Columbia lancia la collezione Dry Primavera 2026: impermeabilità senza compromessi

La linea di abbigliamento outdoor antipioggia Columbia per la primavera introduce giacche e pantaloni con membrane esterne, cuciture termosaldate e traspirabilità. Capi tecnici progettati per escursionisti che non si fermano davanti alla pioggia

La risposta di Columbia alla pioggia primaverile: arriva la collezione Dry

Quando il meteo primaverile si fa instabile, l’equipaggiamento giusto può fare la differenza tra un’escursione riuscita e un’esperienza da dimenticare.

Columbia amplia la propria offerta waterproof con la collezione Dry per la primavera 2026, una linea che comprende shell premium, capi tecnici e soluzioni facilmente ripiegabili, tutti progettati per garantire protezione dalla pioggia senza sacrificare comfort e libertà di movimento.

Una linea pensata per la pioggia – Foto Columbia/GoNuts

La collezione combina le tecnologie proprietarie più avanzate del brand con materiali resistenti e traspiranti.

Dai capi OutDry Extreme della linea Titanium, progettati per prevenire completamente il cosiddetto wet-out (l’assorbimento di acqua nello strato esterno del tessuto), fino alla nuova OmniTech Pro, descritta come la soluzione waterproof-breathable più evoluta mai sviluppata dall’azienda.

OutDry Extreme: la membrana che elimina il wet-out

Al vertice dell’offerta Columbia, la tecnologia OutDry Extreme si distingue per un approccio costruttivo diverso rispetto ai sistemi impermeabili tradizionali.

La membrana è posizionata all’esterno del capo, prevenendo l’assorbimento d’acqua nello strato superficiale.

Questo elimina la necessità di un trattamento Dwr (Durable water repellent), consentendo di mantenere prestazioni costanti nel tempo senza cali di efficacia dopo ripetuti lavaggi o utilizzi prolungati.

Lo strato esterno è abbinato a un interno morbido, pensato per il comfort a contatto con la pelle.

Ne deriva un sistema privo di Pfc che combina elevata barriera all’acqua e traspirabilità, caratteristiche che lo rendono adatto a un utilizzo prolungato sotto pioggia e neve.

Whistler Peak Shell: la giacca per i temporali sul sentiero

La Whistler Peak è una shell da escursionismo progettata per affrontare temporali e condizioni particolarmente impegnative.

La tecnologia OutDry Extreme impiega una membrana esterna impenetrabile con cuciture completamente termosaldate, eliminando la necessità di un tessuto superficiale e garantendo protezione costante anche sotto pioggia battente.

All’interno, il materiale morbido e traspirante assicura comfort durante l’attività.

La struttura completamente termosaldata con sigillature esterne è abbinata a un sistema di ventilazione ascellare bidirezionale, pensato per favorire la circolazione dell’aria nei momenti di maggiore sforzo.

Adatta ad ogni condizione – Foto Columbia/GoNuts

Il cappuccio fisso, dotato di regolazione periferica e visiera termosaldata, migliora la protezione senza limitare la visione laterale. Polsini regolabili, orlo con coulisse e retro allungato offrono copertura aggiuntiva sui sentieri.

Le cerniere rivestite in PU, sia frontale sia sulle tasche scaldamani, contribuiscono a mantenere asciutti gli oggetti essenziali.

Completano il design sovralaminature resistenti all’abrasione, dettagli riflettenti e una vestibilità sagomata studiata per accompagnare il movimento naturale del corpo.

_ Disponibile sul sito Columbia

Whistler Peak Pant: pantalini impermeabili

I pantaloni Whistler Peak completano il sistema antipioggia con la stessa tecnologia OutDry Extreme impermeabile e traspirante, con cuciture completamente termosaldate.

La membrana esterna impenetrabile mantiene asciutti dentro e fuori anche durante un temporale, mentre il tessuto interno morbido favorisce il comfort durante l’attività.

Pensati per la pioggia – Foto Columbia/GoNuts

Un elemento di praticità particolarmente apprezzabile è rappresentato dalle zip laterali a doppio cursore lungo tutta la gamba, che facilitano l’indosso senza togliere le scarpe e sono rivestite in PU per impedire l’ingresso dell’umidità.

I rinforzi anti-abrasione sul fondo e le protezioni rinforzate assicurano resistenza su terreni tecnici bagnati, mentre le ginocchia articolate supportano la libertà di movimento.

La vestibilità è regolabile grazie alla vita elasticizzata con coulisse, e una tasca con zip sulla coscia consente di custodire gli oggetti essenziali.

_ Disponibili sul sito Columbia

Cassiar Pro ODX Shell: leggerezza e dinamismo sotto la pioggia

Leggera e dinamica, la Cassiar Pro ODX è una shell da escursionismo sviluppata per affrontare pioggia intensa e condizioni impegnative mantenendo piena libertà di movimento.

Anche in questo caso la tecnologia OutDry Extreme utilizza una membrana esterna impenetrabile completamente termosaldata che blocca l’acqua all’origine, mentre l’interno morbido e traspirante favorisce il comfort durante l’attività.

Il design integra diverse soluzioni funzionali studiate per l’utilizzo in cammino: cappuccio con visiera termosaldata e regolazione posteriore per una visione periferica ottimale, orlo con coulisse e inserti elasticizzati sui polsini per una vestibilità personalizzabile.

La zip frontale a doppio cursore e le tasche scaldamani con cerniere rivestite in PU aiutano a impedire l’ingresso dell’umidità.

Le cuciture esterne nastrate e i dettagli riflettenti completano una costruzione orientata alla performance in condizioni avverse.

_ Disponibile sul sito Columbia

OmniTech Pro: la nuova frontiera a tre strati

La vera novità tecnologica della stagione primavera/estate 2026 è il debutto di OmniTech Pro, presentata da Columbia come la tecnologia impermeabile e traspirante più performante mai sviluppata dall’azienda.

La struttura a tre strati è concepita per impieghi di livello professionale, con valori che raggiungono i 30.000 mm di colonna d’acqua e i 30.000 g/m²/24h di traspirabilità, mantenendo compattezza, robustezza e assenza di PFC.

Per tradurre questi numeri in termini pratici: la classificazione 30.000/30.000 indica un tessuto capace di resistere a rovesci molto intensi per lunghi periodi, favorendo al contempo l’evacuazione del vapore corporeo per regolare il microclima interno durante sforzi prolungati.

Un equilibrio, quello tra impermeabilità e traspirabilità, che rappresenta da sempre una delle sfide più complesse nella progettazione dell’abbigliamento tecnico per l’outdoor.

Saudan Pro 3L Shell: la tre strati per il trekking alpino

La Saudan Pro3L Waterproof Shell è la shell tecnica da montagna che traduce in pratica le prestazioni della tecnologia OmniTech Pro.

Sviluppata per escursioni impegnative e permanenze prolungate in condizioni umide, è destinata ad ambienti alpini variabili dove serve massima tenuta all’acqua e gestione efficiente della traspirazione, il tutto racchiuso in un design tecnico essenziale.

Leggera, impermeabile e traspirante – Foto Columbia/GoNuts

Il cappuccio è dotato di visiera rinforzata e filo integrato per garantire protezione senza limitare la visibilità.

Le aperture sotto le ascelle e la zip frontale a doppio cursore ottimizzano il flusso d’aria durante lo sforzo, mentre polsini e fondo regolabili permettono di isolarsi dagli agenti atmosferici durante lunghe giornate in movimento.

La struttura compatta a tre strati è pensata per offrire un rendimento elevato durante trekking tecnici sotto precipitazioni persistenti.

_ Disponibile sul sito Columbia

_ Leggi gli altri articoli dedicati all’abbigliamento e alle attrezzature per il trekking

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram