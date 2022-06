Sei consigli per scegliere la giacca impermeabile

La giacca impermeabile è un'attrezzatura fondamentale per ogni trekker, una di quelle su cui non risparmiare e da portare sempre con se. Infatti il temporale e la pioggia improvvisa possono arrivare sia d'estate che d'inverno e, in queste condizioni, il giaccone sarà l'unica difesa

La missione è quasi impossibile, ma, rispetto alle vecchie cerate e ai parka di certe foto che hanno fatto la storia dell’alpinismo, di strada verso il comfort se n’è fatta parecchia!

Oggi esistono gusci che rispondono egregiamente all’esigenza fondamentale di chi fa sport nell’ambiente outdoor: impedire all’acqua di penetrare dall’esterno e consentire all’umidità che si genera con l’attività fisica di uscire all’esterno.

Sul mercato esistono due grandi famiglie di giacche:

I softshell (letteralmente gusci morbidi), molto apprezzati per la loro vestibilità e per il modo in cui “seguono” i movimenti dell’atleta.

(letteralmente gusci morbidi), molto apprezzati per la loro vestibilità e per il modo in cui “seguono” i movimenti dell’atleta. Gli hardshell (alias gusci duri), caratterizzati più o meno dal classico effetto “cartonato” che non tutti apprezzano, ma che di solito offrono prestazioni molto elevate in termini di impermeabilità, traspirazione e leggerezza.

Che si opti per l’una o l’altra famiglia, il discrimine fra un prodotto di eccellenza e uno mediocre sta in gran parte nella qualità delle membrane impermeabili con cui i gusci vengono trattati.

I prodotti e le marche oggi sul mercato sono diversi, quello che tutti avete in mente, sicuramente è un’eccellenza e una garanzia, ma si possono prendere in considerazione anche altri tipi di membrane.

Noi vi consigliamo piuttosto di fare le vostre valutazioni tenendo conto di altri parametri, come quello dell’utilizzo o meno dei PFC, composti chimici usati da molte aziende per l’impermeabilizzazione dei capi outdoor, che però hanno grosse controindicazioni per l’ambiente e la salute.

Ecco alcuno nostri consigli per scegliere la giacca più adatta alle vostre esigenze.

1 – Vi serve il guscio, non tutto l’uovo!

La giacca è lo strato più esterno del sistema di vestiario “a cipolla” ideale per le attività outdoor.

Quindi è meglio che essa svolga solo la funzione di guscio impermeabile e traspirante, lasciando agli indumenti intermedi (pile, micropile e affini) il compito di fungere da strato termico.

In pratica: i giacconi con imbottiture e fodere varie non sono l’ideale per l’utilizzo escursionistico e di solito aggiungono peso inutile nello zaino.

2 – Il cappuccio è più importante di quel che si pensa

Una vera giacca da outdoor deve avere un cappuccio che funzioni, cioè che: ripari veramente dall’acqua (occhio ai cappucci staccabili, che potrebbero presentare punti deboli di infiltrazione).

Sia ben regolabile, in modo da dare abbastanza agio per poter piegare la testa una volta che si indossato lo zaino e da non cadere sugli occhi quando lo si indossa scarichi (fate la prova in negozio… non tutti i modelli sono tagliati con la stessa cura rispetto a questi particolari!).

Ripari non solo dall’acqua che arriva da “su”, ma anche da quella che arriva in orizzontale e da sotto.

Insomma: quando fa bufera bisogna che il cappuccio si possa chiudere alla perfezione, incorniciando il viso senza lasciare falle da dove pioggia e vento possono penetrare.

3 – C’è una ragione per cui le Zip le chiamano anche “cerniere lampo”

La ragione è che si devono poter aprire e chiudere in un lampo (che, sotto un acquazzone, è il tempo che fa la differenza fra l’essere asciutti e l’essere bagnati).

Anche in questo caso fate le vostre prove durante l’acquisto: una cerniera che si impiglia in negozio difficilmente funzionerà meglio in montagna, col la pioggia che cade, il vento che soffia e le mani gelate.

4 – Due tasche sono poche, ma quattro… forse… troppe!

Indovinate qual è il numero giusto?

La giacca deve avere due tasche ampie dove poter all’occorrenza mettere le mani per tenerle calde e un’altra (al massimo 2) dove riporre piccoli oggetti o la carta geografica.

Il resto è tutta roba che va bene per i navy seals ma non per gli escursionisti.

5 – Chiudete i boccaporti

Oltre al cappuccio la giacca da outdoor deve consentire una chiusura “stagna” (per modo di dire) anche delle altre aperture: tutte le zip devono avere una banda di tessuto protettivo o, meglio ancora, essere impermeabili.

Tutte le tasche devono avere le zip; i polsini non devono avere elastici (orrore!) ma un buon sistema di chiusura con velcro.

Il fondo della giacca si deve poter stringere con elastici regolabili; devono essere presenti aperture di aerazione, ma anche queste richiudibili con cerniere stagne.

6 – Meglio abbondare

Quando provate le giacca che intendete acquistare ricordatevi che probabilmente la utilizzerete sopra altri indumenti (almeno n intimo e uno strato termico).

Meglio quindi scegliere una taglia che vi lasci ampia libertà nei movimenti e non stringa nei punti strategici delle articolazioni o in vita.

Vediamo ora alcuni modelli:

Mammut Convey Tour Hooded Gore-Tex

Giacca impermeabile in Gore-Tex a 2.5 strati, traspirante, resistente all’acqua, resistente al vento, antivento. Colonna d’acqua 28.000 m.

Caratteristiche tecniche: Chiusura chiusure Velcro, cerniera lampo – Colletto proteggi mento – Maniche lunghe e tasche sui fianchi – Materiale funzionale Gore-Tex, Gore-Tex Paclite – Materiale poliestere – Strati 2.5

Arc’teryx Beta LT GORE-TEX®

Un guscio leggero (345 gr nella tg m) ed estremamente versatile realizzato con membrana GORE-TEX® Pro. Il guscio di Arc’teryx è dotato di ampio cappuccio regolabileStormHood™ in grado di ospitare un casco d’alpinismo e non limitare in nessun modo la visuale.

Caratteristiche tecniche: Peso 345 gr – 2 tasche scaldamani – Tasca interna con zip – Zip ascellari di ventilazione – Coulisse di regolazione in vita.

Arc’teryx Giacca Alpha Ar Gore

Caratteristiche tecniche: Peso 365 gr – N40 p-X Gore-tex Pro leggero – Rinforzi N80p-X – Chiusura cerniera anteriore a 2 vie idrorepellente, con cursori RS – Aerazione cerniere avambraccio con protezione cursore – 2 ampie tasche sul petto e 1 tasca interna di sicurezza – Cappuccio idoneo al casco, perfettamente regolabile anche con i guanti, con schermo rinforzato – Polsino regolabile; stringa nell’orlo con speciale struttura anti-scivolamento cinghia

Patagonia – Giacca Triolet Donna

Guscio in Gore-Tex® versatile per qualsiasi attività outdoor in montagna. Tessuto in Gore-Tex a 3 strati, la giacca si avvale anche del trattamento DWR (idrorepellente a lunga durata) per una protezione ottimale da pioggia e umidità.

Caratteristiche tecniche: Peso 587gr – Materiale 75 denier 100% poliestere Gore-Tex con trattamento DWR – Due tasche per mani con zip e due tasche al petto con zip – Cappuccio regolabile, polsini Velcro cuffs e zip antiacqua

The North Face – Evolution II Triclimate

La giacca Evolution Triclimate® è costruita per eccellere in tutte le condizioni climatiche grazie ai due strati che si combinano tra loro tramite cerniera per offrirti una protezione versatile 3 in 1 lungo il percorso.

Indossa la giacca shell o solo il pile interno nelle giornate più calde, o uniscili tramite cerniera per un calore e una protezione superiori quando fa freddo.

La giacca shell è realizzata in tessuto DryVentTM completamente impermeabile e incredibilmente traspirante, così che rimarrai asciutto per tutto il tempo.

Grazie al cappuccio regolabile e ripiegabile, alla fodera del collo in tessuto spazzolato, ai polsini regolabili e all’orlo con cordino a strozzo, potrai muoverti quanto vuoi nel massimo della comodità.

Salewa – Ortles 2 Gore-Tex® Pro guscio uomo

E’ una giacca a tre strati con membrana impermeabile e traspirante GORE-TEX® Pro. Progettata per l’alpinismo, è completa in ogni dettaglio funzionale.

Sviluppata in collaborazione con alcune delle più prestigiose organizzazioni di guide alpine, offre un livello di protezione e funzionalità da professionisti per attività come alpinismo, sci alpinismo, progressioni su ghiacciaio e arrampicata su ghiaccio.

La giacca inoltre, è dotata della costruzione Free Motion SALEWA, grazie alla quale il bordo inferiore della giacca non sale verso l’alto rimanendo in posizione durante l’arrampicata.

Tra le altre caratteristiche funzionali: cerniere YKK impermeabili, cerniere di ventilazione e finitura tecnica impermeabile con cuciture termosaldate.

Il robusto tessuto della giacca resiste nel tempo alle abrasioni ed è adatto ad affrontare le più dure e imprevedibili condizioni in alta montagna.

Salewa – Agner Cordura Ptx 2.5L

Efficace protezione dalle intemperie, questo guscio impermeabile, antivento e traspirante è ideale per il trekking e l’alpinismo estivo. Il guscio particolarmente leggero ma robusto, è facilmente comprimibile e occupa un ingombro minimo nello zaino.

Questa giacca è ottima anche per l’arrampicata poiché le fibre in CORDURA® rendono il tessuto più resistente alle abrasioni; inoltre le maniche ergonomiche e la costruzione Free Motion offrono ampia libertà di movimento, evitando che il bordo inferiore della giacca si alzi mentre si arrampica.

