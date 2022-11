Scegliere degli ottimi pantaloni da trekking è il primo passo per partire ben attrezzati per un'escursione. Scopriamo quali sono i migliori prodotti prodotti da Decathlon

I pantaloni da trekking invernali rispondono ad una necessità primaria di ogni escursionista.

Sono indispensabili così come lo sono le scarpe e lo zaino.

Non importa che si debba affrontare un percorso impegnativo o uno semplice: i pantaloni da trekking devono far sentire liberi nei movimenti e dare una protezione adeguata.

Queste, senza dubbio, rappresentano le due condizioni indispensabili e necessarie, che devono soddisfare a pieno ogni escursionista.

Prima di acquistare i pantaloni da trekking, comunque, è indispensabile avere le idee ben chiare sulla destinazione prevista nell’escursione. E soprattutto sul clima che si troverà.

Questi fattori sono importanti nel compiere la scelta migliore sull’indumento più adatto da comprare.

Scopriamo quali sono i migliori prodotti da acquistare su Decathlon.

QUECHUA – Pantaloni montagna uomo SH520

Quechua presenta un paio di pantaloni caldi ed aerati, progettati in maniera ecocompatibile.

Rappresentano l’indumento ideale da utilizzare in inverno, perché garantiscono un’ottima protezione dalla neve, grazie alle ghette integrate.

Essendo un indumento ventilato ed idrorepellente è un compagno perfetto per le escursioni sulla neve. Hanno due zip di ventilazione e sono dotati di ghette integrate, ideali per le ciaspole.

_ Scopri il prodotto su Decathlon:

Pantaloni trekking uomo Forclaz Trek 900

Questo indumento, sicuramente è uno dei più apprezzati ed amati dagli appassionati di montagna e di trekking.

Garantisce un’ampia libertà di movimento ed è perfetto per le escursioni più impegnative ed intensive. La trama fitta dei tessuti garantisce un’ottima protezione contro il vento.

_ Scopri il prodotto su Decathlon:

Pantaloni trekking Forclaz Arctic 900

Prodotto ideato per l’escursionista che è alla ricerca di un pantalone da trekking invernale foderato.

Ma che soprattutto sia resistente e adatto a qualsiasi avventura in inverno, anche negli ambienti più freddi.

Sono dei pantaloni unisex foderati in mesh fino alle ginocchia, in modo da garantire una migliore protezione con il freddo.

I pad, collocati sulle ginocchia, danno la possibilità di inginocchiarsi comodamente sulla neve.

_ Scopri il prodotto su Decathlon:

Pantaloni 3 in 1 unisex montagna Forclaz Arctic 900

Progettati per le escursioni negli ambienti più estremi e freddi, questa salopette è in triplo strato con spalline, ma soprattutto è antivento ed impermeabile.

Indumento ideato per le avventure più difficili. In questo caso ci sono due prodotti in uno: un pantalone in ovatta impermeabile e una salopette impermeabile.

_ Scopri il prodotto su Decathlon:

