Devero GTX: la nuova scarpa Zamberlan per il trekking leggero

Devero GTX è la nuova scarpa Zamberlan per il trekking leggero ed il viaggio: un connubio di tecnologia e tradizione, capace di valorizzare la connessione con la terra e rendere ogni passo un’esperienza di libertà nella natura

Devero Gtx, Mid e Low: la nuova scarpa Zamberlan sostenibile e versatile

Camminare nella natura è un’esperienza che rigenera, un momento di connessione profonda con il territorio che si attraversa e con se stessi.

La scelta della calzatura giusta diventa fondamentale: deve proteggere, supportare e accompagnare il piede per ore, senza mai stancarlo.

Zamberlan, con la sua lunga tradizione nel realizzare scarpe outdoor di alta qualità, ha saputo coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità per dar vita al modello Devero GTX.

Pensato per escursioni leggere e viaggi, ma anche per camminare in città, questo scarpone – disponibile nelle versioni mid e low – rappresenta un’evoluzione nell’impiego di materiali riciclati di prima qualità e tecnologie costruttive avanzate.

Design e materiali innovativi: il connubio perfetto tra prestazioni e sostenibilità

Devero GTX è il risultato di una ricerca accurata, il cui obiettivo è semplice a dirsi, quanto complesso da realizzare: sfruttare al meglio le risorse disponibili, senza rinunciare alle performance.

La produzione si fonda sull’impiego di materiali riciclati di altissima qualità, scelti tra fornitori certificati, per garantire non solo resistenza e durabilità, ma anche un basso impatto ambientale.

Al centro di questo approccio c’è l’innovativo tessuto Jacquard riciclato utilizzato per la tomaia, che si distingue per essere altamente performante, traspirante e leggero.

Questo materiale, grazie alla riduzione delle cuciture e alla combinazione sapiente di zone differenti arricchite da inserti resistenti all’abrasione, offre una flessibilità e una resistenza che permettono al piede di muoversi in maniera naturale, garantendo al contempo un’estetica moderna e grintosa.

Le linee pulite e il design essenziale si fondono con una scelta oculata dei materiali: ogni componente è pensato per durare nel tempo, minimizzando l’usura e mantenendo inalterate le prestazioni anche dopo numerose escursioni.

Questo modello, infatti, nasce dall’idea di valorizzare la connessione con la terra, utilizzando risorse sostenibili senza sacrificare la funzionalità.

Tecnologia e comfort: un equilibrio perfetto per camminare sui sentieri

Devero GTX, nelle sue varianti mid e low, è progettato per offrire il massimo della protezione senza compromettere la leggerezza e il comfort.

La presenza della membrana Gore-Tex Extended Comfort Pfas Free assicura impermeabilità e traspirabilità per tutta la vita della scarpa, proteggendo il piede anche nelle condizioni più difficili.

Che si tratti di affrontare sentieri resi difficili dalle condizioni meteorologiche o una lunga camminata alla scoperta di una città sotto la pioggia, questa tecnologia mantiene i piedi asciutti, evitando il surriscaldamento grazie alla sua capacità di disperdere il calore interno.

Per garantire un’ammortizzazione ottimale, Zamberlan ha integrato ad esempio un’intersuola in EVA ultraleggera, composta per il 50% da materiale riciclato.

Questa soluzione permette di ridurre l’affaticamento e migliorare il comfort in ogni situazione.

La combinazione di una struttura flessibile e leggera con materiali durevoli assicura che la scarpa possa essere indossata per ore mantenendo un’andatura naturale e reattiva su qualsiasi tipo di terreno.

Un altro elemento distintivo di Devero GTX è la possibilità di risuolatura con suole originali Vibram®, un dettaglio che estende la vita della scarpa e ne rafforza il valore sostenibile.

Questo significa che, anche dopo anni di avventure, il modello può essere rigenerato senza perdere le sue caratteristiche tecniche e strutturali.

Aderenza e protezione: affrontare ogni terreno con sicurezza

Un aspetto chiave di Devero GTX è la capacità di offrire un grip eccezionale su terreni difficili.

La suola Vibram Junko Lite, realizzata con mescola Ecostep Recycle, garantisce una trazione eccellente su superfici rocciose e sconnesse, fornendo al contempo un’opzione più sostenibile rispetto alle tradizionali mescole di gomma.

La combinazione di tasselli ben distanziati e una mescola ad alta aderenza permette di affrontare con sicurezza anche percorsi tecnici, assicurando stabilità e controllo in ogni fase della camminata.

La tomaia, realizzata in tessuto Jacquard riciclato, è studiata per offrire una perfetta combinazione di resistenza all’abrasione, flessibilità e leggerezza.

Grazie alla sua struttura rinforzata, protegge il piede da urti accidentali e offre una calzata versatile, capace di adattarsi a diverse conformazioni del piede.

Zamberlan Devero Gtx taglio low e mid

Nel modello Mid GTX, il taglio da 15 cm assicura un ottimo supporto alla caviglia senza risultare troppo rigido o ingombrante, rendendolo ideale per chi affronta lunghe escursioni su terreni impegnativi.

Questi elementi, combinati con la possibilità di risuolatura e l’impiego di materiali riciclati, fanno di Devero GTX una scelta eccellente per chi cerca una calzatura sostenibile, versatile e affidabile, pronta ad accompagnare l’escursionista in ogni tipo di avventura.

A chi si rivolge la scarpa Devero Gtx

Devero GTX è pensato per escursionisti e viaggiatori che cercano una calzatura versatile, leggera e sostenibile, senza rinunciare a prestazioni elevate.

Il modello Mid, con il suo supporto alla caviglia e il puntale in gomma anti urti e graffi è ideale per chi percorre sentieri più accidentati o desidera una protezione extra senza appesantire il passo.

La versione Low, invece, è la scelta perfetta per chi predilige un assetto più agile, perfetto per escursioni giornaliere o per un utilizzo urbano-outdoor, combinando tecnicità e stile.

Grazie all’ammortizzazione avanzata e alla membrana GORE-TEX® Extended Comfort, Devero GTX è una soluzione adatta sia a chi percorre lunghe distanze su terreni variabili, sia a chi cerca una scarpa affidabile per le proprie camminate quotidiane, sempre con il massimo del comfort e della protezione.

