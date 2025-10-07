Le migliori promozioni della festa delle offerte Prime sulle scarpe da trekking: scopri le migliori più interessanti sui modelli delle migliori marche: all terrain, scarpe leggere, scarponi per l'alta montagna e per escursioni giornaliere.

Vediamo allora alcuni consigli fondamentali per scegliere le scarpe da trekking e alcuni modelli in sconto.

Come scegliere le scarpe da trekking?

Vediamo come scegliere il giusto modello di scarpe. Scegliere gli scarponcini da trekking non è sempre facile.

Dalla dimensione allo stile le variabili sono molteplici: ecco quattro suggerimenti per aiutarti a scegliere gli scarponcini da trekking giusti per te.

_ Quale tipo di trekking? Come le scarpe da ginnastica, anche le scarpe da trekking sono fatte per diversi tipi di itinerari e per diversi tipi di trekker. Sei un escursionista occasionale o passi più tempo in montagna che a casa? A seconda del tipo potrai optare per scarpe da trekking leggere, all terrain, adatte ad ogni terreno, e scarponi da montagna. _ Attenzione ai materiali: I materiali a disposizione sono i più vari, in alcuni casi sono un misto di tradizione artigiana e tecnologia avanzata.Anche qui, a seconda del tipo di escursione potrai scegliere tra materiali più o meno traspiranti, resistenti all’acqua, leggeri, resistenti, dal design di ergonomia tecnologicamente avanzata. _ Attento alla caviglia: Questa distinzione ti consente di capire a prima vista di che scarpa stiamo parlando. Scarpe low-cut: Sono simili alle scarpe da corsa. Ottime per l’escursionismo leggero e casual, mettono a rischio le caviglie in caso di terrenti più difficili.

Scarpe mid-cut: Offrono più supporto e bilanciamento alle caviglie e una migliore protezione da sassi che altrimenti potrebbero entrare nella scarpa.

Scarpe high-cut: Offrono massima protezione per i trekking più difficili, fasciano perfettamente la caviglia tenendola ferma e proteggono il piede anche dalle superfici più dure. _ Scegli la taglia giusta: Fondamentale: scegli una scarpa con un po’ di spazio sulla punta. Di solito questo corrisponde a una taglia in più di quella che usi per le scarpe di tutti i giorni.

Ecco le migliori scarpe in offerta

Salewa MS Alp trainer Mid

Le Salewa Ms Alp Trainer Mid la protezione e l’affidabilità su terreni misti di montagna degli scarponi da trekking con l’agilità di una scarpa da trail running.

È realizzata intorno alle suole performanti Pomoca, sviluppate in collaborazione con l’azienda di Bolzano.

Progettata per guidare il movimento, assicurare prestazioni di stacco del piede naturali e un’efficiente transizione a risparmio energetico lungo il piede, dall’appoggio del tallone allo stacco della punta.

Il composto in gomma e il design specifico dei tasselli offrono presa e trazione sicure su superfici asciutte e bagnate, in condizioni di terreno e meteo variabili.

Questa scarpa presenta una tomaia leggera e un design a taglio medio per assicurare supporto e agilità.

Columbia Crestwood WPf

Ideali per escursioni leggere e trekking su terreni misti, le Columbia Crestwood Waterproof sono scarpe versatili e affidabili, pensate per chi cerca comfort, impermeabilità e grip in un’unica soluzione.

La tomaia combina mesh traspirante e pelle scamosciata per garantire resistenza e ventilazione, mentre la membrana impermeabile Omni-Tech mantiene i piedi asciutti anche su sentieri bagnati o durante acquazzoni improvvisi.

L’intersuola Techlite™ assicura ammortizzazione reattiva, mentre la suola in gomma Omni-Grip™ garantisce aderenza su rocce, fango e ghiaia.

Una scarpa solida ma leggera, perfetta per chi vuole affrontare le proprie escursioni in sicurezza senza sacrificare la comodità.

Merrell Moab 3 Mid GTX

Membrana impermeabile GORE-TEX, traspirabilità e impermeabilità, tomaia in pelle di maiale e mesh.

100% lacci riciclati, fettuccia e fodera in rete. Puntale protettivo e suola in gomma Vibram TC5+.

Salewa MS Crow Gore-Tex

Crow GTX è un versatile scarpone da montagna da uomo con una tomaia realizzata in tessuto resistente all’abrasione e protezione impermeabile in Gore-Tex.

Adatto a molteplici attività estive su terreni alpini in generale nonché per le escursioni di trekking alpino, lo scarpone Crow GTX, grazie alla suola Vibram Mulaz, compatibile con i ramponi Combi, offre un’ottima aderenza sulla roccia e trazione sui terreni montani misti e sulla neve.

La fodera in Gore-Tex Performance Comfort mantiene una temperatura ottimale anche quando le condizioni climatiche sono avverse, mentre l’elemento in gomma protegge a 360º il piede su roccia e pietrisco.

Adidas Terrex Anylander

Le Adidas Terrex Anylander sono pensate per chi ama la montagna ma non rinuncia allo stile. Leggere, reattive e dal design moderno, queste scarpe da hiking si adattano perfettamente sia ai sentieri che agli spostamenti quotidiani.

La tomaia in mesh tecnico con rinforzi sintetici assicura traspirabilità e resistenza, mentre la suola Traxion offre un grip eccellente su superfici sconnesse, rocce e fango.

L’intersuola in Eva garantisce un buon livello di ammortizzazione, ideale per escursioni di media intensità o trekking giornalieri.

Con un look sobrio ma tecnico, rappresentano un’ottima scelta per escursionisti urbani, camminatori occasionali o chi cerca una scarpa comoda e versatile per la stagione outdoor.

Salewa MS Mountain Trainer

Questa comoda scarpa Salewa con una versatile suola Vibram Wtc ottima per aderenza, trazione, sicurezza e precisione.

La mescola di gomma garantisce una presa sicura su roccia asciutta e bagnata e una migliore trazione su terreni fangosi e morbidi.

La Mountain Trainer è dotata di una fodera Gore-Tex Extended Comfort impermeabile e traspirante.

L’allacciatura da arrampicata avvolge particolarmente l’avampiede e consente una regolazione fine nella zona delle dita per una maggiore precisione su terreni tecnici.

Un plantare ammortizzante mantiene i piedi freschi e asciutti allontanando l’umidità.

Salewa MS Condor Evo

Condor Evo GTX è uno scarpone da alpinismo per tutte le stagioni, con tomaia in resistente pelle scamosciata Perwanger e fodera GORE-TEX Performance Comfort, impermeabile e traspirabile.

La suola è laVibram Mulaz ed è particolarmente stabile lungo i bordi, offre una buona aderenza su roccia e terreni fangosi.

Condor Evo Gtx utilizza le tecnologie brevettate SALEWA per offrire la preservazione Alpine Fit 100 senza vesciche: tecnologia 3F System per un efficiente contenimento del tallone e uno stabile supporto della caviglia.

Columbia Konos TRS Outdry



Le Columbia Konos TRS Outdry sono scarpe da trail e trekking progettate per chi ama muoversi con agilità anche su terreni tecnici e bagnati.

Leggere ma robuste, uniscono una tomaia traspirante e resistente con la membrana impermeabile Outdry, che tiene l’acqua fuori anche durante piogge intense o attraversamenti fangosi.

L’intersuola Techlite+ garantisce un’ammortizzazione reattiva e stabile, mentre la suola Adapt Trax offre un grip eccellente anche su rocce scivolose e terreno irregolare.

Perfette per escursionisti dinamici, fast hiker e camminatori esperti che vogliono comfort e protezione in ogni condizione meteo, senza appesantire il passo

Salomon Ultra Pioneer Mid Gtc W

Le Salomon X Ultra Pioneer Mid Gtx sono ideali per escursionismo e zaino in spalla su terreni irregolari e tecnici.

Sono impermeabili grazie alla tecnologia Gore-tex e offrono comfort per lunghe passeggiate, con opinioni generalmente positive sulla vestibilità, anche se alcune recensioni segnalano problemi di adattamento.

Sono dotate di suola Contagrip per una buona tenuta, un telaio avanzato per il supporto e un puntale protettivo. Disponibili in diverse tonalità e misure, sono descritte come leggere, comode e resistenti.

Salewa Ms Crow Gore-tex

La scarpa Salewa Crow GTX è uno scarpone da trekking versatile per uomini, ideale per l’alpinismo e adatto a varie attività estive in montagna.

La tomaia è realizzata in tessuto anti-abrasione e dispone di protezione impermeabile Gore-Tex per mantenere i piedi asciutti in diverse condizioni climatiche.

Questo scarponcino è dotato di suola Vibram NewMulaz, che offre una buona aderenza sulla roccia e trazione su terreni montani misti e innevati.

La fodera GORE-TEX Performance Comfort mantiene una temperatura ottimale e il bordone in gomma protegge il piede su terreni rocciosi e ghiaiosi.

Il sistema 3F di Salewa collega la parte interna della scarpa alla suola e al tallone, fornendo flessibilità, supporto e una calzata aderente.

Inoltre, il Flex Collar segue la flessione plantare della caviglia, consentendo una maggiore libertà di movimento durante le discese.

Columbia Newton Ridge Plus

Combinazione impermeabile e traspirante di pelle rivestita, pelle scamosciata e tessuto a rete, evidenziata dalle cuciture sigillate delle scarpe da trekking Columbia, intersuola leggera per un eccellente assorbimento degli urti e ammortizzazione.

Suola in gomma resistente all’abrasione garantisce una tenuta ottimale su tutte le superfici, dal fango all’erba alle rocce.

