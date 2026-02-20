Scarpe da trekking: la guida per scegliere quelle giuste

La scelta dello scarpone da trekking è una decisione personale che richiede tempo e attenzione. Dal volume del piede alla suola, ecco i criteri e i consigli pratici per trovare la calzatura perfetta per ogni tipo di escursione

Lo scarpone da trekking è il compagno più intimo di ogni escursionista.

È l’unico elemento dell’attrezzatura che resta a contatto costante con il corpo per l’intera durata di una camminata, e per questo la sua scelta non può essere lasciata al caso.

A prescindere dal livello di allenamento e dal tipo di attività outdoor praticata, la calzatura deve essere confortevole, avvolgente, priva di punti di pressione o vuoti, e garantire buona vestibilità e sostegno nella parte centrale del piede e nel tallone.

Alpinismo o escursionismo: due mondi, due scarponi

Non tutte le calzature da montagna sono uguali. I modelli pensati per l’alpinismo sono più rigidi, sicuri e predisposti per l’uso dei ramponi.

Quelli da escursionismo, al contrario, non sono progettati per assorbire gli urti dell’alta quota, ma risultano più leggeri, morbidi e performanti.

La prima regola è scegliere lo scarpone più adatto alle proprie caratteristiche fisiche e alle proprie esigenze specifiche: è il punto di partenza per ogni acquisto consapevole.

Comfort e prestazioni: i due pilastri della scelta

Al momento dell’acquisto gli elementi fondamentali da valutare sono due: le prestazioni tecniche e il comfort.

Scarpe da trekking su roccia – Foyo Getty Images

Questi requisiti, però, non vanno giudicati in modo assoluto: dipendono dalla conformazione del piede e dal gusto personale di ciascuno.

La pedula deve calzare in modo impeccabile.

I piedi sono, infatti, un po’ come le impronte digitali: non ne esiste uno perfettamente uguale a un altro così, per questo ognuno ha la sua scarpa giusta.

La perfezione resta irraggiungibile, ma ci si può avvicinare al risultato ideale valutando in particolare il volume del piede, ancor più della sua lunghezza.

Il rapporto tra piede e scarpone

Si tratta di un rapporto di reciprocità: il piede deve riempire bene lo spazio interno, e al tempo stesso lo scafo dello scarpone deve adattarsi alla forma del piede senza provocare attrito o compressione.

La scarpa deve proteggere il piede – Foto Getty Images

Il contatto sarà continuo e costante per tutta la durata dell’escursione, e ogni minimo disagio avvertito in negozio rischia di trasformarsi in una giornata d’inferno sui sentieri.

Per questo nella scelta dello scarpone è fondamentale non avere fretta.

Il comfort si può valutare in tempo reale prima dell’acquisto, indossando la calzatura con calma. Più complesso è il giudizio sulle prestazioni tecniche.

Il prezzo come indicatore di qualità

Un buon parametro orientativo è il prezzo: più è alto, maggiori sono le prestazioni che ci si può aspettare dallo scarpone.

Tuttavia, investire di più non è sempre garanzia di aver fatto la scelta giusta. Ha davvero senso acquistare uno scarpone ramponabile, pesante e costoso (con prezzi che si aggirano sui 250 euro) se la propria attività si limita a gite primaverili ed estive su terreni non impegnativi?

In questi casi il consiglio del venditore di fiducia diventa prezioso: un professionista esperto saprà orientare la scelta in base all’utilizzo reale che si farà della calzatura.

I 9 consigli per scegliere lo scarpone ideale

Il commesso può essere un alleato importante nella decisione finale, ma la scelta resta vincolata alle esigenze personali e al tipo di utilizzo previsto.

Ecco i criteri fondamentali da tenere a mente prima dell’acquisto.

1. Look e marca

Inutile nasconderlo: anche l’estetica e il brand contano, e incidono inevitabilmente sul portafoglio.

Il colore è importante, ma non deve essere il fattore determinante nella scelta.

2. Il momento giusto per la prova

Per simulare le condizioni reali di un’escursione, è consigliabile provare gli scarponi verso sera, quando i piedi sono leggermente gonfi per via della giornata trascorsa in piedi.

In negozio la calzatura va tenuta ai piedi almeno venti minuti, se non mezz’ora, per valutarne il comfort nel tempo.

3. Portare le proprie calze da escursione

La vestibilità va testata con le calze che si utilizzano normalmente in montagna: sono il primo elemento di comfort per il piede e devono essere in sintonia con lo scarpone.

I calzini sottili da ufficio vanno lasciati nel comò.

4. Prova su piano inclinato

Se il punto vendita è dotato di un piano inclinato, sfruttatelo. Permette di sentire tutti i punti di pressione in piano, in discesa e in salita.

Prestate attenzione a possibili attriti dovuti allo sfregamento durante la camminata e al contatto, che in discesa deve essere appena percettibile, tra le dita e la punta dello scarpone.

5. Allacciatura corretta

Chiudete sempre i lacci durante la prova, con particolare attenzione a quelli laterali che sostengono il collo del piede.

Una calzatura non allacciata correttamente non restituisce sensazioni attendibili.

6. Il tallone deve restare fermo

Una volta allacciato lo scarpone, eseguite delle flessioni in avanti per verificare che il tallone sia saldo e non si sollevi provocando attrito contro la parte rigida della calzatura.

Il piano inclinato, se disponibile, consente di verificare la tenuta del tallone anche in discesa.

7. Le dita devono avere spazio

La parte anteriore del piede deve sfiorare appena la punta dello scarpone.

Questa prova va fatta in discesa, su piano inclinato e con la calzatura perfettamente allacciata. I lacci del collo devono essere ben stretti per impedire al piede di scivolare in avanti.

8. Suolette e plantari su misura

Per aumentare il comfort è consigliabile valutare suolette fatte su misura.

Il benessere dell’arco plantare non dipende solo dallo scarpone, ma anche da inserti morbidi e di alta qualità che si adattino alla conformazione del piede.

Tutti gli scarponi sono comunque dotati di suola e intersuola progettate per assorbire gli urti, sostenere il piede e ridurre l’affaticamento.

Un test utile: sfilate la suoletta dalla calzatura e appoggiateci sopra il piede nudo per verificare quanto la forma combaci con quella del vostro piede.

9. La suola giusta per il terreno

Per percorsi rocciosi e accidentati è preferibile una mescola dura e ben scolpita.

Su terreni più agevoli, invece, sono indicate suole più leggere e veloci. Anche in questo caso, il consiglio di un venditore esperto è fondamentale per orientarsi nella scelta.

Scegliere lo scarpone da trekking è un atto di consapevolezza verso se stessi e verso il cammino che ci aspetta.

Non esiste la calzatura perfetta in assoluto, ma esiste quella giusta per il proprio piede, il proprio passo e i sentieri che si desidera percorrere.

Prendersi il tempo necessario per questa scelta significa investire nel comfort e nella sicurezza di ogni futura escursione.

Sei modelli versatili per iniziare a camminare

Per chi si avvicina al trekking per la prima volta, la scelta del primo scarpone può risultare disorientante.

Esistono però alcuni modelli particolarmente eclettici, capaci di adattarsi a diversi tipi di terreno e di escursione.

Ecco sei calzature pensate per offrire un buon equilibrio tra comfort, protezione e versatilità.

Lowa Renegade Evo GTX Mid, scarpone trekking versatile

La nuova Renegade Evo è una calzatura pensata per chi cerca comfort immediato e adattabilità.

Il telaio Monowrap stabilizza il piede senza appesantire la struttura, rendendola adatta a sentieri misti e lunghe camminate.

La tomaia in pelle nabuk e la membrana Gore-Tex offrono protezione dagli agenti atmosferici, mentre la suola Vibram garantisce trazione su diverse superfici.

Un modello apprezzato da chi inizia per la calzata accogliente e la buona resistenza nel tempo.

_ Acquistala in offerta su Amazon:

Columbia Newton Ridge Plus II WP, scarpa trekking entry-level

Un punto di riferimento per chi cerca protezione a un prezzo competitivo.

Leggera e dallo stile classico, questa scarpa Columbia è dotata della tecnologia Omni-Tech che la rende completamente impermeabile.

La suola Omni-Grip assicura stabilità su erba, terra e rocce, rendendola versatile per escursioni giornaliere o viaggi avventura.

Subito comoda da calzare, è una scelta consigliata per chi inizia a esplorare i sentieri e desidera un prodotto affidabile.

_ Acquistala in offerta su Amazon:

La Sportiva Ultra Raptor II Mid GTX, scarpa fast hiking

Nata per il fast hiking, questa scarpa unisce la rapidità di un modello da corsa alla protezione di uno scarpone.

La versione Mid protegge la caviglia con un collarino morbido che ostacola l’ingresso di detriti.

La suola FriXion White offre un grip notevole su roccia e terreni tecnici.

Leggera, impermeabile e traspirante grazie al Gore-Tex, si rivolge a chi desidera muoversi con velocità e agilità in montagna.

_ Acquistala in offerta su Amazon:

Salewa Mountain Trainer Mid GTX, scarpa trekking leggera

Pensata per chi preferisce una calzatura meno rigida e più leggera senza rinunciare alla stabilità.

La Mountain Trainer utilizza il sistema 3F di Salewa che collega suola e tallone per prevenire vesciche e sostenere la caviglia in modo dinamico.

La suola Pomoca è progettata per offrire buone prestazioni su fango e terreni scoscesi.

Un modello tecnico ma accessibile, adatto a escursioni giornaliere e a chi cerca una calzata precisa senza peso eccessivo.

_ Acquistala in offerta su Amazon:

Zamberlan 996 Vioz GTX, scarpone trekking artigianale

Un prodotto di artigianalità italiana, pensato per chi cerca uno scarpone robusto e duraturo.

Realizzato in pelle pieno fiore con trattamento idrorepellente Hydrobloc, il 996 Vioz affronta terreni impegnativi e condizioni umide.

La suola Vibram 3D facilita la camminata e offre una buona azione frenante in discesa.

La membrana Gore-Tex assicura traspirabilità nonostante la struttura solida. Si rivolge a chi affronta trekking impegnativi con carichi pesanti sulle spalle.

_ Acquistala in offerta su Amazon:

_ Leggi gli altri articoli su abbigliamento e attrezzature per il trekking

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram