Bastoncini per camminare, servono oppure no? 7 cose da sapere

Alleggeriscono lo sforzo sulle ginocchia e aiutano a mantenere l'equilibrio, ma molti escursionisti li utilizzano in modo sbagliato. Ecco come sfruttare al meglio i bastoncini per camminare, dalla scelta all'uso corretto

Bastoncini da trekking: perché sono utili e come usarli correttamente

C’è chi non affronta un sentiero senza averli nello zaino e chi, invece, li considera un accessorio superfluo. Eppure i bastoncini da trekking possono diventare alleati preziosi durante le escursioni, soprattutto quando si affrontano salite impegnative, lunghe discese e terreni irregolari.

Il loro vantaggio principale è la possibilità di distribuire parte dello sforzo anche sulle braccia, alleggerendo il lavoro delle gambe e offrendo ulteriori punti di appoggio durante la camminata.

Ma possedere un buon paio di bastoncini non basta. Per sfruttarne davvero le caratteristiche bisogna imparare a regolarli, impugnarli e utilizzarli in modo diverso a seconda del terreno.

Dalla lunghezza corretta alla scelta delle punte, passando per alcuni errori molto comuni, ecco sette cose da sapere per utilizzare al meglio i bastoncini da trekking.

1 – I bastoncini da trekking aiutano davvero le ginocchia?

Uno dei principali motivi per cui gli escursionisti utilizzano i bastoncini è la possibilità di ridurre parte delle sollecitazioni sulle articolazioni degli arti inferiori.

Durante una discesa, per esempio, le ginocchia devono sostenere carichi importanti, soprattutto quando si trasporta uno zaino pesante. Utilizzando correttamente i bastoncini, una parte delle forze può essere trasferita alle braccia e alla parte superiore del corpo.

Uno studio pubblicato sul Journal of Sports Sciences ha rilevato, durante una prova di camminata in discesa, riduzioni comprese tra il 12% e il 25% di alcune forze e sollecitazioni misurate a livello del ginocchio.

Questo non significa che i bastoncini eliminino lo sforzo o che siano indispensabili su qualsiasi sentiero. Il loro contributo dipende dalle caratteristiche del percorso, dalla tecnica utilizzata e dalle condizioni fisiche dell’escursionista.

Un altro vantaggio è la maggiore stabilità: poter contare su due punti di appoggio aggiuntivi aiuta a gestire meglio alcuni passaggi su ghiaia, fango e terreno sconnesso.

Il beneficio può essere particolarmente apprezzabile nelle escursioni lunghe, quando la stanchezza inizia a farsi sentire e mantenere un passo regolare diventa più impegnativo.

2 – La lunghezza corretta cambia tra salita e discesa

Uno degli errori più frequenti consiste nel regolare i bastoncini all’inizio dell’escursione e mantenere la stessa lunghezza per tutto il percorso.

In realtà, una regolazione corretta permette di camminare più comodamente e di utilizzare meglio la forza delle braccia.

Il riferimento iniziale è semplice: stando in piedi su un terreno pianeggiante, con la punta del bastoncino appoggiata vicino al piede, il gomito dovrebbe formare un angolo di circa 90 gradi.

Questa posizione consente di mantenere le spalle rilassate e costituisce una buona regolazione di partenza.

Quando il sentiero comincia a salire in modo deciso, invece, è utile accorciare i bastoncini di circa 5-10 centimetri. In questo modo si evita di sollevare eccessivamente le braccia e si riesce a esercitare una spinta più naturale.

In discesa vale il principio opposto: allungare i bastoncini di 5-10 centimetri aiuta a raggiungere più comodamente il terreno sottostante, mantenendo una posizione più equilibrata.

Se si attraversa un pendio lateralmente, può essere utile regolare i due bastoncini a lunghezze diverse: più corto quello rivolto verso monte, più lungo quello a valle.

Le misure sono indicative e vanno adattate alla pendenza e alla propria comodità.

3 – Per camminare bene bisogna coordinare braccia e gambe

Usare i bastoncini non significa semplicemente appoggiarli al terreno a ogni passo. Esiste una tecnica che permette di accompagnare il movimento senza alterare il ritmo naturale della camminata.

Sui sentieri regolari, il sistema più semplice consiste nell’alternare il movimento di braccia e gambe: quando avanza il piede destro si porta avanti il bastoncino sinistro, e viceversa.

È lo stesso movimento spontaneo che compiono le braccia mentre camminiamo normalmente, con la differenza che i bastoncini offrono un appoggio aggiuntivo.

La punta dovrebbe toccare il terreno senza essere piantata con forza eccessiva. Una volta trovato l’appoggio, il braccio può esercitare una leggera spinta all’indietro, accompagnando l’avanzamento del corpo.

In salita, soprattutto sui tratti ripidi, si può modificare questa tecnica utilizzando entrambi i bastoncini contemporaneamente, per sostenere il movimento durante il superamento di un gradino naturale.

L’importante è evitare gesti troppo ampi o innaturali, che finirebbero per affaticare inutilmente spalle e braccia.

Con un po’ di pratica il movimento diventa automatico e i bastoncini finiscono per seguire il ritmo della camminata senza richiedere particolare attenzione.

4 – In discesa sono particolarmente utili, ma bisogna usarli bene

Se in salita i bastoncini aiutano a distribuire lo sforzo, durante le discese possono offrire un contributo importante al controllo del movimento.

