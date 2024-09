Smiley hiker redhead young woman holding water bottle looking at camera in the mountain wearing a backpack. Trekking concept.

Ecco come scegliere la giusta borraccia per il trekking e le attività outdoor: vediamo quali sono le caratteristiche principali, i migliori materiali costruttivi e a cosa prestare attenzione. Scopriamo infine i migliori modelli sul mercato!

Le caratteristiche delle borracce per l’outdoor

Vogliamo incoraggiarvi a fare la scelta giusta per tutelare la vostra salute e aiutare l’ambiente: comprate un contenitore Bpa-Free oppure, meglio ancora, una borraccia in alluminio o un contenitore in acciaio inox inossidabile.

È un vizio comune riutilizzare le bottiglie di plastica per riempirle con acqua di fonte durante le nostre escursioni. Siamo così attenti a contenere il peso dello zaino che erroneamente si antepone la fatica alla salvaguardia della nostra salute.

Alla classica borraccia si predilige questo oggetto tutt’altro che salubre, un po’ per semplicità, un po’ perché la bottiglia di plastica è quanto di più leggero ci possa essere.

La verità però è un’altra: i contenitori dell’acqua minerale sono prodotti e commercializzati per essere utilizzati solo una volta perché potrebbero rilasciare sostanze nocive dal contenitore al contenuto.

L’alternativa più economica potrebbe essere la borraccia in plastica, comunque leggera, inadatta però a trattenere una temperatura costante e a conservare la qualità del suo contenuto.

Senza trascurare l’aspetto più importante: può avere ripercussioni sulla nostra salute.

Apparentemente, la scelta più appropriata potrebbe essere il contenitore in vetro: totalmente riciclabile e amico dell’ambiente, non nuoce alla nostra salute

Questo derivato del silicio ha la capacità di conservare inalterato il gusto e la freschezza dell’acqua e la protegge dalle contaminazioni batteriche.

Peso e fragilità sono però i suoi punti deboli! Basta un movimento disattento per scivolare sul sentiero, cadere con lo zaino e rompere la bottiglia in tanti pezzi.

Noi escursionisti dobbiamo ragionare su un contenitore leggero, pratico, salutare e resistente, insomma, un contenitore da zaino.

La scelta, lo abbiamo detto, non deve ricadere sulla plastica: in fin dei conti con pochi euro in più possiamo procurarci borracce realizzate con materiali più sicuri rispetto al riutilizzo delle bottiglie dell’acqua minerale che potrebbero essere contaminate anche da batteri.

Infatti, nemmeno un lavaggio accurato con acqua calda e un altrettanto accorto risciacquo, ci metterebbe al sicuro.

Infatti, il detersivo per piatti non elimina qualsiasi tipo di batterio e nulla impedisce al bisfenolo A, solitamente abbreviato in BPA, di trasferirsi nei liquidi che noi beviamo.

Studi scientifici hanno confermato che questo elemento, usato per la fabbricazione dei contenitori di plastica, è un interferente endocrino che agisce sul corretto sviluppo psicofisico infantile, per questo è stato vietato l’impiego in prodotti per l’infanzia, il biberon in primis.

Il BPA sarebbe anche responsabile dell’insorgere di tumori al seno, alla prostata e al fegato, oltre ad alterare gli ormoni sessuali con perdita di fertilità maschile e femminile.

Ce ne sarebbe abbastanza per proibirne l’uso, ma purtroppo il bisfenolo A è ancora utilizzato per contenitori e in oggetti di plastica di uso comune che possono venire a contatto con gli alimenti, questo perché è usato nel policarbonato, un tipo di plastica rigida trasparente e altamente performante.

Anche le borracce vengono realizzate con l’uso del plastificante ubiquitario.

BPA Free: borraccia priva di bisfenolo

Per l’escursionista la garanzia dell’assenza di bisfenolo A dalla borraccia in plastica è la presenza nella confezione della dicitura BPA Free, cioè privo di bisfenolo.

Però quanti di noi hanno notato tale formula nelle borracce che ci accompagnano e ci idratano nelle nostre escursioni? A dirla tutta, non è nemmeno dimostrato che le sostanze alternative, ad esempio i bisfenoli S e F (BPS e BPF), siano così diverse dal BPA (studi della Environmental Health Perspectives).

Alla fin fine, nemmeno la scritta BPA-Free può rassicurarci al 100%. Ad ogni modo, per limitare la nostra esposizione al BPA cercate di seguire queste poche e semplici regole:

_ non riscaldate alimenti in contenitori di plastica nel forno a microonde;

_ non tenete in mano gli scontrini e la carta termica che contiene molto bisfenolo;

_ bevete bevande e scegliete cibi contenuti nell’alluminio o nel vetro, non nella plastica;

_ usate alimenti freschi, non confezionati, privi di contenitori di plastica e di latta;

_ preferite acqua di rubinetto oppure acquistate acqua in bottiglie di vetro.

_ Acquistare bevande e alimenti confezionati in Tetra Pak rappresenta un’opzione sicura per chi desidera evitare la presenza di bisfenolo A nel packaging; infatti, questi contenitori nonostante siano costituiti in parte da plastica, non contengono bisfenolo A.

Borracce in alluminio o in acciaio inox

Due valide alternative alle bottiglie in plastica che generano montagne di rifiuti e che possono essere nocive, sono la borraccia d’alluminio o quella di acciaio inox.

Abbiamo pertanto ridotto la nostra scelta a due tipi di contenitori da zaino: l’alluminio resistente e leggero, oppure l’acciaio inox che dura più a lungo e non viene colpito dal fenomeno della corrosione nel tempo.

Una delle principali differenze tra le borracce in acciaio e quelle in alluminio è l’impatto ambientale dato dai rispettivi processi di produzione.

Entrambi richiedono comunque un dispendio di energia inferiore rispetto alla plastica. L’alluminio rispetto all’acciaio inox inossidabile, dovendolo estrarre dalla bauxite richiede un processo inquinante.

Inoltre, non essendo un elemento inossidabile, ha bisogno di un trattamento interno con vernice epossidica che potrebbe a lungo andare usurarsi e fessurarsi, creando discontinuità sulla superficie interna dove possono annidarsi germi e batteri.

L’acciaio inox non ha bisogno di alcun trattamento interno per renderlo sicuro per usi alimentari: è inerte nei confronti dei materiali con i quali viene a contatto e quindi non altera la qualità e il sapore degli alimenti.

Questa caratteristica, insieme alla resistenza alla corrosione è dovuta alla presenza di cromo; quando sul contenitore si legge “acciaio inox 18/10”, significa che nella lega è presente un 18% cromo e un 10% nichel.

Quindi l’acciaio inossidabile rappresenta la scelta ecologica e sicura!

Mizu Life – V8

Un marchio originale per bottiglie d’acqua sportive: la missione principale di Mizusi, azienda nata nel 2008 per intuizione del pro-snowboarder Jussi Oksanen, è fornire innovativi contenitori riutilizzabili che aiutano a ridurre gli sprechi creati da bottiglie e bicchieri monouso.

La Mizu Life V8 grazie alla doppia parete e la costruzione sottovuoto, è ideale per mantenere i liquidi caldi fino a 12 ore e freddi entro le 18 ore.

C’è la versione da 600 ml e quella da 800 ml. Caratteristiche: Volume 800 ml / 100% acciaio / Tappo a vite, con anello / Misure: altezza: 25,5 cm – diametro: 8 cm

24Bottles Clima Bottles

Anche questa azienda italiana, di Bologna, contribuisce ad una minore emissione di carbonio nell’ambiente, fornendo alle persone bottiglie d’acqua in acciaio inox accuratamente progettate e riutilizzabili per un’idratazione quotidiana.

Questo modello è in acciaio inossidabile e mantiene le bevande calde per 12 ore e fredde per 24!

Il suo design elegante e raffinato lo rende perfettamente comodo e facile da trasportare in qualsiasi occasione, dall’ufficio alla palestra, dal mare ai sentieri sui monti. 100% senza BPA, esenti da ftalati, privi di tossine.

Non conserva o impartisce alcun sapore, non condensa, ampia bocca per il riempimento del ghiaccio e facile pulizia.

Caratteristiche: Volume 500 ml / Acciaio inossidabile 18/8 per uso alimentare / Peso 260 gr / Coperchio in acciaio inox con guarnizione in silicone resistente / Misure: altezza: 20,4 cm

Klean Kanteen Classic 27

L’azienda californiana è tra le prime ad aver introdotto le borracce in acciaio inossidabile, senza BPS e riciclabili, quindi già nel 2004 era impegnata per la sostenibilità e la salute.

La Classic è la borraccia in acciaio inossidabile progettata per bambini e adulti con una facile idratazione. Il design a parete singola è leggero e facile da portare ovunque.

La finitura del rivestimento in polvere Klean Coat ™ è 4 volte più resistente. Caratteristiche: Volume 800 ml / 100% Acciaio / Peso 204 gr / Misure: altezza 26 cm – diametro 7 cm

Pura

Con Pura, marchio statunitense, potete essere certi di utilizzare sempre una bottiglia al 100% priva di plastica, quindi certificata atossica.

Questa borraccia è sicura ed ecologicamente avanzata, in acciaio inox 304 per uso alimentare, resistente e antibatterico.

Il tappo sportivo in 100% silicone medicale Big Mouth™ permette un flusso scorrevole dei liquidi, manicotto in silicone colorato

Questo modello mantiene i liquidi freddi fino a 24 ore con ghiaccio.

Priva di BPA/BPS, senza tossine come le bottiglie sportive o i tappi in plastica (Attenzione: il tappo sportivo Big Mouth™ non è progettato per bevande calde). Include fodera in silicone medicale con anello di trasporto rinforzato. Caratteristiche: Volume 650 ml / Acciaio inossidabile 304 per uso alimentare / Peso 109 gr / Misure: altezza: 14,5 cm – diametro: 7 cm

Chilly's Bottle Questo prodotto, moderno ed elegante, ultraleggero, è progettato per combinare la praticità di una bottiglia d'acqua in plastica con la tecnologia ad alte prestazioni e benefici ecologici di una borraccia tradizionale. La Chilly's Bottle mantiene il caldo per 24 ore e il freddo per 12 ore, grazie ad un avanzato isolamento sottovuoto a doppio strato. Particolare piacevole, questo contenitore ha anche un design rivoluzionario. Progettata per uno stile di vita attivo e urbano, la Bottiglia Chilly's non lascerà mai delle impronte sulla tua scrivania, le tue mani saranno sempre asciutte e la tua borsa non sarà mai umida. Ci sono i modelli da 260 ml, 500 ml e la versione da 750 ml.

