Non solo vestiti: le migliori attrezzature per il trekking

Le migliori attrezzature da trekking da comprare direttamente su Amazon. Una scelta di prodotti che ogni buon escursionista si deve sempre portare dietro.

Quali attrezzature per il trekking è necessario portarsi dietro, quando si parte per un’escursione?

Non importa che si scelga un percorso in alta quota o uno vicino alla costa: sono innumerevoli i sentieri da percorrere e dove effettuare una gita indimenticabile.

Per andare alla scoperta di nuovi orizzonti o semplicemente per esplorare i dintorni di un campo base, è sempre necessario partire che le migliori attrezzature per il trekking.

Non importa quali siano le motivazioni che ti abbiano portato lontano da casa, le tue attrezzature non devono diventare un peso. È sempre importante mantenere leggero lo zaino e portarsi dietro l’essenziale.

Effekt Manufaktur – Bastoncini da trekking in carbonio

Supporto indispensabile per gli amanti delle avventure e dei panorami mozzafiato.

Con le manopole in sughero, il materiale innovativo e le para punte in gomma questi bastoncini hanno reinventato le classiche racchette trekking e ne hanno migliorato ogni dettaglio.

Comodi da trasportare, questi bastoncini sono telescopici e possono ripiegarsi fino ad un massimo di 53 centimetri. Sono ultra leggeri: pesano sono soltanto 225 grammi.

Questi bastoncini sono una delle attrezzature indispensabili per le escursioni: diminuiscono la pressione sulle articolazioni, mentre il loro design permette ampia libertà di movimento.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Naturehike – Mongar Tenda da Campeggio 3 Stagioni 2 posti

Questa è una tenda facile da trasportare, perché di piccole dimensioni e molto leggera.



Ha un peso pari a 2,15 chili, mentre la confezione ha un diametro massimo pari a 15 centimetri.

Ha un doppio tetto in nylon, con rivestimento in silicone. È una tenda per tre stagioni a due posti: è adatta per le escursioni a piedi, in bicicletta ed in campeggio. Risulta essere particolarmente stabile a vento e pioggia. Ci sono due prese d’aria su entrambi i lati della tenda esterna.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Bessportreged – Sacco a pelo invernale 0°C- 20°C per 4 stagioni

Le dimensioni (210 cm x 80 cm) permettono di ospitare facilmente un adulto. Il peso è pari a 1,8 chili e la dimensione della confezione è pari a 40x24x24 cm.

È stato utilizzato un cotone spray, il quale garantisce che il sacco a pelo possa resistere a tutti i tipi di intemperie. Grazie a questo sacco a pelo è possibile rimanere al caldo tutta la notte, anche con temperature che scendono sotto i venti gradi. Il prodotto è adatto per campeggio, alpinismo, prevenzione disastri e altre occasioni.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Set via ferrata Salewa Premium Attac,

Il set Salewa è un’attrezzatura compatta, con moschettoni per adulti. Grazie alla nuova forma, garantisce una maggiore sicurezza in arrampicata.

Il dissipatore a strappo assorbe eventuali contraccolpi che si dovessero sprigionare in caso di caduta.

È ideale per escursionisti con un peso compreso tra 50 e 120 kg; pertanto è ottimo anche per gli appassionati più robusti con zaini pesanti.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

_ Leggi gli altri nostri articoli sull’abbigliamento e le attrezzature tecniche:

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram