Scarpe da trekking estive: leggere, traspiranti e impermeabili

Con il caldo lo scarpone pesante lascia spazio a calzature più leggere e ventilate. Ecco le caratteristiche che contano per le escursioni estive e a chi si adattano davvero

Arriva il momento in cui il “vecchio scarpone” sembra appartenere a un altro tempo, o quanto meno a un’altra stagione.

Con l’arrivo del caldo e l’umidità in aumento, la traspirazione del piede diventa decisiva e da tempo le aziende outdoor propongono modelli pensati apposta per le escursioni in climi miti o caldi, costruite attorno a un’idea precisa: la leggerezza.

Cosa rende una scarpa adatta all’estate

Grazie alle soluzioni tecnologiche più avanzate, queste calzature abbinano alla leggerezza buone doti di comfort, stabilità e impermeabilità.

L’obiettivo è una scarpa che resti fresca e ventilata nelle giornate calde, senza rinunciare alla protezione dall’acqua quando il terreno o il meteo lo richiedono.

Per questo tipo di uscite “leggere” si parla spesso di hiking.

La scelta, però, va fatta con attenzione, tenendo nella giusta considerazione la propria dimestichezza con i percorsi sterrati.

Valgono comunque sempre le regole generali per scegliere le scarpe da trekking.

Il taglio basso e i terreni ideali

La peculiarità delle scarpe da escursionismo leggero è il taglio basso, che lascia la caviglia completamente libera di muoversi.

A differenza dello scarpone alto, non la sostiene né la protegge: una scelta che privilegia la mobilità rispetto al supporto.

Il loro terreno ideale sono quindi i sentieri non troppo accidentati e l’utilizzatore ideale è l’escursionista abbastanza esperto e preparato da sapere bene come e dove mettere i piedi.

Trekking, hiking e trail running: le differenze

Spesso queste scarpe sono utilizzabili anche per il trail running.

Gli scarponi da trekking sono progettati per camminare, mentre con le scarpe da trail running si può affrontare un’escursione semplice o anche una corsa sui sentieri.

In generale le scarpe da trekking sono più pesanti e durature, mentre quelle da speed hiking si consumano più velocemente, perché più leggere e realizzate con materiali meno resistenti.

Conoscere questa differenza aiuta a scegliere in base al tipo di uscita e alla frequenza d’uso, evitando di chiedere a una calzatura ciò per cui non è stata pensata.

In estate, insomma, alleggerire ai piedi non significa rinunciare alla tecnica, ma adattare l’attrezzatura al passo e al sentiero.

La scarpa giusta è quella che accompagna il modo in cui si cammina, lasciando che sia il terreno, e non l’abitudine, a guidare la scelta.

I 6 modelli consigliati per l’estate

1. Salewa Pedroc Pro Air

Leggerezza e ventilazione per lo speed hiking.

Scarpa progettata per le escursioni veloci nelle giornate più calde, la nuova Pedroc Pro Air si distingue per una tomaia in mesh ingegnerizzato straordinariamente traspirante, che mantiene il piede fresco e asciutto.

Il sistema brevettato Salewa 3F con cavi in Kevlar® avvolge il tallone garantendo stabilità torsionale senza appesantire la calzata.

La suola Pomoca™ Speed Hiker offre un disegno del battistrada eccezionale per trazione e autopulizia su fango e roccia.

È la scarpa low-cut definitiva per chi cerca il ritmo in montagna.

_ Acquistale su Amazon:

2. Lowa Innox Evo II

Il peso piuma tedesco per i sentieri estivi.

La nuova generazione della Innox Evo II ridefinisce gli standard di leggerezza della casa tedesca.

Questa scarpa a taglio basso è realizzata con una tomaia in tessuto sintetico a trama larga che favorisce un ricircolo costante dell’aria.

L’intersuola in DynaPU assicura un’ammortizzazione elastica che non perde reattività sulla lunga distanza, mentre il telaio Monowrap avvolge il piede proteggendolo dalle torsioni sui terreni sconnessi.

Perfetta per il trekking leggero e il walking estivo. Acquistala su Amazon.

_ Acquistale su Amazon:

3. Zamberlan Salathè

Dall’avvicinamento al trekking: tecnicità e leggerezza.

Modello iconico dal fit avvolgente “dall’allacciatura fino alla punta”, la Salathé è una scarpa low-cut versatile che unisce la tecnicità dell’approccio al comfort del trekking estivo.

La tomaia scamosciata è alleggerita e resa idrorepellente grazie al trattamento Hydrobloc, mentre il fascione perimetrale in gomma protegge da rocce e detriti.

La suola Vibram Pepe con mescola Megagrip garantisce un’aderenza pazzesca anche sui passaggi più tecnici e scivolosi.

Una scelta d’élite per escursionisti esigenti.

_ Acquistale su Amazon:

4. Merrell Moab Speed 2

L’evoluzione dinamica di un’icona del trail, la Moab Speed 2 unisce la leggendaria comodità della linea Moab alla reattività di una scarpa da trail running.

Perfetto per il fast hiking estivo, questo modello basso sfoggia una tomaia in mesh leggero altamente traspirante e un’intersuola in schiuma FloatPro maggiorata, che assicura un comfort eccellente sui lunghi percorsi riducendo la fatica.

La stabilità è garantita dalla piastra FlexPlate, mentre la suola Vibram TC5+ offre un grip impeccabile su rocce e sentieri sconnessi.

_ Acquistale su Amazon:

5. La Sportiva Ultra Raptor 3

Il mito si rinnova nel segno della traspirabilità.

Evoluzione dell’icona di Ziano di Fiemme, la Ultra Raptor 3 sfoggia una tomaia in mesh ripstop totalmente rivista, più resistente e incredibilmente fresca per l’uso estivo.

La calzata comoda la rende perfetta per i lunghi cammini.

Il comparto tecnico punta sulla suola FriXion® White ad altissima aderenza e sul sistema Impact Brake System™, che riduce l’affaticamento articolare in discesa.

Una certezza assoluta per stabilità, protezione dai detriti e trazione sui sentieri tecnici.

_ Acquistale su Amazon:

6. Salomon X Ultra 5

La regina del fast hiking: agilità e controllo.

La nuova Salomon X Ultra 5 ridisegna i parametri di stabilità per le scarpe basse.

Il merito è del nuovo Advanced Chassis, strutturato per proteggere le articolazioni senza bloccare la fluidità del passo.

La tomaia estiva in rete fitta fa evaporare rapidamente il sudore, mentre il collaudato sistema Quicklace™ permette una chiusura millimetrica in un solo gesto.

La suola Contagrip® morde letteralmente ogni terreno misto, assicurando discese sicure anche sul bagnato.

_ Acquistale su Amazon:

_ Leggi gli altri articoli sull’abbigliamento e le attrezzature per il trekking:

Seguici sui nostri canali social

Instagram – Facebook – Telegram