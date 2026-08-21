Pantaloni da trekking: sei regole per non sbagliare acquisto

Comodità, traspirabilità, impermeabilità: scegliere i pantaloni giusti cambia radicalmente l'esperienza in montagna. Ecco sei regole per non sbagliare acquisto e i modelli migliori per uomo e donna

Le scarpe sono (o dovrebbero essere) il primo pensiero per chi si avvicina al trekking.

Ma c’è un altro capo tecnico che decide, più di quanto si immagini, la buona riuscita di una escursione nella natura: il pantalone.

Protegge le gambe, cioè una delle parti del corpo più sollecitate mentre si cammina, e deve tenere insieme comfort, traspirabilità e resistenza agli sfregamenti con terreno e arbusti.

L’errore più comune tra i principianti? Affidarsi a pantaloni non tecnici, come per esempio i jeans, che sono i meno adatti alla vita outdoor.

1. Perché i jeans sono la scelta sbagliata

Quel tessuto che ha rivoluzionato la moda di intere generazioni, perfetto per l’ufficio o una serata fuori, è tra i meno adatti per chi vuole camminare nella natura.

Non è traspirante, si impregna di sudore, diventa rigido e pesante e impiega un’eternità ad asciugarsi.

Jeans inadatti per la pioggia – Foto Getty Images

Chi non ha mai provato la sensazione di rovesciarsi dell’acqua sui jeans e aspettare invano che si asciughino, persino sotto il sole estivo?

Il pantalone da trekking è costruito invece di materiale tecnico e cva scelto in base all’attività per cui lo si utilizzerà.

Vediamo sei consigli fondamentali per non sbagliare.

2. Comodità e resistenza sono necessarie, ma non bastano

Immaginiamo di essere in cammino su un sentiero di montagna.

I primi passi al mattino presto, quando i raggi del sole sono ancora troppo deboli per scaldare l’aria e il venticello dell’alba picchia freddo e pungente contro le gambe.

Col passare del tempo il corpo si scalda per lo sforzo, la temperatura cresce, si inizia a sudare: qui sorge il bisogno di disperdere calore e umidità.

In montagna il clima cambia in fretta.

Nuvole nere coprono il sole e in pochi minuti non è più il sudore a bagnarci, ma le grosse gocce di un temporale improvviso.

Nonostante la mantella indossata di corsa, il vento e la pioggia bagnano completamente le gambe: per questo il comfort, da solo, non basta a scegliere, servono molte altre caratteristiche.

3. Traspirabilità, un imperativo assoluto

Il pantalone deve garantire buon isolamento termico, impermeabilità, protezione e resistenza a strappi e abrasioni.

Ma è essenziale che sia traspirante, che lasci uscire il sudore e il calore prodotti durante la camminata.

Il rischio, altrimenti, è ritrovarsi gambe e calze completamente inzuppate, di certo non la condizione ideale per godere di un trekking piacevole.

Questo, come già anticipato, è il primo motivo per lasciare i jeans nell’armadio: un tessuto non traspirante, non pensato per aiutare il corpo a disperdere il calore.

E c’è di peggio, come vedremo tra poco.

4. Impermeabilità: proteggersi dall’umidità

Che si tratti di sudore o di temporale, i pantaloni sono destinati a bagnarsi.

Per questo il tessuto deve prima di tutto proteggere dalle fonti di umidità esterne: essere impermeabile, impedire all’acqua di entrare nelle fibre e farla scivolare verso il terreno.

Altrettanto importante è la capacità di gestire l’umidità che arriva dall’interno, dalla sudorazione, che può essere intensa.

Il tessuto deve farla uscire evitando che si condensi sulle gambe.

E deve asciugarsi in fretta: pochi minuti all’aria aperta dovrebbero bastare per tornare confortevole.

L’esatto contrario dei jeans, rapidissimi a bagnarsi e lentissimi ad asciugare.

5. Comfort e modularità, per il piacere di camminare

Il pantalone deve essere comodo e rispondere alle necessità del trekker.

Materiale leggero e morbido, certo, ma anche dettagli che fanno la differenza sui sentieri, come le tasche possibilmente sigillate e la modularità.

Nei moderni pantaloni da trekking e da viaggio la modularità è una caratteristica chiave: grazie alle cerniere, molti modelli si trasformano rapidamente in pantaloni a mezza gamba e persino in shorts, ideali nelle situazioni di maggior sforzo o caldo.

Pantaloni da trekking modulari – Foto Getty Images

Con un solo acquisto si hanno tre capi diversi, un vantaggio soprattutto per chi non cammina abitualmente.

Le cerniere qui sono ovunque: trasformano il pantalone, chiudono le tasche, lasciano passare l’aria.

Al momento dell’acquisto conviene però controllarne la struttura: devono essere completamente stagne, meglio se doppie, altrimenti si rischia un capo impermeabile ma non stagno.

6. Cintura o fascia elastica? Dipende dal tuo cammino

La cintura non è presente in tutti i pantaloni da trekking, e quando c’è può essere fissa o rimovibile.

Anche qui la scelta dipende dalle esigenze. Chi varia spesso peso e stazza troverà più adatto un modello con cintura, più personalizzabile.

Lo stesso vale per chi affronta un lungo cammino, come la Via Francigena: camminando per giorni si perdono facilmente diversi chili, e serve un pantalone che sappia adattarsi.

In molti modelli c’è invece la fascia elastica in vita, spesso più comoda e flessibile perché si adatta ai movimenti del corpo e garantisce una libertà che la cintura, senza regolazione, non offre.

Ha però dei limiti: non assorbe variazioni di taglia troppo ampie e, con l’uso prolungato, l’elastico può perdere flessibilità.

In sintesi: cintura se avete un solo paio di pantaloni, se affrontate un lungo cammino o se cambiate spesso massa; altrimenti l’elastico va benissimo.

I migliori modelli da uomo

The North Face Regular Exploration

Questo modello The North Face è un pantalone per tutto l’anno, adatto a ogni tipo di avventura.

Lungo per protezione extra nel bagnato, si trasforma in robusti shorts aprendo la cerniera sulla coscia.

Tessuto leggero, finitura idrorepellente e protezione solare 50.

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CMP Stretch Zip Off

Questi CMP sono due pantaloni in uno: la funzione Zip Off li trasforma in pantaloncini con una cerniera.

Tessuto ad asciugatura rapida, antimacchia, leggero e resistente, con protezione UV UPF 30.

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Salewa Pedroc 3 2in1

Un pantalone Salewa pensato per lo speed hiking in condizioni mutevoli e dotato di zip per trasformarli in pantaloncini corti

Leggero, antivento e idrorepellente, in tessuto Durastretch elastico in 4 direzioni, con trattamento DWR senza PFC.

Gamba stretta e dritta, vita ergonomica e ginocchia preformate per muoversi veloci su terreni accidentati, con dettagli riflettenti.

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Salomon Wayfarer Tapered Pant

Questo modello Salomon garantisce un comfort elevato grazie a un tessuto di ottima fattura.

Il sistema Bluesign garantisce una produzione tessile sostenibile: versatile, adatto sia al trekking sia all’esercizio fisico leggero.

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I migliori modelli da donna

CMP Zip Off Dry

Questi pantaloni lunghi CMP sono elasticizzati e progettati per camminate ed escursioni.

La tecnologia Dry function favorisce l’evaporazione di sudore e umidità, il materiale 4-way stretch dà libertà di movimento e il tessuto offre protezione solare 30.

Due tasche laterali con zip, cintura in vita e cerniera sopra il ginocchio per usarli anche corti.

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Salewa Fanes

Questi pantaloni Salewa sono adatti ai trekking in montagna e all’uso in viaggio con climi freddi.

Girovita piatto con passanti, due tasche esterne con cerniera e una tasca posteriore con zip.

Il tassello e la zona ginocchio preformata, con inserti elasticizzati, offrono libertà di movimento e comfort.

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The North Face Horizon Convertible Plus

Pantaloni da donna con tessuti e finiture di alta qualità con protezione dalla pioggia, dai raggi UV e asciugatura rapida.

Finitura idrorepellente contro la pioggia leggera, protezione UPF 50, tassello sul cavallo per la mobilità e due tasche posteriori sicure.

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Columbia Saturday Trail

Questi pantaloni Columbia sono realizzati con tecnologia impermeabile Omni-Shield e protezione UPF 50.

Vita regolare, tessuto elasticizzato in 2 direzioni, ginocchia articolate e tasca interna di sicurezza.

Grazie all’orlo arrotolabile diventano pantaloni capri quando fa più caldo. Perfetti sui sentieri e tutti i giorni.

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