggetti pesanti, per evitare che il vento si infili sotto e la sollevi. Al rientro basterà rialzare la paleria per avere di nuovo la tenda operativa e pront ad accogliervi.