Quando si affronta un tratto ripido, il corpo tende infatti a caricare maggiormente gli arti inferiori, soprattutto nella fase in cui il piede raggiunge il terreno sottostante.

Utilizzare i bastoncini permette di anticipare il punto di appoggio e trasferire una parte del carico sulle braccia, limitando alcune delle sollecitazioni sulle ginocchia.

Per ottenere questo risultato è necessario mantenere una postura equilibrata e posizionare le punte in punti stabili, evitando di affidarsi completamente ai bastoncini.

Su gradoni rocciosi o piccoli dislivelli si possono appoggiare entrambi i bastoncini più in basso, verificandone la stabilità prima di scendere.

È importante anche non allungarli eccessivamente: una regolazione sproporzionata può rendere scomodo il movimento e creare tensioni nelle spalle.

In presenza di passaggi nei quali è necessario utilizzare direttamente le mani per aggrapparsi alla roccia, invece, i bastoncini possono diventare d’intralcio. In questi casi è meglio riporli nello zaino.

5 – Il cinturino da polso: un dettaglio che molti utilizzano male

Il piccolo cinturino collegato all’impugnatura non serve soltanto a evitare di perdere il bastoncino. Se utilizzato correttamente, permette di distribuire meglio la pressione sulla mano e di mantenere una presa meno faticosa.

Per indossarlo bisogna inserire la mano dal basso verso l’alto attraverso l’asola, quindi afferrare l’impugnatura facendo passare il cinturino sotto il palmo.

In questa posizione la cinghia contribuisce a sostenere la mano durante la spinta, senza costringere a stringere continuamente l’impugnatura con forza.

Il cinturino dovrebbe essere regolato in modo da offrire sostegno senza comprimere il polso. Alcuni modelli presentano inoltre cinghie differenziate per la mano destra e sinistra.

C’è però una situazione nella quale è opportuno rinunciare ai cinturini: quando si attraversano terreni molto accidentati, pietraie o passaggi nei quali potrebbe essere necessario liberare rapidamente le mani.

Se un bastoncino dovesse incastrarsi tra le rocce, infatti, avere il polso vincolato alla cinghia potrebbe ostacolare i movimenti.

Imparare a utilizzare correttamente il cinturino significa quindi anche sapere quando è preferibile non indossarlo.

6 – Punte e rotelle: ogni terreno richiede gli accessori giusti

Non tutti sanno che la parte inferiore dei bastoncini può essere adattata alle caratteristiche del sentiero.

Le punte metalliche, generalmente realizzate in acciaio o carburo, offrono una buona capacità di presa su molti terreni naturali, compresi quelli rocciosi e irregolari.

Quando si cammina su asfalto o altre superfici dure, invece, possono risultare più comodi gli appositi terminali in gomma, che limitano il rumore e proteggono la punta dall’usura.

Un altro elemento importante è rappresentato dalle rotelle, piccoli dischi collocati poco sopra la punta del bastoncino.

La loro funzione è impedire che il bastoncino affondi eccessivamente nei terreni morbidi oppure si incastri facilmente nelle fessure.

Per i normali sentieri escursionistici sono generalmente sufficienti rotelle di dimensioni contenute. Su terreni fangosi possono essere utili modelli più ampi, capaci di offrire una superficie di appoggio maggiore.

Le rotelle da neve sono ancora più larghe e servono a limitare l’affondamento quando si cammina su superfici innevate.

Prima di partire è quindi utile controllare il tipo di terreno previsto e verificare che gli accessori montati siano quelli più adatti.

Va comunque ricordato che i bastoncini non sostituiscono le attrezzature specifiche necessarie per affrontare pendii ripidi e ghiacciati.

7 – Bastoncini telescopici, pieghevoli o fissi: quali scegliere?

La scelta del modello dipende soprattutto dal tipo di escursioni che si affrontano abitualmente.

I bastoncini a lunghezza fissa hanno una struttura semplice e possono essere particolarmente leggeri. Sono indicati quando si utilizza sempre la stessa misura e non si ha bisogno di modificarla frequentemente.

I modelli telescopici, invece, permettono di regolare la lunghezza attraverso sezioni scorrevoli. Sono versatili e particolarmente pratici sui percorsi con continui cambiamenti di pendenza.

Esistono poi bastoncini pieghevoli, composti da più segmenti collegati tra loro, che una volta richiusi occupano poco spazio e possono essere trasportati facilmente nello zaino.

Anche il materiale influisce sulle caratteristiche del prodotto. L’alluminio offre generalmente un buon equilibrio tra resistenza, peso e prezzo, mentre la fibra di carbonio permette di realizzare modelli particolarmente leggeri, pur essendo più vulnerabile a determinate sollecitazioni.

Un altro elemento da valutare è il sistema di bloccaggio delle sezioni. I meccanismi a leva esterna consentono regolazioni rapide, mentre quelli a vite richiedono una rotazione delle parti telescopiche.

Merita attenzione anche l’impugnatura, che può essere realizzata in sughero, schiuma sintetica o gomma. La scelta dipende soprattutto dalle preferenze personali e dalle condizioni nelle quali si utilizzano i bastoncini.

Qualunque sia il modello, prima di ogni escursione è importante verificare che le sezioni siano correttamente bloccate e che le punte non presentino danni evidenti.

Al termine della giornata conviene eliminare fango e sporco, lasciando asciugare completamente i bastoncini e i cinturini prima di riporli.

Una manutenzione semplice, ma utile per conservarne nel tempo funzionalità e affidabilità.

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