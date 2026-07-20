Vestirsi per il trekking estivo: come battere caldo e afa

Con l'arrivo dell'estate cresce la voglia di alta quota, ma l'afa mette alla prova ogni escursionista. La scelta dei tessuti, degli strati e persino dei colori fa la differenza tra una camminata piacevole e una faticosa lotta contro il sudore

Siamo nel pieno dell’estate, il periodo ideale per vivere itinerari di alta quota: le giornate sono lunghe e la neve si scioglie anche in cima e la voglia di esplorare cresce.

Ma la stagione calda porta con sé una delle sfide più insidiose per chi cammina: l’afa.

Muoversi con trenta gradi all’ombra e uno zaino sulle spalle non è solo questione di resistenza fisica, è soprattutto una questione di preparazione.

E tutto comincia da ciò che si indossa.

Quando il caldo non è un dettaglio: perché l’abbigliamento conta davvero

Sudore che si accumula, capi che si inzuppano, irritazioni, quella fastidiosa sensazione di soffocamento: sono tutti segnali che l’abbigliamento non sta lavorando con noi, ma contro di noi.

È qui che entra in gioco la vera funzione dell’abbigliamento tecnico. Non solo comfort, ma termoregolazione, performance e prevenzione.

Scegliere i materiali giusti, calibrare gli strati anche in piena estate, evitare gli errori più comuni e prestare attenzione persino al colore dei capi significa ridurre lo stress termico, migliorare la resa fisica e godersi davvero ogni passo.

Vediamo nel dettaglio cosa indossare e cosa evitare per affrontare l’afa estiva con leggerezza e sicurezza, senza rinunciare alla voglia di camminare.

Tessuti traspiranti e a rapida asciugatura: la base del comfort

Il primo obiettivo dell’abbigliamento da trekking estivo è semplice: allontanare il sudore dalla pelle e favorirne l’evaporazione.

Solo così si evita il fastidioso effetto della maglietta bagnata, che amplifica la sensazione di calore, limita i movimenti e può portare a irritazioni o abrasioni.

Ph.: Gettyimages/Stanislaw Pytel

I migliori alleati sono i tessuti tecnici, sviluppati per massimizzare la traspirazione e ridurre i tempi di asciugatura.

Il poliestere tecnico, spesso combinato con elastan o altre fibre sintetiche, è il materiale più diffuso: leggero, idrofobico, resistente e molto performante nella gestione dell’umidità.

La lana merino estiva, con grammatura tra i 120 e i 170 g/m², è ideale per i climi caldi grazie alle sue proprietà naturali di termoregolazione e traspirabilità.

È sorprendentemente efficace anche sotto il sole e si comporta in modo eccellente durante i cambi di quota e di temperatura.

Meglio evitare, invece, i tessuti non tecnici che si inzuppano facilmente o limitano la ventilazione, come il cotone.

Capi aderenti o larghi? Una questione di microclima

Uno degli elementi meno considerati, eppure più influenti, è la vestibilità.

Aderente o largo? La risposta dipende da diversi fattori: tipologia di escursione, ritmo, clima e zone del corpo più soggette a surriscaldamento.

I capi aderenti, se realizzati in tessuto tecnico, assorbono rapidamente il sudore e lo allontanano dalla pelle, riducendo il rischio di sfregamenti.

Sono ideali per attività dinamiche, salite impegnative o giornate ventilate.

I capi più ampi favoriscono invece una ventilazione passiva: l’aria che circola tra pelle e tessuto aiuta a raffreddare il corpo, aspetto prezioso lungo i tratti soleggiati o poco ventilati.

Un buon compromesso è scegliere capi dal taglio ergonomico, né troppo attillati né eccessivamente abbondanti, così da garantire libertà di movimento e traspirazione allo stesso tempo.

L’importanza degli strati, anche in piena estate

La regola del vestirsi a strati, la cara vecchia regola della cipolla, non vale solo d’inverno. Anche nei mesi più caldi saper gestire il vestiario per adattarsi al meteo e allo sforzo fisico è fondamentale.

Il primo strato, o base layer, deve essere ultraleggero, traspirante e confortevole a contatto con la pelle: una t-shirt in poliestere microforato o in lana merino estiva è la soluzione perfetta.

Il secondo strato può essere omesso oppure sostituito con una camicia leggera o una maglia a maniche lunghe anti UV, ideale per i trekking in quota o nelle giornate ventilate.

Il terzo strato, da portare sempre nello zaino, è un guscio antivento o una giacca impermeabile: molti modelli ultralight pesano meno di 100 grammi e offrono protezione contro vento, pioggia improvvisa o brevi soste in zone fresche.

Vestirsi a strati permette di modulare la temperatura corporea e di affrontare al meglio i percorsi con forti escursioni termiche o condizioni meteo variabili.

Cosa evitare: il caldo peggiora se si sbaglia abbigliamento

Durante l’estate alcuni capi possono peggiorare drasticamente la qualità della camminata, anche sui percorsi più semplici.

Gli errori più comuni sono:

l’ uso del cotone , che trattiene il sudore, si asciuga lentamente, aderisce alla pelle bagnata e favorisce sfregamenti e irritazioni;

, che trattiene il sudore, si asciuga lentamente, aderisce alla pelle bagnata e favorisce sfregamenti e irritazioni; la scelta di colori scuri , che assorbono i raggi solari e aumentano la temperatura corporea;

, che assorbono i raggi solari e aumentano la temperatura corporea; i tessuti pesanti o non elasticizzati, come i pantaloni in canvas o le tute da ginnastica, che ostacolano i movimenti e trattengono il calore;

i capi non traspiranti, come i k-way di plastica o le felpe in pile indossate nei momenti sbagliati.

L’abbigliamento da trekking estivo deve essere leggero, funzionale e costruito per far respirare il corpo anche sotto sforzo.

Gli accessori che fanno la differenza: cappelli, calze, intimo tecnico

I capi principali sono importanti, ma anche gli accessori giocano un ruolo fondamentale nella termoregolazione e nel comfort.

Un cappello a tesa larga o una bandana in tessuto tecnico proteggono il capo dal sole diretto e aiutano a mantenere la testa fresca: i modelli UPF 50+ sono ideali in alta montagna.

Gli occhiali da sole con filtro UV certificato proteggono gli occhi lungo i tratti più esposti o sulla neve residua, mentre le calze tecniche, leggere ma resistenti, in poliammide o lana merino, evitano sfregamenti, vesciche e accumulo di sudore.

Infine l’intimo traspirante, spesso sottovalutato, riduce le irritazioni e mantiene asciutte le zone più sensibili durante il movimento continuo.

Ogni elemento, se scelto nel modo giusto, contribuisce a una buona resa fisica e al benessere lungo il cammino.

Il colore conta: come riflettere il calore anziché assorbirlo

Non è solo una questione estetica: i colori dell’abbigliamento influenzano la temperatura percepita dal corpo.

I colori chiari, come bianco, beige, giallo e azzurro, riflettono la luce solare e mantengono più bassa la temperatura del tessuto.

I colori scuri, al contrario, assorbono i raggi UV e riscaldano la superficie a contatto con la pelle.

Anche i trattamenti UV nei tessuti sono importanti: alcuni capi tecnici estivi offrono una protezione solare certificata, UPF 30-50+, particolarmente utile in alta quota o lungo i tratti privi di ombra.

Scegliere i colori giusti significa aiutare il corpo a restare fresco e ridurre lo stress termico nei punti più esposti.

In fondo, camminare d’estate non è una prova di forza contro il caldo, ma un dialogo continuo tra il corpo e l’ambiente: chi impara ad ascoltarlo, e a vestirsi di conseguenza, scopre che anche la stagione più torrida può regalare passi leggeri.

_ Leggi altri articoli con consigli su trekking e outdoor:

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram