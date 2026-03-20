Scarpe da trekking: 6 regole per scegliere quelle giuste

Dalle scarpe leggere agli scarponi da montagna, la calzatura giusta cambia tutto in escursione. Sei criteri pratici per orientarsi nella scelta, dal tipo di itinerario alla taglia corretta

Le scarpe da trekking sono come gli pneumatici di un’auto, devono garantire aderenza e prestazioni su ogni tipo di terreno: sabbia, prati bagnati, asfalto rovente, rocce e ghiaioni.

Ma a differenza degli pneumatici, una calzatura da escursionismo ha anche un altro ruolo fondamentale: funziona come un telaio, sostenendo tutto il corpo durante il cammino.

Dall’ultraleggero allo scarpone: un panorama in evoluzione

Oggi le calzature per la camminata sportiva sono il risultato di progetti di altissima ingegneria integrata con gli studi più avanzati sulla fisiologia del piede.

La gamma è ampia: si parte dalle scarpette da skyrunning, autentici pesi piuma capaci di affrontare ogni fondo, per passare alle calzature all terrain, leggermente più alte e strutturate, ideali per la maggior parte delle attività escursionistiche.

Un modello di scarpe Lowa All Terrain

All’estremo opposto ci sono i veri scarponi da alta montanga, con suole ramponabili, progettati per l’alpinismo e il trekking in alta quota.

Scegliere non è mai semplice. Le variabili sono molte, come la dimensione e lo stile, e spesso servono più visite in negozio per trovare il modello giusto.

Ecco sei criteri per orientarsi.

1. Definisci il tipo di escursione

Come le scarpe da ginnastica, anche quelle da trekking sono progettate per itinerari e utilizzatori diversi.

La prima domanda da porsi è: sei un escursionista occasionale o passi più tempo sui sentieri vicino a casa?

Ecco alcuni modelli tra cui scegliere in base al tipo di utilizzo che si intende fare:

Scarpe da trekking leggere : una versione robusta delle scarpe da corsa, perfette per escursioni giornaliere su terreni non impegnativi.

: una versione robusta delle scarpe da corsa, perfette per escursioni giornaliere su terreni non impegnativi. All Terrain: le più versatili, adatte a ogni tipo di fondo, ma non pensate per avventure quasi-alpinistiche.

le più versatili, adatte a ogni tipo di fondo, ma non pensate per avventure quasi-alpinistiche. Scarponi da montagna: progettati per il trekking più avventuroso, terreni rocciosi e condizioni difficili. Gestiscono carichi pesanti e resistono nelle situazioni più impegnative.

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2. Considera il peso dello zaino

È un fattore che chi è alle prime armi tende a trascurare, ma il peso dello zaino influenza direttamente la scelta della calzatura.

Uno zaino leggero per un’escursione breve consente di optare per scarpe più leggere, con una struttura più snella e agile.

Scarpe taglio low e mid

Se invece prevedi di percorrere un trekking di più giorni con tenda e attrezzatura al seguito, servono scarpe robuste, che siano in grado di sopportare il peso del carico che portiamo sulle spalle.

Scarponi strutturati garantiranno maggiore stabilità e sicurezza durante il percorso.

3. I materiali fanno la differenza

Quando si parla di calzature da escursionismo, il materiale è di fondamentale importanza.

Un tessuto sbagliato o una suola inadatta possono compromettere il comfort e rovinare l’intera esperienza.

I materiali a disposizione sono estremamente vari: in alcuni casi rappresentano un equilibrio tra tradizione artigiana e tecnologia avanzata.

I materiali costruttivi sono essenziali per una buona scarpa

A seconda del tipo di escursione, si può scegliere tra soluzioni diverse e adatte al sentiero e alla stagione.

Puoi scegliere calzature più o meno traspiranti, con una maggiore resistenza all’acqua e alla neve, leggere e oppure con una suola resistente e una tomaia più rigida.

Più il sentiero è impegnativo, da un punto di vista del fondo, del clima ma anche della durata, maggiormente resistenti dovranno essere i materiali della scarpa scelta.

4. Il taglio della scarpa e la protezione della caviglia

Questa distinzione è strettamente legata al tipo di trekking e permette di capire subito le caratteristiche della calzatura.

Scarpe low-cut : simili alle scarpe da corsa, ottime per escursionismo leggero e casual. Offrono però meno protezione alle caviglie su terreni difficili.

: simili alle scarpe da corsa, ottime per escursionismo leggero e casual. Offrono però meno protezione alle caviglie su terreni difficili. Scarpe mid-cut : garantiscono maggiore supporto e bilanciamento alla caviglia, con una protezione migliore dall’ingresso di sassi e detriti.

: garantiscono maggiore supporto e bilanciamento alla caviglia, con una protezione migliore dall’ingresso di sassi e detriti. Scarpe high-cut:offrono la massima protezione per i trekking più impegnativi. Fasciano perfettamente la caviglia, tenendola stabile, e proteggono il piede anche sulle superfici più dure.

5. Come scegliere la taglia giusta

Il comfort è una questione personale, ma alcune regole semplici aiutano a non sbagliare.

Gli scarponi da trekking sono disponibili in tutte le misure, quindi trovare quella giusta non dovrebbe essere un problema.

La regola fondamentale: scegli una scarpa con un po’ di spazio sulla punta.

Di solito questo corrisponde a una taglia in più rispetto alla dimensione delle scarpe che usi tutti i giorni, ma un negozio specializzato saprà consigliarti in base alle tue caratteristiche e a quelle del modello.

La scarpa deve adattarsi perfettamente alla pianta del piede, mentre il tallone deve restare fermo. Un tallone che si muove è il primo passo verso le vesciche.

6. Valuta il tuo livello di preparazione fisica

L’ultimo criterio è anche il più onesto: il livello di forma fisica incide sulla scelta della calzatura. Sii sincero con te stesso.

Se sei alle prime armi o non sei in forma ottimale, opta per scarpe high-cut che offrano maggiore protezione e stabilità. Con il tempo e l’esperienza potrai passare a modelli mid e low-cut.

La scelta della scarpa da trekking è il primo gesto concreto di chi si prepara a un’escursione.

Non è un acquisto qualunque, ma una decisione che riguarda il comfort, la sicurezza e il piacere di camminare.

Prendersi il tempo necessario per valutare ogni dettaglio, dal tipo di terreno alla propria condizione fisica, significa partire con il piede giusto, nel senso più letterale del termine.

Ecco alcuni modelli consigliati

Merrell Moab 3 Mid GTX scarponi da trekking

Tra gli scarponi più venduti e apprezzati per l’escursionismo, i Moab 3 Mid GTX offrono membrana Gore-Tex impermeabile e traspirante, tomaia in pelle di maiale e mesh, puntale protettivo e suola in gomma Vibram TC5+.

Lacci, fettuccia e fodera in rete sono realizzati con materiali riciclati. Uno scarpone affidabile per chi cerca comfort e protezione senza eccessi di peso.

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Garmont Akron GTX Low scarpa da trekking tecnica

Nata dalla collaborazione tra Garmont e Soles by Michelin, questa scarpa bassa è pensata per escursionisti esperti che si muovono su terreni irregolari con zaino pesante.

La suola dual-compound bilancia aderenza e durata, la tecnologia Fiberlite riduce il peso senza sacrificare la trazione e la membrana Gore-Tex protegge dall’umidità mantenendo buona traspirabilità.

Una scelta solida per percorsi impegnativi.

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Salewa MS Mountain Trainer scarpa da avvicinamento

Un punto di riferimento nella sua categoria, la Mountain Trainer monta suola Vibram WTC con mescola studiata per garantire presa su roccia asciutta, bagnata e terreni fangosi.

La fodera Gore-Tex Extended Comfort assicura impermeabilità e traspirabilità, mentre l’allacciatura avvolgente consente una regolazione precisa sull’avampiede per i passaggi più tecnici.

Il plantare ammortizzante mantiene il piede fresco anche dopo molte ore di cammino.

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Columbia Konos TRS Outdry scarpa da trail e trekking

Leggera e robusta, la Konos TRS è progettata per chi si muove con agilità su terreni tecnici e bagnati.

La membrana impermeabile Outdry protegge anche sotto pioggia intensa, l’intersuola Techlite+ offre ammortizzazione reattiva e stabile e la suola Adapt Trax garantisce grip su rocce scivolose e fondo irregolare.

Adatta a fast hiker e camminatori esperti che cercano protezione senza appesantire il passo.

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