Salewa – Pedroc Gore-Tex® Act

È un guscio leggero realizzato da Salewa per offrire protezione e funzionalità durante l’allenamento in montagna, speed hiking, hiking e trekking tradizionali. Inoltre questa giacca davvero leggera è dotata di costruzione Free Motion per impedire che il bordo inferiore della giacca salga verso l’alto durante i movimenti rapidi e dinamici.

Le tasche di ventilazione foderate in mesh e una finitura completamente impermeabile con cuciture saldate impreziosiscono questo prodotto comprimibile che una volta ripiegato occupa uno spazio minimo nella zaino.

Caratteristiche tecniche: Membrana 3 strati GORE-TEX® Active Shell – Peso 344 grammi – Colonna d’acqua 10.000 mm – Trattamento idrorepellente DWR – Vestibilità Athletic Fit – Cuciture termosaldate – Altre caratteristiche – Cappuccio fisso con regolazione posteriore.

Arc’Teryx – Men’s Beta LT Jacket

Questo guscio dall’ottima vestibilità, comfort e massima mobilità, è stato realizzato in GoreTex® con tecnologia di Paclite nel corpo principale per ridurre il peso e diminuirne il volume nello zaino.

Il GoreTex® con tecnologia di tricot 3L nelle zone di maggiore usura garantisce resistenza e durata. Inoltre, il DropHood ™ consente una maggiore vestibilità e aumenta la libertà e la visibilità periferica del cappuccio.

Caratteristiche tecniche • Membrana GoreTex® con tecnologia di Paclite + GoreTex® con tecnologia di tricot 3L • Peso 380 grammi • Colonna d’acqua 10.000 mm • Trattamento idrorepellente DWR •

Mammut – Nordwand Pro HS Hooded Gore-Tex®

È un guscio ideale per alpinismo classico e arrampicata su terreno misto o ghiaccio. Si tratta di un capo della linea Extreme Eiger, la più performante del marchio Mammut, ed è perfetta per chi ricerca il top delle prestazioni.

Il guscio Mammut Nordwand Pro HS Hooded è realizzato con membrana GORE-TEX® Pro, estremamente impermeabile e traspirante, robusto e resistente alle abrasioni, il migliore per le condizioni più impervie.

Per migliorare la libertà di movimento sono stati inseriti degli inserti in tessuto GORE-TEX® 3 strati elasticizzato.

Patagonia – Cloud Ridge Jacket Men

Questa giacca leggera e robusta, di membrana di poliestere riciclabile ed un tessuto faccia poliestere riciclato, comprimibile, a 3 strati, unisce l’impermeabilità e traspirabilità ad un ottimale comfort sulla pelle.

Infatti, i tessuti H2No Performance Standard a 3 strati, rivestiti con il trattamento DWR, che impedisce al tessuto esterno di saturarsi consentendo così alla barriera traspirante di fare il proprio lavoro

Sono completamente impermeabili, anti-vento e traspiranti per definizione grazie all’avanzata combinazione di più elementi: un tessuto esterno idrorepellente, una barriera impermeabile/traspirante unita ad una fodera interna ultra-leggera.

L’intera combinazione di tessuti è altamente comprimibile, impermeabile, anti-vento, traspirante e concepita per resistere all’esposizione prolungata in ambienti estremi.

Patagonia – Super Alpine

Si tratta di un guscio a 3 strati in Gore-tex Pro espressamente studiato per le attività impegnative dove è richiesta alta resistenza all’usura e protezione.

La vestibilità è tecnica, con le tasche alte per permetterne l’utilizzo con l’imbrago, studiata per non ostacolare i movimenti.

Membrana laminato 3 strati Gore-Tex Pro – Peso 454 grammi – Trattamento DWR – Altre caratteristiche Casco Compatibili Optimal visibility hoodtm con targhetta laminata per un’ ottima visibilità in cattive condizioni climatiche. Touch Point SystemTM Stopper regolabile con integrato nel cappuccio e orlo.

Millet K Absolute GTX Pro

Giacca per alpinismo tecnico, serie absolute, da usare tutto l’anno.

La resistenza e quindi la durata non vanno a discapito della ergonomia e vestibilità, offre un’ottima libertà di movimento.

Il cappuccio è regolabile e ha una visiera di protezione che consente una visione panoramica. Inoltre, è compatibile con il casco.

Membrana GoreTex® Khumba 3L – Peso 585 grammi – Trattamento idrorepellente DWR – Tessuto Pannelli in GoreTex® Stretch Waru 3L e rinforzo: SCHOELLER® Keprotec® aramide Kevlar®

Haglofs Couloir V Jacket Saffron

Giacca da uomo resistente e confortevole, in Gore-Tex Soft Shell, che permette di avere una giacca traspirante, calda e totalmente impermeabile. Adatta per lo sci alpinismo e sci. Caratteristiche tecniche • Membrana 3 strati GoreTex® soft shell • Peso 845 grammi •b Altre caratteristiche Cerniere laminate durevoli e che non fanno passare una goccia d’acqua. Cappuccio regolabile e compatibile con il casco da sci.

