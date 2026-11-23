La settimana del Black Friday è il momento giusto per acquistare un nuovo scarpone da trekking. Abbiamo selezionato i migliori modelli attualmente in offerta e ti spieghiamo come scegliere quello giusto per te

Un paio di scarpe sbagliate si paga a ogni passo, anche quando è costato poco.

Per questo la Settimana del Black Friday di Amazon, che va avanti fino a lunedì 30 novembre, è un’occasione da cogliere con metodo: gli sconti sulle scarpe da trekking ci sono, ma vanno scelti sul proprio modo di camminare.

Abbiamo selezionato sette modelli in offerta e, prima, i criteri essenziali per orientarti e non sbagliare acquisto.

Hai già le idee chiare? Vai subito al modello che ti interessa:

> Columbia Crestwood Waterproof: bassa e versatile, per escursioni giornaliere

> Merrell Moab 3 GORE-TEX: bassa da donna, comoda per molte ore

> Salewa MS Crow Gore-Tex: scarpone da uomo per terreni alpini, anche con neve

> Salewa MS Mountain Trainer: precisa sui terreni tecnici

> Columbia Konos TRS OutDry: leggera e impermeabile, per camminate veloci

> Columbia Newton Ridge Plus II: scarponcino mid protettivo

> Columbia Peakfreak 2 Mid: mid affidabile sotto la pioggia

_ Guarda tutte le offerte Black Friday sulle scarpe da trekking su Amazon: vai alla sezione dedicata

Come scegliere le scarpe da trekking senza sbagliare acquisto

Lo sconto più conveniente è quello sulla scarpa giusta per te.

Scegliere gli scarponcini da trekking non è sempre facile: dalla dimensione allo stile, le variabili sono molte.

Bastano però quattro domande, da farsi prima di mettere un modello nel carrello, per restringere il campo.

Quale tipo di trekking?

Come le scarpe da ginnastica, anche quelle da trekking nascono per itinerari diversi e per camminatori diversi.

Sei un escursionista occasionale o passi più tempo in montagna che a casa?

A seconda della risposta potrai orientarti su scarpe da trekking leggere, su modelli all terrain adatti a ogni terreno oppure su scarponi da montagna.

Attenzione ai materiali: Le soluzioni disponibili sono le più varie e in alcuni casi uniscono tradizione artigiana e tecnologia avanzata.

Anche qui decide il tipo di escursione: potrai scegliere tra materiali più o meno traspiranti, resistenti all’acqua, leggeri, robusti, con un’ergonomia tecnologicamente evoluta.

Attento alla caviglia – L’altezza del collo ti fa capire a prima vista di che scarpa stiamo parlando:

Le low-cut sono simili alle scarpe da corsa: ottime per l’escursionismo leggero e casual, espongono le caviglie sui terreni più difficili.

sono simili alle scarpe da corsa: ottime per l’escursionismo leggero e casual, espongono le caviglie sui terreni più difficili. Le mid-cut offrono più supporto e bilanciamento alle caviglie e proteggono meglio dai sassi che altrimenti potrebbero entrare nella scarpa.

offrono più supporto e bilanciamento alle caviglie e proteggono meglio dai sassi che altrimenti potrebbero entrare nella scarpa. Le high-cut danno la massima protezione nei trekking più impegnativi: fasciano la caviglia tenendola ferma e riparano il piede anche dalle superfici più dure.

Scegli la taglia giusta.

È il punto fondamentale: serve un po’ di spazio sulla punta.

Di solito questo corrisponde a una taglia in più rispetto a quella delle scarpe di tutti i giorni.

Le scarpe da trekking in sconto per il Black Friday: i 7 modelli scelti

Ecco la nostra selezione, dalle scarpe basse per le uscite giornaliere agli scarponi per i terreni alpini.

Per ogni modello trovi a chi è adatto, a chi no, e il collegamento per verificare lo sconto del momento.

1. Columbia Crestwood Waterproof, la bassa versatile per le uscite di ogni giorno

La Columbia Crestwood Waterproof è una scarpa da hiking bassa pensata per chi cerca una calzatura comoda, impermeabile e non troppo pesante per camminate su sentieri, sterrati e percorsi di media difficoltà.

La tomaia combina pelle, mesh e inserti in tessuto, con una struttura più protettiva rispetto a una normale scarpa sportiva.

La costruzione Omni-Tech, impermeabile e traspirante, aiuta a mantenere il piede asciutto in caso di pioggia leggera, erba bagnata o terreno umido.

L’intersuola Techlite lavora sull’ammortizzazione e rende la camminata confortevole anche dopo diverse ore, mentre la suola Omni-Grip offre presa su terra, ghiaia, pietre e tratti compatti. È una soluzione adatta a chi vuole più sicurezza sui fondi naturali senza passare a uno scarpone alto.

Non è una scarpa per trekking tecnici, alpinismo o terreni molto impegnativi, ma una scelta pratica per escursioni giornaliere, viaggi outdoor, passeggiate in montagna e cammini leggeri.

Il taglio basso lascia libertà di movimento e la rende più agile di uno scarponcino mid.

È indicata per chi cerca una scarpa versatile, impermeabile e facile da usare, con più protezione rispetto a una sneaker e un’impostazione adatta ai sentieri.

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2. Merrell Moab 3, il comfort che regge molte ore di cammino

La Merrell Moab 3 da donna è una scarpa bassa da escursionismo pensata per chi cerca comfort, stabilità e protezione su sentieri, sterrati, boschi e percorsi di media difficoltà.

La tomaia in pelle e mesh offre una struttura più solida rispetto a una normale scarpa sportiva, mentre la membrana GORE-TEX aiuta a mantenere il piede asciutto in caso di erba bagnata, pioggia leggera o terreno umido.

La suola Vibram TC5+ garantisce una buona presa sui fondi naturali, soprattutto quando si alternano terra, pietre, ghiaia e tratti compatti.

È uno degli elementi che fanno la differenza rispetto a una sneaker tradizionale, in particolare in discesa e sui sentieri meno regolari.

Merrell ha curato anche l’ammortizzazione: la tecnologia Air Cushion sul tallone aiuta ad assorbire gli impatti e a migliorare la stabilità, mentre l’intersuola morbida rende la camminata confortevole anche dopo diverse ore.

Non essendo uno scarpone alto, non offre lo stesso sostegno alla caviglia di un modello mid, ma risulta più agile, meno ingombrante e adatta a chi preferisce una scarpa bassa senza rinunciare a impermeabilità, grip e protezione.

È una scelta indicata per escursioniste che cercano una calzatura versatile per trekking leggeri, passeggiate in montagna, sentieri collinari e viaggi attivi.

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3. Salewa MS Crow Gore-Tex, lo scarpone per roccia, misto e neve

I Salewa Crow GTX sono scarponi da montagna da uomo molto versatili, con una tomaia in tessuto resistente all’abrasione e protezione impermeabile in Gore-Tex.

Adatto a molteplici attività su terreni alpini sia in estate sia in inverno, lo scarpone Crow GTX monta una suola Vibram Mulaz compatibile con i ramponi Combi, che offre un’ottima aderenza sulla roccia e trazione sui terreni montani misti e sulla neve.

La fodera in Gore-Tex Performance Comfort mantiene una temperatura ottimale anche quando le condizioni climatiche sono avverse, mentre l’elemento in gomma protegge il piede a 360 gradi su roccia e pietrisco.

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4. Salewa MS Mountain Trainer, precisione sui terreni tecnici

La Salewa MS Mountain Trainer è diventata un vero e proprio punto di riferimento. È dotata di suola Vibram Wtc, che garantisce aderenza, trazione e precisione su ogni terreno.

La mescola di gomma assicura una presa sicura su roccia asciutta e bagnata e una migliore trazione su terreni fangosi e morbidi.

La fodera Gore-Tex Extended Comfort è impermeabile e traspirante.

L’allacciatura avvolge in modo particolare l’avampiede e consente una regolazione fine nella zona delle dita, per una maggiore precisione sui terreni tecnici.

Un plantare ammortizzante mantiene i piedi freschi e asciutti allontanando l’umidità, anche dopo molte ore di cammino.

