Arrivano le nuove Cmp Rigel: la stella dei sentieri si rinnova nella versione 2.0

Quest’autunno Cmp ha rinnovato uno dei suoi modelli di scarpe da trekking più iconici: la Rigel. Nella sua versione 2.0 questo scarpone offre più supporto e stabilità, in tante colorazioni diverse

Quando si studia un prodotto non si può lasciare la scelta del nome al caso. Per CMP le strade sono state due: puntare in basso o guardare direttamente al cielo.

La scelta è chiara se pensiamo a Rigel, la stella più brillante di Orione, nonché una delle più brillanti dell’intera volta celeste.

Un nome piuttosto ambizioso, che però a distanza di oltre dieci anni dall’uscita del prodotto si può dire abbia rispettato la sua promessa: realizzare una scarpa confortevole, performante e resistente.

Un modello diventato ormai un classico tra le calzature dell’azienda veneta di abbigliamento outdoor.

Oggi questo modello di Cmp si rinnova, facendo ancora un passo avanti verso l’innovazione.

Dieci milioni di paia e un’escursione lunga due volte l’Italia

I numeri non mentono e sono oltre 10 milioni le Riegel vendute in tutta Europa in una delle oltre 100 varianti di colore sviluppate dal brand, che negli ultimi cinque anni, ha più che raddoppiato la produzione.

Numeri incredibili, se idealmente si allineassimo tutte le Riegel vendute da Cmp, si potrebbe coprire una distanza di ben due volte la lunghezza della nostra penisola.

Una scarpa adatta a tutti – Foto Cmp

Folle percorrerla a piedi, no?

Be, Cmp lo ha fatto con i suoi scarponcini, destinati a una clientela eterogenea, dai bambini – circa il 30% – a uomini e donne, che si spartiscono pressoché uniformemente il restante 70%.

Vediamola così dunque, una scarpa progettata per accompagnare sui sentieri tutta la famiglia, nel senso letterale del termine.

Il colore sul sentiero

Se vogliamo guardare alla vera intuizione del brand, non possiamo non nominare quella cromatica.

Quando è nato, il mercato delle calzature outdoor, era dominato da tonalità scure e basiche, che ricordavano il colore dei boschi.

Un design inconfondibile – Foto Cmp

Cmp, già riconosciuto come il brand outdoor che ha introdotto più varianti di colore nell’abbigliamento, ha portato la sua filosofia anche nelle scarpe con combinazioni vivaci in grado di rispecchiare i colori di ogni stagione e rendendo le scarpe riconoscibili anche a distanza.

Possiamo dire che da allora i sentieri sono diventati un po’ meno grigi.

Cosa cambia con RIGEL 2.0

Il team di Cmp, con Riegel 2.0, ha sviluppato una scarpa che mantiene la versatilità che ne ha fatto il successo, ma che rivede il suo design e la sua costruzione per offrire più comfort, supporto e stabilità durante la camminata.

Comfort e grip su tutti i sentieri – Foto Cmp

Tra le novità e le caratteristiche tecniche principali troviamo:

Suola e intersuola : l’inserimento di un nuovo elemento mediale in TPU combinato a EVA nell’intersuola garantisce più supporto

: l’inserimento di un nuovo elemento mediale in TPU combinato a EVA nell’intersuola garantisce più supporto Aderenza : il battistrada ha tasselli texturizzati con anche gomma CMP FullOnGrip, che assicura una presa efficace anche sui terreni sconnessi

: il battistrada ha tasselli texturizzati con anche gomma CMP FullOnGrip, che assicura una presa efficace anche sui terreni sconnessi Comfort e protezione : il sottopiede presenta Ortholite e una membrana waterproof Clima Protect

: il sottopiede presenta Ortholite e una membrana waterproof Clima Protect Tomaia: la pelle scamosciata e in poliestere ha linee più contemporanee, ma che comunque richiamano l’estetica storica del modello.

Rigel 2.0 è disponibile in due versioni, low e mid, sia per uomo che per donna con un peso di 445 g e 520 g per rispettivamente i modelli low e mid uomo, e di 345 g e 450 g per i due modelli donna.

Dal sentiero alla città

È Cmp stessa a definirla un prodotto “must have”, attorno al quale costruire una proposta footwear completa: dalle esigenze più tecniche dei sentieri ad un utilizzo quotidiano.

Insomma, stiamo parlando di una scarpa che non si offende se dopo la salita le si chiede di accompagnarvi anche a fare la spesa.

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