Sconti Black Friday 2025: le migliori offerte su attrezzature, abbigliamento e accessori outdoor

Nella settimana del Black Friday ci sono moltissime attrezzature e accessori per il trekking e l’outdoor in sconto, specialmente su Amazon, con offerte quotidiane che spesso durano qualche ora.
Ottime occasioni per comprare proprio quell’attrezzatura che stavamo cercando ad un prezzo coveniente.
In questo articolo, che viene aggiornato ogni giorno con offerte selezionate dalla redazion, troverete gli sconti sui prodotti più utili e interessanti per gli appassionati di trekking.
Per chi volesse tenere sotto controllo gli sconti sui prodotti per il trekking, qui di seguito ci sono i link alle categorie Amazon più interessanti per l’outdoor.
Portare a casa l’emozione di un trekking non è mai stato così semplice: Insta360 Ace Pro 2 è l’action cam pensata per chi vive la montagna con passione e vuole raccontarla con immagini mozzafiato.
Il sensore 1/1.3″ in 8K, unito alla lente Leica Summarit da 157° e al doppio chip AI, cattura ogni dettaglio del paesaggio, dalle luci dell’alba alle creste più tecniche.
Il 4K a 60fps Active Hdr e la modalità PureVideo regalano riprese nitide anche quando la luce cala, mentre FlowState e Horizon Lock 360° mantengono stabile ogni passo, anche sui terreni più impegnativi.
Waterproof fino a 12 m e con batteria da 1800 mAh, è la compagna perfetta per avventure lunghe e intense.
Se ami viaggiare leggero ma non vuoi rinunciare a riprese di qualità, Insta360 GO Ultra è la videocamera che fa per te: minuscola, 53 grammi appena, ma sorprendentemente potente.
Grande quanto uno smartwatch, filma in 4K60fps grazie al nuovo sensore da 1/1.28″, il 221% più grande del modello precedente, garantendo colori vividi e ottime prestazioni anche nei boschi ombrosi.
La base magnetica e gli accessori indossabili permettono di riprendere a mani libere, perfetto per trekking, bike trail o esplorazioni urbane.
Impermeabile IPX8 fino a 10 m, offre fino a 200 minuti di autonomia con l’Action Pod e supporta microSD fino a 2 TB: spazio infinito per tutte le tue avventure.
Polar Vantage V3 è uno sportwatch Gps multisport con display Amoled touchscreen, cardiofrequenzimetro avanzato e mappe offline.
Dotato di tecnologia Elixir, offre monitoraggio Ecg, SpO2, temperatura e rilevamento avanzato della frequenza cardiaca.
Supporta oltre 150 sport, ha batteria estesa fino a 140 ore di allenamento e 8 giorni di uso continuo. Ideale per running, triathlon e allenamento avanzato
Il Google Pixel Watch 3 è uno smartwatch pensato per chi ama il trekking e l’outdoor.
Dotato di schermo Actua più grande e luminoso, offre GPS integrato e mappe offline, monitoraggio avanzato della corsa e consigli personalizzati grazie a Google AI.
Resistente, con autonomia fino a 36 ore e ricarica rapida, è ideale per tenere sotto controllo allenamenti, recupero fisico e navigazione anche senza smartphone
Xiaomi Smart Band 10 è uno smartwatch con schermo Amoled da 1,72”, ottima luminosità (1500 nit), autonomia fino a 21 giorni e HyperOS 2.
Offre monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, analisi avanzata del sonno, resistenza all’acqua 5ATM e cinturino in omaggio. Compatibile con smartphone, perfetto per sport e benessere quotidiano.
Il Garmin vívoactive 5 è uno smartwatch robusto per l’outdoor, dotato di display Amoled da 1,2″ sempre attivo e protetto da Corning Gorilla Glass 3.
Offre oltre 30 profili sport precaricati, GPS integrato, monitoraggio avanzato del sonno con coach dedicato, feedback sui benefici dell’allenamento e report mattutino personalizzabile.
Leggero (36g), con cassa da 42mm e autonomia fino a 11 giorni, è ideale per trekking e attività all’aperto grazie a funzioni smart come musica, pagamenti contactless e solidità costruttiva.