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5. Columbia Konos TRS OutDry, leggera e impermeabile per chi cammina veloce

La Columbia Konos TRS OutDry è una scarpa da hiking pensata per chi cerca una calzatura leggera, impermeabile e più agile di uno scarponcino tradizionale. È adatta a camminate su sentieri, sterrati, strade forestali e percorsi escursionistici non estremi.

La tomaia in mesh tecnico con rinforzi senza cuciture mantiene una struttura leggera, mentre la membrana OutDry protegge dall’acqua nelle uscite con pioggia, erba bagnata o terreno umido.

È una soluzione utile per chi vuole una scarpa da camminata estiva e di mezza stagione, senza passare a un modello alto e più rigido.

Il sistema Omni-Max combina ammortizzazione, stabilità e fluidità del passo.

L’intersuola in Techlite+ aiuta ad assorbire gli impatti, mentre la costruzione sotto il piede sostiene meglio la camminata sui fondi irregolari.

Le scanalature nell’avampiede favoriscono una rullata più naturale, soprattutto a passo sostenuto.

La suola Adapt Trax lavora sul grip in condizioni asciutte e bagnate, con una buona presa su terra, ghiaia, erba e tratti compatti.

Non è una scarpa per alpinismo o trekking tecnici, ma una scelta pratica per escursioni giornaliere, viaggi outdoor e camminate veloci.

È indicata per chi vuole una scarpa bassa, leggera e impermeabile, con più protezione rispetto a una sneaker e più libertà di movimento rispetto a uno scarpone.

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6. Columbia Newton Ridge Plus II, lo scarponcino mid che protegge senza appesantire

Il Columbia Newton Ridge Plus II Waterproof è uno scarponcino da hiking pensato per chi cerca una calzatura protettiva, comoda e non troppo pesante per camminate su sentieri, sterrati e percorsi di media difficoltà.

La tomaia in pelle scamosciata rivestita in PU, con dettagli metallici, dà una buona sensazione di solidità, mentre la costruzione impermeabile e traspirante Omni-Tech aiuta a mantenere il piede asciutto in caso di pioggia leggera, erba bagnata o terreno umido.

L’intersuola Techlite lavora sull’ammortizzazione e rende la camminata confortevole anche dopo diverse ore.

La suola Omni-Grip in gomma ad alta trazione offre presa sui fondi naturali, dalle strade forestali ai sentieri con ghiaia, terra e pietre.

Non è uno scarpone tecnico per alpinismo o percorsi molto impegnativi, ma una soluzione pratica per escursioni giornaliere, viaggi outdoor e trekking leggeri.

La struttura mid protegge più di una scarpa bassa, senza diventare eccessivamente rigida o ingombrante.

È indicato per chi vuole uno scarponcino versatile, impermeabile e abbastanza leggero, adatto a camminate in montagna, uscite nel bosco e percorsi escursionistici non estremi.

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7. Columbia Peakfreak 2 Mid, piede asciutto anche sotto la pioggia persistente

Le Columbia Peakfreak 2 Mid sono scarpe da trekking versatili e affidabili, ottime per chi desidera protezione totale dall’acqua e un comfort costante durante le escursioni.

La tecnologia OutDry offre una reale impermeabilità unita a un’ottima traspirazione, mantenendo il piede asciutto anche sotto pioggia persistente.

La tomaia in mesh senza cuciture, con supporti stampati in 3D, garantisce leggerezza e stabilità, mentre il sistema Navic Fit assicura un bloccaggio naturale del mesopiede, migliorando il controllo sui terreni irregolari.

L’intersuola Techlite+ offre un’ammortizzazione reattiva che riduce la fatica durante le uscite più lunghe.

La suola Adapt Trax garantisce aderenza sicura su superfici bagnate, rocciose o sterrate, rendendo questo modello adatto a escursioni in ogni stagione.

Sono scarpe pensate per chi vuole unire protezione, comodità e prestazioni elevate, ideali per consolidare o migliorare la propria esperienza in montagna.

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Prima di acquistare: lo sconto conta, la scarpa di più

Nessuno di questi modelli è adatto a tutti, ed è questo il criterio con cui leggerli: il tipo di terreno, l’altezza alla caviglia, i materiali e la taglia vengono prima della percentuale di ribasso.

Una scarpa scelta bene accompagna per molte stagioni, ed è lì che un’offerta diventa davvero un buon acquisto.

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