Autunno, come scegliere i pantaloni e i migliori modelli Ferrino

In autunno avere i giusti pantaloni da trekking è fondamentale per rimanere caldi e asciutti. Ecco alcuni consigli utili per scegliere quelli adatti e una selezione dei migliori modelli Ferrino pronti ad accompagnarti sul sentiero

Pantaloni da trekking in autunno e inverno: come sceglierli

Poche cose sono più importanti durante un’escursione che sentirsi comodi dentro i propri vestiti.

Soprattutto quando le temperature cominciano a scendere e, nella stessa giornata, possiamo passare dal sole al vento, dalla pioggia a una salita che ci fa sudare come se fosse ancora estate.

Mentre sulle scarpe si ragiona spesso nei minimi dettagli, uno degli errori più comuni è sottovalutare i pantaloni.

Un normale paio di jeans o un pantalone nato per la città non offre la stessa libertà di movimento, la stessa capacità di asciugarsi rapidamente e la stessa protezione di un capo progettato per l’outdoor.

Per approfondire tutte le caratteristiche da valutare puoi leggere la nostra guida su come scegliere i pantaloni da trekking.

Qui ci concentriamo invece su sei regole semplici da ricordare e su alcuni modelli Ferrino adatti alle escursioni nelle stagioni più fresche.

1 – Chi meno spende più spende

Non significa che il pantalone più costoso sia automaticamente quello migliore.

Significa però che un capo destinato a essere maltrattato per chilometri tra rocce, rami, pioggia e sfregamenti non dovrebbe essere scelto soltanto guardando il prezzo.

Cuciture, qualità del tessuto, elasticità e rinforzi fanno la differenza soprattutto dopo molti utilizzi.

Un buon pantalone da trekking dovrebbe accompagnarci per più stagioni senza perdere rapidamente forma, capacità di movimento e resistenza.

Il vero risparmio, quindi, non è necessariamente spendere il meno possibile al momento dell’acquisto, ma evitare di dover comprare un altro pantalone dopo pochi mesi.

2 – Il materiale deve seguire i movimenti e gestire l’umidità

Un pantalone rigido si sente immediatamente quando bisogna alzare la gamba per superare una roccia, affrontare una salita ripida o semplicemente fare un passo più lungo.

Per questo nei capi tecnici vengono utilizzati spesso tessuti elasticizzati, capaci di accompagnare i movimenti senza opporre resistenza.

C’è poi il problema dell’umidità.

Durante una salita possiamo sudare anche con temperature basse: il tessuto deve quindi favorire la dispersione dell’umidità e asciugarsi rapidamente.

In autunno e inverno entra in gioco anche la protezione dall’esterno. Un trattamento idrorepellente può aiutare contro umidità e pioggia leggera, mentre per condizioni realmente piovose serve una protezione specifica.

3 – Gli accessori servono solo se sono quelli giusti

Più tasche non significa necessariamente un pantalone migliore.

Il grosso dell’attrezzatura dovrebbe stare nello zaino e riempire le gambe di oggetti rende spesso meno piacevole la camminata.

Meglio poche tasche ben posizionate e, dove serve, protette da una cerniera.

Sono utili invece alcuni dettagli realmente funzionali: ginocchia preformate, regolazione della vita, fondo gamba adattabile allo scarpone e rinforzi nelle zone più esposte all’abrasione.

Anche le aperture di ventilazione possono essere preziose nei pantaloni destinati alle attività più intense.

4 – La libertà di movimento viene prima dell’estetica

Il pantalone può essere aderente oppure più morbido: molto dipende dalle preferenze personali.

Quello che non deve fare è limitare i movimenti.

Prima dell’acquisto conviene provare ad accovacciarsi, sollevare una gamba e simulare qualche movimento più ampio. Se il tessuto tira sulle ginocchia o sul cavallo già in negozio, sul sentiero difficilmente la situazione migliorerà.

Un tessuto stretch e un taglio ergonomico diventano particolarmente importanti quando il terreno si fa ripido o sconnesso.

E attenzione anche alla taglia: un pantalone troppo largo può impigliarsi più facilmente, uno troppo stretto può diventare fastidioso dopo ore di cammino.

5 – Impermeabile e idrorepellente non significano la stessa cosa

È una distinzione importante soprattutto in autunno.

Un trattamento idrorepellente aiuta il tessuto a respingere qualche goccia e l’umidità, ma non trasforma automaticamente il pantalone in un capo impermeabile.

Quando il meteo è davvero instabile può essere molto più efficace portare nello zaino un sovrapantalone antipioggia da indossare quando serve.

In questo modo si può camminare normalmente con un pantalone più traspirante e aggiungere la barriera esterna soltanto in caso di pioggia, vento forte o condizioni peggiori del previsto.

6 – Autunno e inverno non richiedono sempre lo stesso pantalone

Una giornata di ottobre a 800 metri e una ciaspolata in gennaio a 1800 metri sono entrambe attività della stagione fredda, ma richiedono abbigliamento diverso.

Per le mezze stagioni può bastare un pantalone tecnico di peso intermedio, elastico e ad asciugatura rapida.

Con temperature più basse diventa invece importante aumentare la protezione termica e dal vento.

Va considerata anche l’intensità dell’attività: chi cammina velocemente produce molto più calore di chi procede con calma.

La scelta migliore non è quindi il pantalone “più caldo”, ma quello adatto alla temperatura, al terreno e al tipo di escursione che affronteremo.

5 pantaloni Ferrino per trekking in autunno e inverno



Ferrino Hervey Winter Pants Man

L’Hervey Winter Pants Man è un pantalone pensato espressamente per il trekking con climi freddi e per le attività in montagna durante la stagione invernale.

Il tessuto Warmstretch Light è bielastico e ha un trattamento idrorepellente PFC Free. La costruzione punta sulla libertà di movimento, grazie agli inserti elastici in vita e alle ginocchia preformate.

La cintura a sgancio rapido permette di regolare facilmente la vestibilità, mentre le tasche frontali, laterali e posteriori sono tutte protette da cerniera. Il peso è di 510 grammi.

È quindi un modello da prendere in considerazione quando le temperature scendono e si cerca un pantalone specificamente progettato per il trekking in condizioni fredde.

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Ferrino Elgon Pants Unisex

L’Elgon Pants Unisex è un pantalone tecnico da montagna pensato per trekking e alpinismo, con un taglio ergonomico e un tessuto elasticizzato che favorisce la libertà di movimento.

Il GetDry Bamboo è un tessuto bielastico di peso intermedio e ad asciugatura rapida. Ginocchia e fondo gamba sono inoltre rinforzati con materiale antiabrasione, utile sui sentieri dove il pantalone è maggiormente esposto al contatto con rocce e vegetazione.

Gli inserti elastici in vita e la cintura integrata migliorano la vestibilità, mentre le tasche in vita e sulla coscia hanno la chiusura a cerniera. Il fondo gamba può essere ampliato tramite zip.

Con un peso di 470 grammi, è un modello versatile per chi cerca un pantalone tecnico da utilizzare nel trekking e nelle attività di montagna.

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Ferrino Gerlach Pants Man

Il Gerlach Pants Man utilizza materiali diversi nelle varie zone del pantalone per combinare protezione, traspirabilità e libertà di movimento.

Il tessuto principale Warmstretch Medium è elasticizzato e idrorepellente, mentre sulle ginocchia Ferrino utilizza un tessuto Windshield Medium Stretch dotato di membrana, pensato per aumentare la protezione dal vento e dal freddo mantenendo la traspirabilità.

Il fondo gamba è rinforzato contro l’abrasione e può essere ampliato tramite cerniera. Completano la dotazione la fascia elastica in vita con cintura, le tasche con zip e gli inserti riflettenti.

È un pantalone particolarmente interessante per le escursioni nelle stagioni fredde, quando alla libertà di movimento è utile affiancare una maggiore protezione da vento e basse temperature.

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Ferrino Hervey Pants Man

L’Hervey Pants Man è il modello più leggero e versatile della famiglia Hervey, pensato da Ferrino per trekking, escursionismo e viaggi impegnativi.

Il tessuto GetDry Bistretch, composto da nylon ed elastan, è elasticizzato e ad asciugatura rapida. Gli inserti elastici in vita e le ginocchia preformate aiutano il pantalone ad accompagnare i movimenti durante la camminata.

La dotazione comprende cintura integrata, tasche in vita e posteriori con cerniera, due tasche sulla coscia e fondo gamba regolabile. È presente anche una piccola travel pocket rimovibile e nascondibile all’interno della fascia in vita.

Con un peso di 420 grammi, è una proposta adatta soprattutto a chi cerca un pantalone tecnico da trekking meno orientato alle condizioni invernali più rigide rispetto alla versione Hervey Winter.

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Ferrino Hervey Winter Pants Woman

L’Hervey Winter Pants Woman è la versione femminile del pantalone Ferrino progettato per trekking con climi freddi e attività in montagna durante la stagione invernale.

Il tessuto Warmstretch Light è bielastico, certificato Bluesign e sottoposto a trattamento idrorepellente PFC Free. La combinazione tra elasticità del materiale, inserti elastici in vita e ginocchia preformate favorisce la libertà di movimento durante la camminata.



La cintura a sgancio rapido permette di regolare la vestibilità, mentre le tasche frontali e laterali sono protette da cerniera. Il peso è di 450 grammi.

È una proposta specificamente orientata alle escursioni nella stagione fredda per chi cerca un pantalone da trekking femminile con una maggiore protezione termica rispetto ai modelli più leggeri.

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