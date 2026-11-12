Dopo la camminata i piedi chiedono il conto e Oofos risponde con la “dynamic recovery”

Il divano non è per forza il miglior alleato dei piedi dopo un’escursione: meglio recuperare in movimento. Un sandalo con una schiuma ad alto assorbimento, testato all’Università della Virginia, ha mostrato un carico all’impatto inferiore dell’88% rispetto all’EVA

Chi cammina in montagna lo sa bene: la salita si paga in fiato, ma il conto vero i piedi lo presentano il giorno dopo.

Quando lo zaino torna a terra, infatti, il corpo non si ferma.

Avvia una serie di processi di recupero, una fase delicata in cui ogni accorgimento conta. Proprio su questo momento OOFOS ha costruito le sue calzature da recupero.

Il riposo migliore non è sul divano

Stendersi con le gambe in alto è un lusso che pochi si concedono a fine escursione. E forse non è nemmeno la scelta migliore.

Diversi studi spingono infatti verso un recupero attivo, chiamato dynamic recovery: continuare a muoversi, ma riducendo lo stress su articolazioni già affaticate.

È qui che entrano in gioco le calzature pensate per il dopo-trekking.

OOfoam, la schiuma che non restituisce il colpo

Il cuore della tecnologia è l’OOfoam, una schiuma che secondo l’azienda assorbe il 37% di impatto in più rispetto alle schiume tradizionali.

Per capirne l’effetto basta una pallina da golf. Su una schiuma classica rimbalza. Sull’OOfoam il rimbalzo è minimo: l’urto viene assorbito e disperso lateralmente, invece di tornare indietro.

La comodità Oofos pos trekking – Foto Oofos

Tutti i modelli della gamma hanno ottenuto il Seal of Acceptance dell’APMA, l’associazione americana dei podologi.

Il capostipite è l’OOriginal, il primo sandalo della linea, che unisce la schiuma a un plantare brevettato per offrire un sostegno maggiore.

Il confronto in laboratorio all’Università della Virginia

Per misurare l’effetto della nuova schiuma, OOFOS ha affidato una serie di test alla SPEED Clinic dell’Università della Virginia, a Charlottesville.

Sul banco di prova sono finiti tre gruppi di calzature: l’OOriginal in OOfoam, un OOriginal identico nel design ma realizzato con una schiuma tradizionale e tre paia di sandali casual.

Il confronto ha dato risultati netti su quattro fronti.

Impatto, stabilità, caviglia: cosa dicono i dati

Il primo riguarda il carico all’impatto.

La versione in OOfoam ha registrato un loading rate inferiore dell’88% rispetto alla gemella in EVA.

Dato che la forma era la stessa, il merito va al materiale e non alla geometria della calzatura.

Il secondo è la stabilità. Il sandalo con schiuma tradizionale ha mostrato forze laterali più elevate, segno di un appoggio meno stabile e di una minore capacità di frenare il passo al momento dell’impatto.

Il terzo tocca la caviglia, il vero motore della camminata: si avanza soprattutto grazie all’energia che questa articolazione accumula e poi rilascia.

Con l’OOriginal il lavoro richiesto alla caviglia cala di oltre il 47%, e l’energia accumulata è molto più contenuta.

L’ultimo è l’equilibrio del prodotto. La schiuma assorbe l’urto senza far ballare il piede, ma non è così morbida da rendere l’andatura instabile.

Cosa cambia per ginocchia e caviglie

A leggere i numeri con la giusta misura aiuta Jay Dicharry, fisioterapista e consulente clinico di OOFOS, che ha seguito lo studio.

I parametri della camminata, precisa, restano tutti entro i valori normali: le differenze emergono quando si osservano le richieste meccaniche interne al corpo.

Tradotto per chi cammina: ginocchia e caviglie faticano meno, e si riduce quello stress che rallenterebbe il recupero.

A sostegno, l’azienda porta le testimonianze dei clienti che riferiscono di non avvertire più dolori a ginocchia e caviglie.

In fondo è una lezione che vale per tutta l’esperienza del camminare.

La fatica non finisce al rifugio o al parcheggio, e prendersi cura del corpo nelle ore successive fa parte dell’escursione tanto quanto la salita.

Dare ai piedi il tempo e il modo di recuperare, senza smettere di muoversi, significa arrivare pronti al prossimo sentiero.

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