Camminare, anche in città, è un ottimo allenamento per stare in forma e in salute: per farlo senza farsi male ci vogliono però le scarpe adatte. Vediamo come sono fatte le scarpe per la camminata sportive e i migliori modelli in commercio

Le scarpe scegliere per camminare in città

Volete dedicarvi al fitwalking, ovvero volete tenervi in forma camminando (magari a passo veloce), sicuramente vi sarete trovati di fronte al dilemma della scarpa più adatta per la vostra attività.

Non è tanto una questione di prestazioni sportive, quanto piuttosto di coerenza con i propri obiettivi: se si cammina per stare in buona salute e allenarsi non ha senso rischiare qualche infortunio per colpa dell’utilizzo di scarpe sbagliate!

Se per l’abbigliamento potete fare più o meno quello che volete, sulle scarpe è meglio prestare la massima attenzione.

L’assorbimento dell’impatto con il suolo, la stabilità dell’appoggio, la corretta posizione, l’affaticamento dei muscoli e delle articolazioni sono tutti questi fattori fondamentali da tenere in considerazione.

Nella camminata sportiva come nella corsa, le caratteristiche delle calzature che indossiamo sono fondamentali per evitare infortuni o fastidi una volta conclusa l’attività.

Quali scarpe NON usare

Si sa, per cominciare un po’ tutto va bene: la volontà è l’attrezzo essenziale e tutto il resto è solo di contorno.

Quando però le sedute di allenamento diventano regolari e più impegnative, è meglio dotarsi di delle calzature adeguate.

Ovviamente vanno messe subito al bando le sneakers, ovvero le scarpe sportive alla moda, che in realtà con lo sport e l’attività fisica hanno ben poco a che fare.

Non di rado si tratta di modelli vintage, che riprendono furbescamente tecnologie e concetti di costruzione che si usavano nelle scarpe sportive degli anni ’80.

Anche le scarpe da trekking non sono l’ideale per questo genere di attività.

Persino i modelli più leggeri, infatti, sono pensati per un utilizzo su terreni più accidentati di quelli dove si pratica la camminata urbana: per lo più strade asfaltate o facili sterrati.

Proprio per questa ragione queste calzature hanno una suola troppo rigida e una tomaia troppo spessa, rispetto alle esigenze del walking.

Le scarpe da running sono già una scelta più opportuna, anche se spesso le esigenze per cui sono pensate si differenziano da quelle del fitwalking.

Il movimento della corsa, infatti, è diverso da quello della camminata, soprattutto nella dinamica dell’appoggio del piede.

Quando corriamo (in modo corretto!) il piede appoggia prima con la parte anteriore e il tallone tocca terra solo in un secondo momento, con una funzione di stabilizzazione.

Caratteristiche della scarpe da fitwalking

Nella camminata il piede tocca terra prima con il tallone, poi con un movimento di rullata, avviene il contatto di tutta la pianta, sino alle dita.

Un movimento decisamente diverso da quello che si compie con la camminata.

Le scarpe adatte per il fitwalking devono rispondere proprio a questa specifica dinamica di movimento e si possono riassumere in due elementi fondamentali:

Tallone “smussato”, per agevolare e rendere più stabile l’appoggio.

Suola particolarmente flessibile, per seguire al meglio la rullata del piede. Proprio per ottenere questo risultato la suola della scarpa da fitwalking è caratterizzata da diverse scanalature disposte in senso orizzontale.

Altro elemento, non essenziale ma molto utile in termini di durata della scarpa (e quindi di risparmio economico), è la durezza dello strato della suola a contatto con il terreno.

Per le scarpe da camminata sportiva è preferibile sia una suola un po’ più rigida rispetto a quella delle scarpe specifiche per il running (soggette ad una minore “rullata” e quindi a minore attrito e consumo).

Ecco alcuni dei modelli consigliati

Asics Gel Nimbus 19

Grande spinta in fase di stacco grazie alla nuova intersuola FluidRide, più leggera ed elastica.

L’ammortizzazione extra sfrutta la soletta SpEVA, in modo che le tue spinte ottengano un po’ di potenza in più grazie a una piattaforma più dritta sotto l’alluce.

Adidas Ultra Boost W

Queste scarpe da donna rivoluzionano il tuo concetto di velocità, ammortizzazione e comfort.

La mescola boost nell’intersuola mantiene la forma anche con il freddo più intenso, offrendo un ritorno di energia e una reattività ineguagliabili.

Il modello è dotato di tomaia elasticizzata Primeknit senza cuciture, barra TORSION SYSTEM che migliora il supporto dell’arco plantare senza alterare i movimenti naturali e suola stretch web in grado di adattarsi all’appoggio del piede.

Nike Wildhorse 8

Le Nike Wildhorse 8 è una scarpa robusta e resistente, ideale per i trail runner che affrontano terreni accidentati e impegnativi.

La tomaia in mesh rinforzata offre una protezione extra contro gli urti e le abrasioni, mentre la suola in gomma ad alta resistenza garantisce una trazione eccellente su superfici rocciose e scivolose.

L’ammortizzazione Zoom Air unita alla schiuma React offre un mix di reattività e comfort per affrontare anche i sentieri più tecnici con sicurezza.

Fresca, traspirante e resistente all’acqua quasi al 100%, offre quello che un trail runner si aspetta: leggerezza e velocità.

Nike Pegasus Trail 4

Questa nuova scarpa della linea Pegasus consente di esplorare i sentieri meno battuti anche nelle giornate umide.

Realizzata per garantire il massimo comfort, offre anche una trazione robusta e un’area mediale rinforzata per offrire un supporto sicuro e neutrale.

Lo strato in Gore-tex blocca infatti l’acqua e tiene i piedi asciutti.

La ghetta aggiuntiva sul collare impedisce che detriti e acqua riescano a penetrare nella scarpa.

Il sistema con fascia Dynamic Fit sull’area mediale offre la stabilità e il supporto necessario.

Il battistrada in gomma presenta un motivo che richiama le onde d’urto, per un look scattante ispirato agli pneumatici delle due ruote.

Topo Athletic Ultraventure

Una scarpa progettata per le lunghe distanze ma anche per le camminate di allenamento in città.

Una scarpa arrivata alla terza generazione con caratteristiche progettuali che la rendono ancora più confortevole e performante.

Tra le principali novità c’è la tomaia in mesh, ingegnerizzato traspirante, che è realizzata al 30% con materiali riciclati.

Indossare le Ultraventure 3 da la sensazione di sentire i piedi avvolti in uno scudo protettivo.

La scarpa è realizzata con una membrana collaudata che impedisce all’acqua di entrare nella scarpa ma, al tempo stesso, consente lo smaltimento del calore e del sudore.

Un’ottima scarpa per chi cerca una scarpa protettiva e comoda da usare anche su asfalto e in ambiente urbano.

Adidas Lite Racer 3.0

Ottima scarpa per la camminata veloce, la tomaia è realizzata in mesh sandwich, la parte esterna invece è in nubuck sintetico, che garantisce ottima traspirabilità.

La soletta interna è cloudfoam, si adatta alla forma del piede e garantisce ammortizzazione e grande leggerezza.

Una scarpa particolarmente adatta a chi vuole una via di mezzo tra un prodotto da running e camminata veloce.

La suola è in EVA e progettata per ammortizzare perfettamente la camminata in ogni situazione. Una scarpa molto performante, perfetta per chi vuole camminare un po’ ogni giorno e quindi cerca una scarpa leggera e molto ammortizzata.

