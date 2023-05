Negli ultimi anni, nel campo delle lampade frontali per il trekking, la tecnologia ha fatto passi da gigante. Vediamo cosa significa in termini di maggiore autonomia, potenza, leggerezza e versatilità e presentiamo 10 tra i migliori modelli attualmente in commercio

Quando si effettuano escursioni lunghe e impegnative, le sveglie antelucane sono d’obbligo e la frontale è lo strumento indispensabile per potersi muovere.

Uno strumento che (magari nelle sue versioni più piccole e leggere) dovrebbe trovare comunque posto nello zaino, anche quando non si prevedono partenze o rientri al buio.

Infatti un imprevisto può sempre capitare e la disponibilità di una luce che illumini il sentiero può fare la differenza in termini di sicurezza e ore perse a trovare la strada per il rientro.

Se qualche decina di anni fa si poteva accampare la scusa del peso e dell’ingombro, oggi non ci sono alibi per non avere con sé la frontale.

Da quando la tecnologia dei LED (Light Emitting Diode) ha mandato in pensione le vecchie lampadine a incandescenza, le lampade per l’outdoor hanno drasticamente ridotto le proprie dimensioni.

Oggi ci sono frontali non più grandi di una noce e dal peso poco dissimile!

Le nuove lampade frontali con super batterie

Grandi passi in avanti si sono fatti anche in termini di durata delle batterie. I LED, infatti, consentono un risparmio energetico anche superiore al 90% rispetto alle lampade a incandescenza di uguale potenza.

Un tempo, soprattutto nelle condizioni di freddo dell’alta montagna, la durata delle frontali era questione una manciata di ore; oggi, con 3 batterie mini stilo, si può alimentare una frontale di discreta potenza per diverse decine di ore.

Un altro vantaggio importante (da valutare a seconda delle necessità di utilizzo) è la scelta, oggi possibile, fra le normali batterie alcaline e quelle ricaricabili agli ioni di litio.

Le prime, come abbiamo detto, durano parecchie ore (nella modalità risparmio di alcune frontali si può arrivare oltre le 200 ore), ma l’energia che riescono a fornire ai LED decresce in modo progressivo.

Quindi con l’avanzare delle ore di utilizzo la vostra frontale sarà sempre più “stanca” ed emetterà un fascio luminoso sempre più debole.

Le ricaricabili agli ioni di litio hanno una durata inferiore (si parla sempre di decine di ore con le frontali in modalità risparmio), ma, in compenso, garantiscono un’emissione di energia molto più costante nelle diverse fasi della loro vita.

Nessun effetto “stanchezza”, dunque. O ci vedete bene, o siete al buio completo. Per questo è opportuno disporre, sulle frontali ricaricabili, di un segnalatore di carica, che vi avverta quando le batterie stanno per lasciarvi.

Le più interessanti lampade frontali disponibili sul mercato.

Ed eccoci ad una selezione di alcune tra le migliori lampade frontali in offerta sul mercato.

Ovviamente questa lista non è esaustiva, ma abbiamo stilato un elenco di modelli che rappresentano abbastanza bene le differenti tipologie di lampada delle migliori marche specializzate in questo campo.

Petzl – Tikka

Solida, coi suoi 200 Lumen permette di illuminare in ampiezza e in profondità.

Ideale anche per trail running e ciclismo con mountain bike.

Ha due luci, una bianca e una rossa, regolabili in intensità con un solo tasto.

Tre intensità d’illuminazione, la più potente sufficiente a vedere bene anche oltre un centinaio di metri.

Everbeam Torcia Frontale LED

Leggera e allo stesso tempo super luminosa, il rapporto qualità prezzo è eccellente.

Ha un’opzione della scelta della modalità della luce, ovvero si può scegliere modalità forte, modalità debole e modalità intermittente, tutte modificabili con un pulsante.

Il fascio luminoso è regolabile a 90 gradi, e consente di focalizzare la luce in base alle diverse esigenze.

Questa lampada frontale alimentata da 2 batterie ricaricabili 18650, può durare fino a 4-6 ore a piena carica, il cavo di ricarica USB consente di ricaricare da qualsiasi dispositivo USB, che è molto conveniente.

Ramotto

Sette led, otto modalità d’intensità selezionabili che la rendono estremamente versatile.

Il fascio di luce va dal faro ad ampio cono, alla luce localizzata, a cui si aggiungono due modalità di luce rossa, sia lampeggiante che fissa.

La lampada ha uno snodo frontale che ne permette la regolazione dell’angolazione: può infatti essere ruotata di 90 gradi, secondo necessità, per ottenere il miglior angolo di visione.

Princeton – Tec Apex

Anche se un po’ pesante è robustissima.

La durata della batteria è notevole: 70 ore ad alta potenza e 150 a basso consumo.

Ha una lampada composta da un LED centrale Maxbright e 4 LED laterali in grado di fornire un potente e ampio raggio di luce fino a 120 metri.

È compatibile con le batterie ricaricabili.

Ideale per trail running, speleologi ed escursionisti avventurosi.

Black Diamond – Icon

Ottima potenza e buona illuminazione a lunga distanza, grande resistenza all’acqua e autonomia eccellente.

Un modello versatile grazie con intensità regolabile e con opzione luce intermittente.

Ideale per lunghi trekking in montagna in condizioni climatiche avverse.

Ha luci extra blu, verdi e rosse.

Comoda da indossare grazie all’elastico confortevole che impedisce di sganciarsi o scivolare

Petzl – Myo

Lampada frontale multifunzione, destinata alle attività outdoor di endurance.

Potente e dotata della multifunzione, la lampada frontale Myo è particolarmente indicata per le attività di endurance grazie ad una ripartizione equilibrata del peso sulla testa. Le sue prestazioni di basano su una tecnologia d’illuminazione Constant Lighting.

Silva – Active XT

Una lampada versatile, progettata per le attività all’aria aperta, dal campeggio alle escursioni, passando per la pesca, o il kayak.

Grazie al sistema SILVA Intelligent Light® il fascio luminoso risulta più ampio per la visione di prossimità (per illuminare meglio il terreno dove si cammina) e più concentrato per la distanza (per la scelta della direzione).

Il pulsante di accensione e spegnimento è comodo e gestibile anche con i guanti.

Black Diamond – Spot

Una lampada economica ma non per questo di bassa qualità.

Potente e precisa, è comoda e abbastanza leggera.

La tecnologia Powertrap consente di cambiare rapidamente l’intensità dalla massima alla minima potenza.

Petzl – Pixa 3

Alta resistenza all’acqua e alle cadute e con un sistema d’illuminazione, è in grado di evitare una riduzione del fascio di luce anche con batterie in esaurimento, questa lampada è adatta a ogni situazione outdoor.

Può essere ruotata di 45 gradi.

L’autonomia non è il suo forte, ma lo è la sua forza e resistenza, che la rendono adatta alle situazioni più estreme.

