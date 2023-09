Scarpe da trekking, quando servono e quali scegliere

Close-up of a young female tying shoes in the mountains.

Guida alle scarpe da trekking: quando e come scegliere il modello giusto

Se sei un appassionato di escursioni o semplicemente ami trascorrere del tempo all’aria aperta, saprai quanto sia importante scegliere la scarpa giusta per un’avventura in montagna.

Le scarpe da montagna sono uno degli elementi chiave per garantire comfort e sicurezza durante le tue avventure in mezzo alla natura.

In questo articolo, esploreremo i diversi tipi di calzature disponibili e ti aiuteremo a capire quali sono le più adatte alle tue esigenze per una piacevole giornata all’aria aperta.

Come scegliere le scarpe da montagna?

Scegliere le scarpe perfette per le proprie esigenze è il primo passo per affrontare una gita in montagna.

Stiamo parlando di un accessorio essenziale, proprio perché non sarebbe possibile avventurarsi in una lunga escursione con una scarpa scomoda o non idonea all’attività.

Assicurati che le scarpe possiedano le dovute caratteristiche tecniche e siano in grado di fare sentire a proprio agio i piedi, soprattutto se sai di doverle indossare per molte ore e su percorsi lunghi e accidentati.

Lo sappiamo, i modelli disponibili sono tantissimi e orientarsi nella scelta non è poi così semplice. Ma ecco per te qualche prezioso consiglio!

Leggerezza, resistenza e impermeabilità

La prima regola è non farsi guidare solo ed esclusivamente dall’estetica, perchè non necessariamente un bel modello di scarpa è anche performante e soprattutto comodo.

Sono tre le caratteristiche cruciali che un buon modello di scarpa da montagna deve avere: leggerezza, resistenza e impermeabilità.

Una calzatura leggera, resistente e impermeabile ti permetterà di camminare anche per molte ore di seguito su superfici differenti e con qualsivoglia condizione meteorologica.

Piede e caviglia devono essere stabili e ben sostenuti, ma la calzatura non deve appesantire la falcata al punto da ostacolare la camminata e affaticare più del normale.

Non solo stabilità e sostegno ma anche isolamento termico, si pensi ad un’escursione in montagna quando c’è freddo e neve, il piede deve assolutamente essere mantenuto ben caldo.

In questo caso, è bene optare per scarponi pesanti ideati appositamente per l’utilizzo invernale, in modo tale da rimanere caldi e asciutti per tutta la durata del cammino.

L’importanza della prova

Vuoi acquistare un paio di scarpe per la tua escursione in montagna ma non sai da dove cominciare?

Vuoi sapere qual è il modello più adatto alle tue esigenze?

La prima cosa da fare è valutarne l’utilizzo: considera le tue abitudini di utilizzo e le tue necessità e non dimenticarti di provare e provare finchè il tuo piede non si sentirà a proprio agio.

Ricordati che un piccolo difetto avvertito in prova si può trasformare in un dolore intollerabile durante una lunga camminata.

Verifica che il piede non tocchi la punta della scarpa e non si muova eccessivamente all’interno della calzatura quando si cammina.

Ad ogni attività la sua scarpa

La prima cosa di cui accertarsi è che la scarpa sia della taglia giusta. Ma poi?

Ci sono quattro differenti tipologie di scarpe da trekking da passare in rassegna in base al differente utilizzo che se ne vuole fare:

Alpinismo . Se sei un alpinista o un amante del trekking ad altitudini elevate, una calzatura confortevole e robusta è ciò di cui hai bisogno. La scarpa deve garantire un’ottima tenuta sul terreno e una considerevole resistenza a urti e cambiamenti termici;

. Se sei un alpinista o un amante del trekking ad altitudini elevate, una calzatura confortevole e robusta è ciò di cui hai bisogno. La scarpa deve garantire un’ottima tenuta sul terreno e una considerevole resistenza a urti e cambiamenti termici; Backpacking . Sogni di viaggiare in compagnia del tuo zaino? Per questa particolare modalità di viaggio, è bene che tu scelga scarpe comode e resistenti, con un notevole livello di aderenza su tutte le superfici. Un altro requisito fondamentale è che siano in grado di supportare pesi anche importanti in escursioni di media e lunga durata;

. Sogni di viaggiare in compagnia del tuo zaino? Per questa particolare modalità di viaggio, è bene che tu scelga scarpe comode e resistenti, con un notevole livello di aderenza su tutte le superfici. Un altro requisito fondamentale è che siano in grado di supportare pesi anche importanti in escursioni di media e lunga durata; Hiking . Le scarpe per avventurarsi in escursioni su sentieri facili e facilmente accessibili basta che siano leggere e versatili, oltre che comode e resistenti.

. Le scarpe per avventurarsi in escursioni su sentieri facili e facilmente accessibili basta che siano leggere e versatili, oltre che comode e resistenti. Trekking. In questo caso, è bene optare per calzature sicure e piuttosto leggere, adatte per una giornata di trekking a medie altitudini. Servono praticità e comfort e un buon livello di adattabilità a terreni sia rocciosi che misti, asciutti oppure bagnati.

Scarpe alte o basse?

Che tu sia un amante del trekking, un alpinista o un backpacker, un altro aspetto che ti ritroverai a considerare è l’altezza della scarpa.

I modelli più alti sostengono la caviglia e sono ideali per percorsi difficili e poco battuti, sentieri che incontrano discese franose o l’attraversamento di superfici particolarmente ripide.

La scarpa bassa, invece, può essere la scelta giusta se parliamo di escursioni in giornata: leggera e comode, ben si adatta a percorsi privi di discese particolarmente franose o ripide; mentre è da evitare in zone in alta montagna in cui è possibile trovare la neve.

Scegli le scarpe giuste e goditi la natura in tutta sicurezza

Ricordiamolo, la scelta delle scarpe da montagna giuste per un’attività all’aperto dipende principalmente dal tipo di escursione che hai in programma e dalle condizioni climatiche.

Assicurati sempre di scegliere calzature che si adattino bene ai tuoi piedi, evitando possibili dolori durante l’escursione.

Allo stesso modo, prenditi del tempo per abituarti alle nuove scarpe prima di avventurarti in una lunga giornata in montagna, così da evitare fastidiosi disagi. C

on le scarpe giuste e la giusta preparazione, potrai goderti al massimo la bellezza della natura in tutta comodità!

