Insta360 X4 Air e X5 in offerta: girare video outdoor non è mai stato così semplice

Catturare la realtà in ogni sua sfumatura non è mai stato così facile e divertente.
Oggi la tecnologia delle videocamere a 360° permette di andare oltre il semplice concetto di ripresa: non si registra più soltanto ciò che accade davanti all’obiettivo, ma l’intero ambiente, offrendo la possibilità di raccontare un momento da qualsiasi prospettiva.
Questo significa più libertà creativa, maggiore coinvolgimento e contenuti capaci di restituire davvero l’atmosfera di un luogo o di un’esperienza.
In questo contesto si inseriscono le nuove proposte di Insta360, che continua a innovare il settore con dispositivi sempre più compatti, intelligenti e facili da usare.
L’azienda presenta due videocamere pensate per chi vive in movimento e vuole catturare ogni momento senza complicazioni: Insta360 X4 Air e Insta360 X5.
Entrambi i modelli offrono una combinazione equilibrata di qualità video professionale, design leggero e funzioni smart, rendendo le riprese a 360° accessibili anche a chi non ha esperienza con questi dispositivi.
Ph: Insta360.com
Dalla registrazione in 8K alla stabilizzazione intelligente, fino agli strumenti di editing automatico, tutto è progettato per semplificare il processo creativo e ottenere risultati sorprendenti.
Che si tratti di un viaggio, di un’attività sportiva o semplicemente di momenti della vita quotidiana, queste videocamere permettono di raccontare le proprie esperienze in modo immersivo e dinamico, trasformando ogni scena in un contenuto coinvolgente.
Dal 17 marzo al 7 aprile su Insta360 sono attive le offerte di Pasqua: è il momento ideale per scoprire il mondo delle videocamere a 360° e portare la qualità professionale nelle riprese di tutti i giorni.
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La X4 Air è la videocamera 8K 360 più leggera mai realizzata da Insta360, con soli 165 grammi.
È progettata per chi vuole filmare in ogni situazione, dalle passeggiate in città alle escursioni in montagna, senza dover trasportare attrezzature ingombranti e con un dispositivo snello e maneggevole.
Il cuore della X4 Air è il doppio sensore da 1/1,8”, che cattura video e foto con dettagli sorprendenti, colori fedeli e contrasti naturali.
Anche le scene più complesse, con forte controluce o zone d’ombra, vengono riprodotte con chiarezza, grazie al nuovo algoritmo AdaptiveTone, che armonizza la luce tra i due obiettivi.
La stabilizzazione FlowState con Horizon Lock 360° mantiene l’inquadratura sempre livellata, anche se corri, salti o pedali su sentieri sconnessi e accidentati.
La X4 Air è stata progettata per resistere: il corpo robusto e le lenti sostituibili sopportano urti e graffi, mentre l’impermeabilità fino a 15 metri ti permette di fare meravigliose riprese acquatiche.
Questa camera ha funzionalità ideali per rendere le riprese agevoli in ogno situazione, come il controllo vocale per avviare e fermare le registrazioni, il controllo gestuale per scattare foto anche a distanza oppure il selfie stick invisibile, che viene automaticamente rimosso dall’inquadratura per riprese spettacolari e creative.
Per chi vuole condividere subito i propri video, l’app Insta360 semplifica tutto: editing automatico, montaggi FlashCut, inquadratura ottimizzata dall’intelligenza artificiale e backup su cloud con 200 GB per un anno.
In poche mosse, i tuoi contenuti sono pronti per essere post prodotti e condivisi.
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Se cerchi il massimo, la X5 è la videocamera che fa la differenza.
Progettata per chi vuole ottenere prestazioni professionali anche nelle condizioni più difficili, è ideale per sport, attività outdoor, viaggi, vlog e persino riprese notturne.
La X5 integra sensori da 1/1,28” e registra video a 360° in 8K, permettendo di “scattare prima e inquadrare dopo”, così da non perdere mai il momento migliore.
Il triplo chip IA e la tecnologia PureVideo ottimizzano le riprese in basse luci, mantenendo nitidezza e dettagli in ogni scena.
Una delle funzioni più interessanti è la modalità Selfie 360°, che registra contemporaneamente un video standard pronto da condividere e un file completo a 360° per l’editing successivo.
Non dovrai più preoccuparti di scegliere l’inquadratura perfetta al momento della ripresa: puoi correggerla in post-produzione senza sacrificare la qualità.
Le lenti della X5 sono state migliorate: vetro ottico più resistente, protezione agli urti e sostituibilità semplice grazie al Kit dedicato.
L’audio è ottimizzato grazie alla nuova cover antivento multistrato, che riduce i rumori indesiderati mantenendo la voce chiara e naturale.
Anche in condizioni di movimento intenso, l’Active HDR 5,7K 60fps cattura colori brillanti e dettagli nitidi, con una stabilizzazione impeccabile.
E con l’impermeabilità fino a 15 metri, puoi esplorare fiumi, laghi o spiagge senza limiti, senza dover usare custodie aggiuntive.
Il il bundle X5include tutto ciò che serve: batteria extra, custodia, copriobiettivi, tappo, stazione di ricarica veloce e selfie stick da 114 cm, così da avere subito tutto pronto per le tue avventure.
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Sia la X4 Air sia la X5 portano la rivoluzione 360° nella tua vita quotidiana.
Non sono solo videocamere, ma strumenti che permettono di raccontare storie, catturare avventure e trasformare momenti semplici in ricordi immersivi.
Con queste videocamere puoi:
Le offerte speciali attuali rendono l’esperienza ancora più accessibile: qualità professionale e libertà di ripresa sono finalmente alla portata di tutti, trasformando ogni esperienza in un video da vivere e condividere.