Dal 19 al 30 novembre sconti Black Friday anche sulle giacche e i gusci per la montagna. Ecco 5 regole per scegliere un capo tecnico che protegge davvero e alcuni dei modelli migliori in offerta

Con l’inverno e il Natale alle porte è il momento giusto per trovare quella giacca invernale che stavano cercando: per noi o per un regalo ad una persona cara.

Fino al 30 novembre, per la Settimana del Black Friday di Amazon, sono attive molte offerte su abbigliamento tecnico, con il momento clou venerdì 27.

Tra le occasioni da non perdere ci sono le giacche da trekking: il capo che, quando il tempo cambia, decide se l’escursione continua o finisce.

Uno sconto, però, è un affare solo se la giacca è quella giusta. Per questo, prima dei modelli in offerta, trovate i nostri consigli fondamentali per scegliere senza sbagliare.

La selezione in breve:

– Salewa Puez Aqua: il guscio leggero, 294 grammi nello zaino

– Millet Seneca GTX: Gore-Tex per quota e mezze stagioni instabili

– Helly Hansen Crew Jacket: dalle escursioni costiere alla città

– Columbia Steens Mountain: il pile caldo come strato intermedio

Softshell o hardshell: quale guscio fa per voi

Sul mercato esistono due grandi famiglie di giacche.

I softshell, letteralmente gusci morbidi, sono molto apprezzati per la vestibilità e per il modo in cui “seguono” i movimenti dell’atleta.

Gli hardshell, alias gusci duri, hanno più o meno il classico effetto “cartonato” che non tutti amano.

Di solito, però, offrono prestazioni molto elevate in termini di impermeabilità, traspirazione e leggerezza.

Le 5 regole per non sbagliare giacca

Attenti agli strati: la giacca è lo strato più esterno del sistema di vestiario “a cipolla”, ideale per le attività outdoor. In pratica: i giacconi con imbottiture e fodere varie non sono adatti all’uso escursionistico e di solito aggiungono peso inutile nello zaino. Il cappuccio è fondamentale: una vera giacca da outdoor deve avere un cappuccio che funzioni, cioè che ripari veramente dall’acqua. Le zip si chiamano “cerniere lampo” non a caso: si devono poter aprire e chiudere in un lampo che, sotto un acquazzone, è il tempo che fa la differenza fra l’essere asciutti e l’essere bagnati. Chiusura stagna: oltre al cappuccio, la giacca deve consentire una chiusura “stagna”, per modo di dire, anche delle altre aperture. Tutte le zip devono avere una banda di tessuto protettivo o, meglio ancora, essere impermeabili. Taglia: meglio abbondare. Probabilmente la userete sopra altri indumenti, almeno un intimo e uno strato termico. Meglio scegliere una taglia che lasci ampia libertà nei movimenti e non stringa nei punti strategici delle articolazioni o in vita.

Offerte Black Friday: come vedere lo sconto reale

Qui trovate gli sconti del giorno e della settimana sulle giacche da trekking.

Spesso sono offerte che durano poche ore, al massimo qualche giorno: per questo conviene coglierle subito.

Chi vuole tenere sotto controllo tutte le occasioni può usare il link dedicato: giacche da montagna.

Un’avvertenza utile: una volta su Amazon bisogna selezionare la taglia d’interesse. Solo dopo si vede l’effettiva percentuale di sconto.

Salewa Puez Acqua, 294 grammi di protezione

Salewa Puez Acqua è una giacca a 2,5 strati con membrana impermeabile e traspirante Powertex.

Progettata per offrire protezione e semplicità d’uso nelle escursioni in montagna, ha una finitura impermeabile con cuciture saldate, in grado di affrontare le condizioni imprevedibili che si incontrano in quota.

Salewa Puez acqua

È molto leggera, 294 g, e si ripiega fino a occupare un volume molto ridotto nello zaino.

Due tasche esterne con cerniera, cappuccio e zip frontale con abbottonatura antivento posteriore a tutta lunghezza ne fanno un concentrato di comfort e sicurezza.

_ Acquistala in sconto su Amazon

Millet Seneca GTX, Gore-Tex per il meteo instabile

La Millet Seneca GTX è una shell da trekking per chi vuole una protezione seria dalla pioggia senza passare a un capo troppo tecnico o rigido.

La costruzione in Gore-Tex ePE a 2 strati, con esterno in poliestere riciclato, punta su impermeabilità, protezione dal vento e buona traspirazione: circa 28.000 mm di impermeabilità e RET inferiore a 13.

Si aggiungono trattamento DWR senza PFC, cappuccio regolabile, zip waterproof e una vestibilità “active” studiata per muoversi bene sui sentieri.

È indicata per trekking, escursioni in quota e mezze stagioni instabili, quando serve un guscio affidabile ma non troppo pesante.

Zip di ventilazione sotto le braccia, tasche alte e regolazione su polsini e fondo la rendono pratica anche nelle uscite più lunghe. La nuova membrana ePE la rende interessante anche per chi guarda ai materiali più aggiornati.

_ Acquistala in sconto su Amazon

Helly Hansen Crew Jacket, dalla costa alla città

La Helly Hansen Crew Jacket da uomo è pensata per chi cerca un equilibrio tra funzionalità tecnica e stile sportivo.

La tecnologia Helly Tech Protection garantisce impermeabilità totale, traspirabilità e protezione dal vento, mantenendo il corpo asciutto e confortevole in ogni condizione meteo.

La fodera interna in mesh favorisce la circolazione dell’aria, mentre colletto alto, polsini e orlo regolabili assicurano una vestibilità ottimale. Il design pulito, con linee essenziali e dettagli marittimi, si ispira al mondo della vela ma si adatta bene anche all’uso quotidiano.

Leggera, resistente e versatile, è ideale per le escursioni costiere o per affrontare la città con stile e protezione.

_ Acquistala in sconto su Amazon

Columbia Steens Mountain, il pile che scalda sotto il guscio

La giacca Steens Mountain Full Zip 2.0 di Columbia offre calore e comfort grazie al pile super morbido in poliestere 100% MTR.

Perfetta come strato intermedio o come protezione leggera contro il freddo, ha una vestibilità classica che lascia libertà di movimento anche nelle attività più intense.

Le tasche laterali con cerniera tengono al sicuro gli oggetti e riscaldano le mani. Il colletto alto, regolabile, aiuta a gestire la protezione dal freddo.

È disponibile in vari colori e taglie. Per la misura corretta conviene seguire la tabella e misurare petto e maniche come indicato.

_ Acquistala in sconto su Amazon

Black Friday 2026: gli altri speciali di TREKKING&Outdoor

La giacca è solo uno dei pezzi dell’equipaggiamento. In questi giorni la redazione ha selezionato le offerte anche per il resto dell’attrezzatura:

_ Scarpe da trekking: i modelli in offerta, dalle scarpe basse agli scarponi

_ Zaini da trekking: le occasioni per l’uscita di un giorno e per il trekking di più giorni

_ Tecnologia per l’outdoor: smartwatch, navigatori GPS e power bank in sconto

_ Action cam: le videocamere per trekking, bici e viaggi