Fitbit Inspire 3 è un tracker per fitness e benessere pensato per chi cerca uno stile di vita attivo e consapevole.
È leggero e discreto, con display Amoled a colori protetto da vetro Corning Gorillla. Offre monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue (SpO2), gestione dello stress e analisi approfondita del sonno.
Resistente all’acqua fino a 50 metri, ha autonomia fino a 10 giorni e si adatta sia a Android che iOS. Ideale per monitorare allenamenti, salute e benessere quotidiano
Polar Vantage M è uno sportwatch multisport impermeabile con Gps integrato e cardiofrequenzimetro ottico da polso.
Offre fino a 30 ore di autonomia in allenamento continuo, monitoraggio di oltre 130 sport, e funzionalità avanzate come Training Load Pro e analisi del sonno.
Compatibile con Polar Flow, Strava e TrainingPeaks, è ideale per corsa, nuoto e ciclismo. Design leggero con cinturini intercambiabili
Il nuovo Xiaomi Mi Smart Band 10: smartwatch con display Amoled da 1,72″ per una visione nitida anche alla luce diretta.
Offre autonomia fino a 21 giorni, ricarica rapida e oltre 150 modalità sportive inclusa impermeabilità 5ATM.
Monitora 24/7 frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e sonno con sensori avanzati. Grazie a HyperOS 2, garantisce prestazioni fluide e interattive per il massimo controllo del benessere quotidiano..
Polar Grit X2 Pro è uno sportwatch robusto con navigazione avanzata per ogni avventura.
Offre Gps a doppia frequenza, mappe topografiche scaricabili, display touchscreen Amoled da 1,39″, robustezza MIL-STD-810H, vetro zaffiro e lunetta in acciaio.
Misura velocità, potenza, carico e recupero, monitorando FC, SpO2 e temperatura cutanea, con batteria a lunga durata e biosensori evoluti.
Salewa Alp Trainer 25l è uno zaino tecnico per trekking ed escursionismo, leggero (1062 g) e ventilato grazie al sistema Dry Back Air che abbassa la temperatura della schiena di 1,6 °C.
Dotato di Twin Compression System per stabilità, tasche laterali in rete, copertura antipioggia, scomparto inferiore separato.
Volume 25 litri, ideale anche per trekking di più giorni e attività outdoor in montagna.
Lo zaino The Nortrh Face Borealis Classic 29L, è progettato per passare senza sforzo da trekking a uso urbano.
Include una cintura in vita rimovibile, scomparto imbottito per laptop, tasche portaoggetti frontali, doppia tasca portaborraccia, pannello posteriore imbottito e spallacci sagomati.
Comfort ottimale grazie al sistema FlexVent e al pannello lombare traspirante.
Il Deuter Updays 26 è uno zaino leggero pensato per lo sci alpinismo e il trekking veloce.
Dotato di un ampio scomparto principale con apertura rapida, scomparto inferiore facilmente accessibile, rete casco rimovibile, portabottiglie isolato e compatibilità con sistemi di idratazione.
Comfort Lite, sistema di fissaggio rapido per gli sci e costruzione priva di Pfas completano un prodotto ideale per chi cerca leggerezza, praticità e funzionalità in montagna.
Zaino da escursionismo Deuter Futura Pro 40 ideale per trekking di più giorni, con sistema Aircomfort per massima ventilazione e comfort.
Alette lombari VariFlex per distribuzione ottimale del peso, compatibile con sistema di idratazione e dotato di copertura antipioggia.
Materiale robusto, organizzazione interna funzionale e trattamento idrorepellente senza Pfc, pensato per comfort e resistenza.
Ferrino Alta Via da 35 litri è uno zaino da trekking pensato per prestazioni elevate e comfort in escursione.
Prodotto da Ferrino, brand italiano con 150 anni di esperienza, è adatto sia ad alpinisti esperti sia ad appassionati di outdoor.
Qualità garantita, articolo nuovo, realizzato per resistere a condizioni estreme e offrire sicurezza e praticità.
Il Salomon Trailblazer 30 è uno zaino versatile da 30 litri adatto sia al trekking che all’uso urbano, realizzato con tessuti di alta qualità.
