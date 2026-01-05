Scegliere bene la calza per ciaspolare, sciare e in generale per l'outdoor invernale è fondamentale per essere comodi ed evitare problemi ai piedi. Ecco alcuni consigli per non sbagliare acquisto e godersi la neve in pieno comfort

Caratteristiche delle scarpe per l’outdoor invernale

Indossare una buona calza è fondamentale quando si fa un trekking, ma quando si entra nel campo delle ciaspole, dello sci e in generale dell’outdoor sulla neve le caratteristiche degli ambienti e le esigenze degli utilizzatori diventano ancora più “estreme”.

Se per l’escursionista il paramento fondamentale della qualità della calza è sicuramente il comfort nella camminata, assieme a una capacità di isolamento termico adeguata ai differenti climi di utilizzo, per chi cammina sulle ciaspole o scia le cose diventano un po’ più complesse.

La calza per sci o racchette da neve è un vero e proprio banco di prova delle tecnologie costruttive e dei materiali per qualsiasi azienda operante nel settore delle calze da outdoor.

La perfetta calza per l’inverno? Confortevole, calda e sensibile

D’inverno non è raro dover calzare gli scarponi per diverse ore e sottoporre i piedi a sollecitazioni traumatiche per tempi prolungati.

Questo tipo di sollecitazioni richiedono una calza in grado di ammortizzare urti e sfregamenti, soprattutto nelle parti del piede più sollecitate come il tallone e le dita, che durante la camminata sulla neve o lo sci vanno a impattare contro la parte anteriore dello scarpone, il calcagno e il collo.

Inoltre, in questi contesti, queste superfici del piede possono essere sollecitate dallo sfregamento dello scarpone quando si lavora su piccoli appoggi e terreni molto ripidi e verticali.

La calza invernale deve poi garantire un ottimo isolamento termico senza però eccedere in voluminosità: la camminata in questi ambienti richiede infatti grande sensibilità nell’uso dei piedi.

Gli scarponi tecnici oggi in commercio sono strutturati in modo da valorizzare al massimo questo aspetto.

Tutte le loro caratteristiche verrebbero però vanificate se dovessimo indossare calzettoni goffi e voluminosi che ci costringerebbero ad utilizzare scarponi di uno o due numeri più grandi rispetto al nostro piede, proprio come avveniva un tempo.

Vediamo le 4 caratteristiche da tenere presenti nell’acquisto.

1 – Isolamento termico per il massimo comfort

L’aria secca rappresenta uno degli isolanti termici più efficaci, creando un barriera ideale per intrappolare uno strato di calore all’interno dell’indumento, garantendo così comfort termico ed isolamento.

Non è tanto lo spessore degli indumenti a determinare il calore, ma piuttosto alcuni fattori chiave: innanzitutto l’apporto di calore.

Optare per materiali naturali come lana o seta, soprattutto nelle zone più sensibili al freddo, come le dita, è essenziale per garantire il giusto livello di calore.

Tra i materiali naturali, la lana merinos spicca come uno dei più caldi disponibili.

Fondamentale anche la traspirabilità, cioè la capacità di disperdere il sudore, fondamentale per mantenere i piedi asciutti.

Scegliere indumenti traspiranti favorisce la regolazione termica, assicurando un ambiente interno confortevole e evitando l’accumulo di umidità.

2 – Le calze per ciaspolare devono essere prodotte a regola d’arte

Ogni parte della calza deve essere fatta a regola d’arte.

Il bordo coste, la parte superiore della calza responsabile di mantenerla in posizione, deve svolgere questa funzione senza stringere o lasciare segni sul polpaccio.

Il gambetto, che si estende dalla caviglia al bordo, deve garantire traspirabilità.

L’inserto sul tallone deve essere resistente per garantire la durabilità della calza, poiché è soggetta a notevole attrito con la scarpa e offrire comfort.

La parte che avvolge il piede dalla caviglia alle dita e si compone di diverse sezioni mantiene la calza in posizione.

Deve offrire calore e, al tempo stesso, favorire la traspirabilità per dissipare eventuali umidità, specialmente causate dal sudore, mantenendo così i piedi asciutti.

Infine la zona che circonda le dita dei piedi deve essere realizzata in un materiale più caldo e capace di trattenere il calore in modo ottimale.

Le dita dei piedi sono infatti particolarmente esposte al freddo e a sudorazione intensa. L’umidità deve essere adeguatamente dispersa con apporto di calore per prevenire il raffreddamento rapido.

3 – La lunghezza delle calze: un aspetto da non trascurare

La lunghezza della calza è fondamentale per il comfort in rapporto al tipo di attività outdoor invernale.

Le calze mid, a mezza altezza, sono ideali per scarpe da trekking basse e mid, ma non per i doposcì.

Potrebbero non andare bene per chi ha un polpaccio troppo magro o troppo sviluppato.

Le calze alte hanno il vantaggio di offrire un supporto superiore rispetto alla calza mid, oltre a una protezione extra sulla tibia.

4 – Ciaspole, alpinismo o sci? A ciascuno la sua calza

La scelta delle calze deve adattarsi al tipo e all’intensità dell’attività che si vuole svolgere. In caso di attività molto intensa, come per esempio lo sci o le ciaspole, è consigliabile optare per calze meno pesanti e più traspiranti.

Al contrario, se stai pianificando un’escursione più tranquilla, la scelta ideale sarà una calza particolarmente calda e isolante.

All’aumentare dell’intensità dell’escursione, diventa sempre più consigliabile indossare calze tecniche, capaci di offrire sia calore che traspirabilità.

Questa scelta mirata assicura il giusto equilibrio per mantenere i piedi confortevoli, regolando la temperatura e disperdendo l’umidità in modo efficiente.

Vediamo una selezione di modelli di calze per il trekking invernale disponibili sul mercato.

Salewa – Pedroc M Uomo, le versatili

Queste calze Salewa hanno un struttura in maglia elasticizzata, resistente e ingegnerizzata, rinforzata con punta a contrasto senza cuciture e tallone resistente.

Si adatta comodamente a metà polpaccio.

Si tratta di una calza adatta ai climi invernali e versatile, in quanto offre buone performance sia in contesti più semplici che su terreni più complicati.

Ottima traspirabilità al caldo e al freddo.

_ Acquistale su Amazon:

Danish Endurance, le calze in lana merinos

La lana merinos con la sua funzione termo regolatrice le rende perfette per le escursioni invernali.

Hanno corsie di ventilazione traspiranti e assicurano che i piedi siano freschi e asciutti.

Interessante la garanzia “anti-buco” offerta dal produttore, che si impegna a sostituire I calzini che si buchino bucati entro il primo anno dall’acquisto.

_ Acquistale su Amazon



Danish Endurance, calze lunghe in bambù

Queste calze lunghe in cellulosa di bambù sono soffici e morbide e riducono il rischio di vesciche.

Le corsie di ventilazione tengono i piedi comodi e asciutti per tutto il giorno in ogni tipo di ambiente e clima.

Ideali anche per la città: con il loro design classico al ginocchio, combinano comfort e stile.

Sono sviluppate e raccomandate dall’atleta e imprenditore danese Anders Hofman.

_ Acquistale su Amazon

Alaplus, calze in lana merino: comfort e caldo per l’outdoor invernale

Adatte ad ogni tipo di attività outdoor invernale, dallo sci o alle ciaspole, garantiscono elasticità e comfort grazie alla lana merino.

L’imbottitura non solo trattiene il calore, ma offre anche una sensazione morbida e soffice come una soletta ammortizzata.

Mantengono i piedi asciutti e comodi anche nelle condizioni di freddo estremo, e prevengono la formazione di batteri e vesciche.

_ Acquistale su Amazon



Calza da sci Cmp

La calza da sci in lana Cmp è un modello termico unisex pensato per garantire calore e comfort in condizioni invernali impegnative, perfetto anche per il trekking su neve e ghiaccio.

La costruzione differenziata destra/sinistra assicura una vestibilità precisa, mentre le zone rinforzate su stinco, malleolo, punta e tallone proteggono dai punti di pressione dello scarpone.

La miscela di lana naturale e fibre tecniche, con sottopiede in polipropilene idrorepellente, favorisce traspirabilità e rapida dispersione dell’umidità, mantenendo il piede asciutto più a lungo durante lunghe uscite outdoor invernali

_ Acquistale su Amazon

Calze da sci Danish Endurance

Le calze da sci Danish Endurance in lana merino sono pensate per chi cerca calore e comfort nelle uscite invernali più intense, dallo sci al trekking su neve.

La miscela di lana merino e poliammide garantisce termoregolazione, traspirabilità e asciugatura rapida, mentre l’imbottitura su tibia e aree di maggiore attrito riduce urti e rischio vesciche negli scarponi da montagna.

Prodotte in Europa e certificate Oeko-tex, sono un’opzione affidabile per lunghe giornate outdoor al freddo

_ Acquistale su Amazon

_ Leggi altri articoli su abbigliamento e attrezzature per il trekking

