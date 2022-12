Scopriamo quali sono i migliori zaini invernali per il trekking. Ecco come fare la scelta giusta tra i tanti prodotti presenti sul mercato.

Quali aspetti è necessario prendere in considerazione, nel momento in cui si sceglie lo zaino per un’escursione in montagna in inverno?

Quali elementi è bisogna tenere a mente, quando si intende fare un’uscita di hiking, di trekking o di progressione sulla roccia?

Una bella domanda, a cui è difficile dare una risposta che possa essere unica per tutti gli escursionisti.

Lo zaino deve essere scelto in base al tipo di escursione che si ha intenzione di fare. Ma soprattutto tenendo conto di quanto tempo si vuole rimanere fuori.

Il rischio, infatti, è quello di portarsi dietro uno zaino che possa risultare troppo ingombrante e grande, rispetto alle reali necessità.

O che, al contrario, risulti essere troppo poco capiente.

Come scegliere lo zaino invernale perfetto

Tra le caratteristiche che devono avere gli zaini invernali ci sono quelle legate ai materiali: devono necessariamente essere resistenti e impedire all’accessorio di rompersi dopo alcuni trasferimenti. Devono essere comodi ed impermeabili.

Particolare attenzione deve essere prestata all’apertura: ci sono sistemi a valigia e a sacco.

I primi prevedono una zip orizzontale, che permette di aprirlo in due metà per recuperare quello che serve in pochi gesti.

Sono adatti a viaggi nei quali si avrà un alloggio fisso e lo zaino rimarrà quasi sempre in camera.

Quelli a sacco sono pratici quando sono previsti molti trasferimenti: occorre però organizzare tutto in maniera intelligente, in modo che ciò di cui abbiamo bisogno più di frequente sia sempre in alto.

Zaino Salewa Alp Trainer 25

Questo prodotto permette una maggiore traspirazione per centimetro quadrato rispetto alle costruzioni convenzionali e riduce la temperatura nella zona centrale della schiena di 1,6° C dopo 15 minuti.

Composizione. Esterno: 100% nylon; Interno: 100% poliestere. Chiusura: Cerniera

Zaino Osprey Kestrel 48 L

Schienale AirScape completamente regolabile con sporgenze in schiuma per comodità e vestibilità.

Raincover integrata e rimovibile. Chiusura: Cerniera

Zaino Mountaintop 40L

È un prodotto da trekking outdoor 40 litri, perfetto per escursioni di fine settimana e di tre giorni.

Lo zaino è costruito con tessuto ad alta densità (materiale in poliestere 400D resistente all’acqua), rivestimento in PVC, lunga durata.

K&F – Concept Zaino Fotografico

Dimensioni: 45 x 29 x 17 cm, 20 litri di volume.

Questo prodotto per fotocamera è diviso in due parti, le parti superiori per gli indumenti personali (3 set), la parte arrotolata può essere estesa a seconda delle necessità, le parti inferiori per le fotocamere e i suoi accessori.

