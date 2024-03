Nothing can substitute experience. Standing on the edge of Mt Victoria as the golden sun dips low on the horizon

Ferrino offre una vasta selezione di zaini trekking per ogni tipo di escursionista e di itinerario. Trova lo zaino perfetto per la tua prossima avventura outdoor, con modelli che spaziano dai 28 ai 70 litri, tutti progettati per comfort e funzionalità ai massimi livelli

Zaini da trekking Ferrino: esperienza ed innovazione italiana

Ferrino è una delle aziende italiane con più esperienza nella progettazione e produzione degli zaini.

Gli zaini di questa azienda sono vere e proprie eccellenze nel settore, grazie anche all’ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Se stai cercando uno zaino per un trekking giornaliero o per un viaggio più lungo questo articolo fa per te, confronteremo alcuni dei modelli più noti presentando particolarità e caratteristiche.

Consigli per scegliere lo zaino giusto

Abbiamo parlato già molte volte dello zaino affrontando molti aspetti, dalla regolazione al migliore modo per prepararlo.

Abbiamo anche spiegato quali sono i parametri e gli aspetti da prendere in considerazione quando dobbiamo sceglierlo.

Prima di presentarvi i diversi modelli Ferrino però vogliamo richiamare due importanti concetti che devono guidare la scelta di questo attrezzo: la difficoltà dell’itinerario e la durata dell’uscita.

Un amante del viaggio lento e del turismo outdoor spesso possiede almeno due zaini per andare incontro alle esigenze di un’uscita fatta in giornata oppure di un trekking plurigiornaliero in giro per il mondo.

Quello che possiamo dire senza timore di smentite è che lo zaino universale non esiste.

Cerchiamo di essere concreti, vediamo di suddividere gli zaini per capienza e cercare di associare il possibile uso che se ne può fare:

_ Zaino da 20 – 30 litri: il classico zaino per il trekking giornaliero, adatto per ospitare le cose essenziali. Un pasto, una borraccia, il kit di pronto soccorso, un capo d’abbigliamento di ricambio e poco altro.

_ Zaino 35 litri: non andiamo oltre l’escursione giornaliera, ma se il nostro itinerario, o la stagione, richiedono qualche accortezza in più come un guscio impermeabile o una coperta termica meglio optare per queste dimensioni. Comode ma con un po più di spazio per le attrezzature di emergenza e scorta.

_ Zaino da 50 litri: questo zaino può andar bene per un weekend in cammino, purché fatto in periodo estivo. Infatti è sufficientemente spazioso per ospitare un cambio di abbigliamento, ma solo se si tratta di pantaloni e magliette. Un ingombrante guscio invernale non ci sta.

_ Zaino fino a 60 litri: per un weekend invernale, dieci litri in più sono quelli che servono per alloggiare il cambio di abbigliamento invernale per una notte passata in rifugio.

_ Zaino dai 65/70 litri in su: lo zaino da viaggio, per trekking plurigiornalieri magari all’estero. Questo zaino è molto capiente e può ospitare anche l’occorrente per dormire in tenda e in mezzo alla natura. Occhio però, se dovete prendere un aereo non può entrare in cabina ma è considerato un bagaglio da stiva.

Ferrino ha una linea di zaini che riesce a coprire ognuna delle categorie che abbiamo presentato, da quelli per il trekking giornaliero fino allo zaino da viaggio.

Vi presentiamo alcuni modelli.

1 – Ferrino Dry Hike 40+5 litri

Lo zaino Dry Hike 40+5 di Ferrino è l’alleato perfetto per gli amanti del trekking, grazie alla sua impermeabilità garantita dal sistema HDry® con resistenza all’acqua di 10.000 mm.

Realizzato in poliestere riciclato 100%, offre comfort con il suo sistema di supporto traspirante “Hollow back system”.

Dotato di tasche multifunzionali, cerniere YKK impermeabili, cappuccio amovibile e accessori come porta bastoncini e cinturino pettorale con fischietto, è ideale per chi cerca affidabilità e versatilità nelle avventure outdoor.

_ Disponibile anche su Amazon:

2 – Ferrino Finisterre 28 litri

Siamo sempre nella fascia degli zaini da trekking giornalieri, questo Finisterre da 28 litri è un grande classico in casa Ferrino.

Compatto, poco ingombrante e leggero creato col tessuto Diamond HD che garantisce ottima traspirazione.

Per migliorarne la funzionalità abbiamo anche numerose tasche esterne per inserire accessori e oggetti da tenere sempre a portata di mano.

_ Disponibile anche su Amazon:

3 – Ferrino Finisterre 48 litri

Cominciamo ad addentrarci nella gamma degli zaini per i trekking di più giorni, anche se ancora non siamo nella fascia da viaggio, ma questo 48 litri Ferrino si fa apprezzare per la capienza e l’ottima struttura.

Le cinghie laterali, quella lombare e gli spallacci regolabili garantiscono grandi possibilità di regolazione in base al carico. I materiali di costruzioni sono al tempo stesso leggeri e resistenti, adatti a subire anche forti sollecitazioni.

_ Disponibile anche su Amazon:

4 – Ferrino Transalp 60

Il Transalp da 60 litri è uno zaino pensato per i trekking plurigiornalieri e con una struttura ergonomica pensata per essere portato da una donna.

Molti credono, sbagliando, che non ci sia alcuna differenza nelle attrezzature per l’outdoor tra donna e uomo, ma non è così.

La diversità nella conformazione fisica imporrebbero delle attrezzature pensate ad hoc, abbiamo dedicato un articolo proprio a questo tema.

Questo zaino ha una capienza di 60 litri un dorso studiato per una ottimale distribuzione dei carichi. Gli spallacci e il telaio dello zaino sono pensati per garantire comfort nei lunghi trekking.

A completare il tutto non potevano mancare le tasche esterne per riporre gli oggetti da avere sempre a disposizione.

_ Disponibile anche su Amazon:

5 – Ferrino Transalp 75 litri

Tra gli zaini più grandi, il Transalp 75 è progettato per i trekking di più giorni, magari all’estero.

Uno zaino che deve avere una capienza sufficiente a contenere tutto quello che può occorrere per un viaggio outdoor.

Ecco spiegati i suoi 75 litri di capienza che permettono di contenere tutto quello che serve e le tasche interne perfette per distribuire e organizzare il carico.

I lacci e la struttura permettono di riservare una parte del bagaglio alla tenda e al sacco a pelo, compagni di viaggio irrinunciabili per i trekking di più giorni.

_ Disponibile anche su Amazon:

_ Leggi altri articoli sull’abbigliamento e le attrezzature per il trekking e l’outdoor: