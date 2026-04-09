Che si tratti di principianti o di runner professionisti, le Nike Pegasus garantiscono il giusto sostegno e, al contempo, reattività e leggerezza.

Lanciate nel lontano 1983, le Pegagus rappresentano un modello versatile in grado di evolversi via via in nuove forme e di adottare tecnologie e materiali innovativi.

Una cosa non è cambiata, la filosofia alla base della loro creazione: soddisfare runner con esigenze anche molto diverse tra loro.

Gli esordi e l’immediato successo

L’obiettivo che ha portato Nike a ideare le Pegasus era proporre al pubblico una scarpa da running dal prezzo accessibile ma capace di offrire a qualsiasi appassionato di corsa comfort e ammortizzazione di livello superiore.

Al momento della nascita, la celebre tecnologia “Nike Air” si trovava ancora in una fase iniziale, con le unità Air estese per tutta la lunghezza delle calzature.

Sono state proprio le nike pegasus a inserire l’unità Air solo sul tallone, nella parte del piede che, per la maggioranza dei runner, costituisce il primo punto d’impatto con il suolo.

Un successo immediato, tanto che già nella prima metà del 1983 ne furono vendute oltre 300.000 paia.

Innovazioni costanti per un modello che non smette di stupire

Tra le modifiche degli anni successivi apparse in queste scarpe running si ricordano la tomaia più rigida, il rivestimento in spandex e l’unità Air a vista nella zona del tallone.

La produzione, sospesa nel 1998 e ripresa nell’autunno di due anni dopo, è stata accompagnata da ulteriori aggiornamenti. Risale al 2010, ad esempio, l’adozione della tecnologia Zoom Air, volta a rendere ancora più reattive e scattanti le Nike Pegasus.

Altre innovazioni? La tomaia più traspirante e le nuove finiture. E il team di design del brand americano continua a collaborare con il mondo dell’atletica al fine di rendere ancora più performanti le scarpe qui prese in esame.

Versioni per ogni esigenza

Si è assistito alla presentazione di diverse linee, progettate per proporre a ciascun runner il modello più adatto. Le Pegasus Turbo 2 SE sono ideali per chi si allena sulle lunghe distanze ed è alla ricerca di una scarpa da calzare anche nei giorni di gara.

Le Pegasus Trail, dal canto loro, sono tipiche scarpe da trail caratterizzate da un grip strutturato per la corsa su sterrato. Garantiscono una maggiore protezione e sono apprezzabili anche per la tomaia resistente e l’ammortizzazione morbida.

Le Pegasus Shield, infine, risultano perfette per la stagione invernale, offrendo una tomaia impermeabile senza nulla sacrificare sul piano del comfort e della reattività.

Design innovativo e caratteristiche tecniche da scarpe da running di prima fascia: ecco le Nike Pegasus. Un modello che Nike ha voluto aggiornare costantemente nei materiali e nelle forme pur continuando a puntare sulla versatilità.

Nel tempo il modello è divenuto sempre più moderno e leggero seguendo l’evoluzione dei gusti dei runner. Non c’è da stupirsi se, tra le varie calzature da running del marchio statunitense, le Pegasus siano fino a oggi le più vendute.