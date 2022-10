Scegliere i pantaloni da trekking per l'autunno non è sempre facile. Ecco una piccola selezione di modelli Ferrino, un brand tra i più noti nel mondo dell'abbigliamento outdoor

Poche cose sono più importanti durante un’escursione che stare confortevolmente nei propri abiti.

Sopratutto quando le temperature cominciano a scendere, come in autunno.

Mentre si fa attenzione alle scarpe nei minimi dettagli, uno degli errori più comuni dei principianti è quello di perdere di vista quanto siano importanti i pantaloni.

Alcuni pensano che un pantalone valga l’altra o che addirittura non faccia differenza usare comuni pantaloni per fare un’escursione.

Qui ti presentiamo invece gli ultimi modelli di pantalone da trekking per l’autunno 2021 di Ferrino, uno dei più importanti marchi dell’abbigliamento outdoor, e ti ricordiamo un paio di regole da tenere ben presenti nella scelta.

1. Chi meno spende più spende

Proprio vero. Se pensi di fare un buon affare acquistando un paio di pantaloni a prezzo scontatissimo, probabilmente te ne pentirai molto presto.

E alla fine sarai costretto a comprarne un altro paio.

Per questo occorre fare riferimento ai brand che hanno mostrato nel tempo la capacità di mettere sul mercato prodotti di eccellenza.

Un buon paio di pantaloni da trekking non deve durare una stagione o meno, ma deve accompagnarti nelle escursioni per anni.

2. Materiali

Vedi punto numero 1.

Il materiale più economico si traduce in pantaloni più rigidi, che si strappano più facilmente e anche più rumorosi mentre cammini.

Per non parlare di impermeabilità e traspirabilità.

Anche qui, affidati ai tessuti più “tecnici”, per il massimo comfort.

3. Accessori

Il grosso degli accessori utili in un’escursione dovrebbe trovare posto nello zaino, quindi diffida dei pantaloni economici superaccessoriati.

Anche qui, solo le aziende che da anni producono per l’outdoor sanno di cosa ha bisogno un escursionista .

I nuovi modelli di pantalone da trekking autunno Ferrino 2021

Ferrino Lena Pants

Il Lena Pants è il pantalone tecnico da montagna resistente, elasticizzato e ad asciugatura rapida, garantisce il massimo comfort unito alla leggerezza.

Un prodotto progettato per l’escursionismo autunnale ed invernale, adatto ad accompagnare il trekker anche in ambienti innevati.

Specifiche

Vita elastica con cordino di regolazione

Tasche in vita con chiusura lampo

Fondo gamba estensibile con lampo e con rinforzo anti-abrasione

Tessuto Ripstop sulle ginocchia per una maggiore robustezza

Tessuti: HL Windshell medium stretch 3L: 89% poliestere | 11% elastane | con membrana impermeabilità all’ acqua 10.000 mm | traspirabilità 5.000 g/m2/24h | Trattamento idrorepellente | Peso 240 g/m2

Peso:184 g/m2

Ferrino Kura Pants Unisex

Kura Pants sono i sovrapantaloni unisex antivento, impermeabili e traspiranti, totalmente apribili lateralmente tramite lampo, ideali per essere indossati rapidamente durante ogni attività in montagna.

Specifiche

Chiusura a bottone in vita con inserto elastico e velcri laterali

Ginocchio preformato

Impermeabile, traspirante e antivento grazie al tessuto laminato 3 strati

Apertura laterale completa tramite lampo per migliorare l’aerazione e la vestizione

Fondo gamba con rinforzo in tessuto antiabrasione e chiusura a bottone

Tessuti: STORM SHIELD LIGHT 3L: 100% poliammide ripstop laminato | impermeabilità all’acqua 20.000 mm | traspirabilità 20.000 g/m2/24h | Trattamento idrorepellente

Peso:133 g/m2

Ferrino Hervey Winter Pants Man

Nuova versione per il celebre Hervey Winter.

Pantalone per uomo comodo e ideale per i viaggi invernali, viaggi in mete con climi freddi o per il tempo libero dopo una giornata di attività in montagna.

Specifiche

Chiusura in vita a bottone con cintura e inserti elastici

Tasche in vita e 2 tasche gamba con chiusura lampo

Ginocchio preformato

Fondo gamba regolabile

Tasche posteriori con chiusura lampo

Tessuti: HL warmstretch Light: 8% Nylon, 12 % Spandex bistretch, trattamento idrorepellente

Peso: 250 g/m2

Ferrino Vincent Pants Unisex

Vincent Pants è il pantalone unisex da scialpinismo stretch e altamente traspirante che garantisce una buona capacità termica abbinata alla massima libertà di movimento e il massimo comfort.

Specifiche

Tasche laterali con chiusura lampo

Chiusura a bottone in vita con inserti elastici

Bretelle elastiche sottili staccabili

Fondo gamba con estensione lampo in tessuto elasticizzato

Aerazioni laterali tramite lampo

Inserti riflettenti

Rinforzi antiabrasione in tessuto ad alta tenacità

Tessuti: HL WARMSTRETCH HEAVY: 60% Poliammide | 29% Poliestere11% | Elastane | trattamento idrorepellente

Peso: 240 g/m2

Ferrino Ushuaia Pants Woman

Ushuaia Pants Woman è il pantalone convertibile in short ideale per trekking e viaggi impegnativi grazie anche al tessuto elasticizzato bi direzionale ad asciugatura rapida.

Specifiche

Inserti elastici in vita

Chiusura in vita con bottone e cintura integrata

Tasca in vita

2 Tasche coscia con soffi etto e chiusura velcro

Ginocchio preformato

Fondo gamba regolabile ed estensibile tramite chiusura lampo

Reversibilità lungo/corto

Tessuti: GETDRY BISTRETCH: Nylon 85%, Elastan 15% | Asciugatura rapida

Peso: 150 g/m2

