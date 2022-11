Le migliori giacche invernali in offerta oggi su Decathlon

È sempre importante portarsi dietro una buona giacca, che protegga anche dalla pioggia, quando si fa un'escursione in montagna. Scopriamo quali sono le offerte migliori di Decathlon.

Quali sono le migliori giacche da utilizzare nel corso di un’escursione in montagna?

Una domanda che si sono posti molti appassionati di trekking, che mentre stavano facendo tranquillamente una passeggiata in alta quota, si sono accorti che il tempo è girato improvvisamente al brutto.

Le previsioni davano tempo parzialmente nuvoloso: non ti sei portato dietro una giacca impermeabile da pioggia.

Sono quelli i momenti in cui ti spiace non essere partito con l’attrezzatura giusta e l’abbigliamento migliore per ogni occasione. ma come fare a scegliere il migliore prodotto presente sul mercato?

Cerchiamo di dare una risposta esaustiva a questa domanda.

QUECHUA MH900 – Giacca montagna uomo

La giacca è stata progettata e sviluppata da degli amanti delle escursioni in montagna e del trekking. Può essere utilizzata in qualsiasi condizione atmosferica, grazie alla sua membrana impermeabile

È traspirante, ma soprattutto ha delle zip a tenuta stagna al 100%, che evitano il passaggio dell’acqua.

FORCLAZ MT500 – Giacca trekking da donna

Questa prodotto garantisce la possibilità di camminare ben protetti, anche quando c’è il tempo particolarmente piovoso o ventoso.

Poco ingombrante, ma soprattutto impermeabile e resistente, questo modello risulta essere di prima scelta per gli amanti del trekking per il suo alto livello di impermeabilità.

QUECHUA MH500 – Giacca montagna uomo

Un prodotto adatto per gli amanti della natura. Questa è infatti una giacca che rispetta l’ambiente, ma soprattutto è traspirante ed impermeabile.

Grazie alla sua membrana, sarai sempre protetto dalla pioggia o dal vento in montagna.

REGATTA – Giacca softshell montagna uomo

Nella nuova collezione delle giacche per la montagna ed il trekking entra di diritto questo prodotto.

È impermeabile, ma soprattutto permette di camminare in montagna adattandosi perfettamente al meteo.

Dotato di cuciture nastrate, il tessuto di poliestere è impermeabile.

FORCLAZ TRAVEL 900 – Giacca viaggio donna

Un abito da indossare in tutte le stagioni, grazie al sistema 3 in 1: questa è una giacca da indossare in ogni momento. È calda ed impermeabile.

Lo stile versatile la rende compagna ideale per le avventure outdoor o in città. In totale ci sono sei tasche: tre sulla giacca impermeabile e tre sul piumino interno.