Dotato spallacci, schienale e cintura lombare imbottiti per il massimo comfort, mentre le numerose tasche, tra cui una posteriore nascosta e laterali, garantiscono grande praticità e organizzazione per ogni tipo di avventura outdoor o spostamento quotidiano.
Il Ferrino Zephyr 17L è uno zaino pensato per escursionisti e amanti dell’outdoor che ricercano versatilità e affidabilità.
Dotato di spallacci e cintura lombare ergonomici, assicura massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo.
Lo schienale ventilato Dns e le imbottiture Hbs favoriscono la traspirabilità. Include raincover e tasche multiple per un’ottima organizzazione del materiale.
Ideale per trekking giornalieri grazie al peso ridotto e alla resistenza dei materiali.
Le Salewa Mountain Trainer è una scarpa da trekking da uomo, pensata per escursioni alpine e sentieri in alta quota.
Leggera, robusta e comoda, offre impermeabilità e traspirabilità grazie alla membrana Gore-Tex.
La tomaia è in tessuto rivestito in TPU e camoscio, con sistema 3F per flessibilità e supporto, e suola Pomoca per aderenza su vari terreni. Ideale per trekking tecnici in tutte le condizioni climatiche.
Salomon X-Adventure Recon è una scarpa da trekking versatile pensata per avventure outdoor, escursioni e trail running.
La membrana Gore-Tex mantiene i piedi asciutti in ogni condizione, la tomaia in cuoio nubuck e rete garantisce durata e protezione.
Suola in gomma All Terrain Contagrip con tasselli studiati per una trazione affidabile su ogni tipo di terreno. Comfort elevato e protezione dagli agenti atmosferici anche sulle lunghe distanze.
Scarpa Salomon per il trekking leggero e lo speed hiking, pensata per terreni semplici e per un utilizzo anche urbano.
Dotata di suola in gomma che garantisce un ottimo grip su terreni sterrati e anche rocciosi, con buona ammortizzazione della camminata.
Membrana impermeabile, ideale però per un utilizzo non estremo.
Condor Evo GTX di Salewa è uno scarpone da alpinismo robusto, adatto a tutte le stagioni, con tomaia in pelle scamosciata Perwanger e membrana impermeabile e traspirante Gore-Tex Performance Comfort.
Compatibile con ramponi semi-automatici, suola Vibram Teton, sistema di allacciatura 3D e tecnologia 3F per supporto della caviglia e flessibilità. Peso singolo: 845g.
Ideale per prestazioni tecniche su terreni impegnativi.
Le scarpe da trekking Columbia combinano protezione, comfort e prestazioni ideali per passeggiate in qualsiasi condizione climatica.
La tomaia, realizzata con sovralaminature in pelle sintetica, mesh e pelle scamosciata, offre un supporto eccezionale e una tenuta naturale, mentre il puntale sagomato protegge i piedi dai detriti.
Grazie alla costruzione impermeabile e traspirante Omni-Tech, mantengono i piedi asciutti anche durante le passeggiate più umide.
L’intersuola Techlite leggera assicura un’ammortizzazione superiore e un ritorno di energia ottimale, mentre la suola Omni-Grip in gomma garantisce una trazione eccellente su ogni tipo di terreno.
Le Adidas Terrex Anylander Mid sono scarpe da trekking da uomo, ideali per escursioni su terreni asciutti e bagnati.
Offrono supporto alla caviglia grazie al polsino mid, comfort duraturo con l’intersuola in EVA e una tomaia in tessuto rinforzata.
La tecnologia RAIN.RDY e la linguetta a soffietto garantiscono piedi asciutti sotto la pioggia. Realizzate con almeno il 20% di materiali riciclati e rinnovabili.
Il modello Alp Trainer è uno scarpone da montagna leggero, realizzato in nubuck resistente all’abrasione, con fodera impermeabile e traspirante in GORE-TEX.
Questi innovativi scarponi offrono protezione e affidabilità su terreni montani misti, grazie alle suole realizzate in colaborazione con Pomoca.
La struttura della scarpa accompagna il piede nel movimento e garantisce un’ottima presa su superfici asciutte e bagnate.
La tomaia leggera e il taglio medio assicurano supporto e agilità, mentre la membrana Gore-tex Extended Comfort mantiene i piedi asciutti anche nel bagnato e fango.
Lo Newton Ridge Plus è uno scarpone Columbia ideale per gli appassionati di trekking che cercano resistenza e comfort.
Realizzato con materiali di alta qualità e tecnologie esclusive Columbia, questo scarpone offre protezione e aderenza su ogni terreno.
L’esterno impermeabile in pelle scamosciata è ideale su sentieri montani e in caso di pioggia, mentre la suola ad alta trazione garantisce sicurezza su tutti i fondi.
L’intersuola leggera garantisce comfort duraturo e un’ammortizzazione superiore, rendendo lo scarpone perfetto per affrontare qualsiasi distanza e terreno.
Scarpe da escursionismo Millet Friction GTX, pensate per avvicinamento e trekking su ogni terreno.
Tomaia bassa in pelle resistente con membrana Gore-Tex impermeabile e traspirante, allacciatura fino alle dita e doppia protezione antiurto.
Suola Vibram Mulaz per massima aderenza, intersuola EVA a doppia densità, gomma sulla punta e tallone. Comfort anatomico e vestibilità aderente, ideali sia in montagna che in città.
Salomon X Ultra Pioneer Mid è una scarpa da escursionismo pensata per offrire massima protezione e comfort in ogni condizione meteo.
Dotata di membrana impermeabile Gore-Tex, stabilità e ammortizzazione grazie all’Advanced Chassis unito alla suola, e tenuta sicura del piede grazie alla costruzione SensiFit rinforzata. Ideale per percorsi tecnici e cammini di più giorni.
Bastoncino da trekking, hiking ed escursionismo pensato per chi vuole un attrezzo progettato da Ferrino per essere resistente, affidabile e durevole nel tempo, anche a fronte di utilizzo frequente e prolungato.
I bastoncini da trekking Ferrino Mustang sono realizzati in alluminio resistente e presentano tre sezioni telescopiche con regolazione eccentrica.
Dotati di doppie rotelle per uso estivo e invernale e puntale in tungsteno con gommino antiscivolo e silenziatore, garantiscono versatilità su ogni terreno.
Ideali per escursionismo, ciaspole e ski alp grazie a un’ampia regolazione
I bastoncini Atacama telescopici sono realizzati in carbonio 3k e alluminio 7075, ideali per trekking e nordic walking.
Il manico in sughero offre comodità nell’impugnatura, mentre il sistema di blocco regolabile li rende adatti a utenti di tutte le altezze.
Leggeri e pieghevoli, facilitano il trasporto e la sicurezza grazie ai gommini ammortizzati e ai pezzi di ricambio inclusi.
La torcia Rehkittz S2600 offre una luminosità di 2000 lumen e un fascio ultra-ampio che illumina ambienti e cortili.
Dotata di batteria ricaricabile da 2500 mAh, garantisce fino a 24 ore di autonomia in modalità bassa. Resistente a cadute e intemperie, presenta base magnetica per uso a mani libere e quattro modalità di illuminazione (Alta, Bassa, Strobo, COB).
La torcia frontale Lsnisni offre 2000 lumen e sei modalità di illuminazione (bianca e rossa), con sensore di movimento per attivazione senza mani e illuminazione fino a 150 metri.
È Usb-C ricaricabile e garantisce fino a 4 ore di autonomia a massima luminosità. Impermeabile IPX5, si adatta perfettamente a testa grazie alla fascia elastica e assorbente.
La Blukar Torcia Frontale offre una luminosità di 2000 lumen in un corpo compatto e leggero, ideale per escursioni, corsa, pesca e lavori outdoor.
È ricaricabile via Usb-c, impermeabile IPX5 e include 8 modalità di illuminazione, comprese luce rossa e sensore di movimento.
Il fascio è regolabile e l’archetto è adattabile a tutte le misure. La batteria da 1200 mAh garantisce ore di autonomia, mentre il design robusto e confortevole assicura praticità in ogni situazione.
