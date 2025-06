Cool Hike di Columbia: l’estate outdoor non è mai stata così fresca

Con Cool Hike, Columbia propone una collezione di abbigliamento tecnico studiata per garantire freschezza e protezione nelle escursioni estive. Grazie alle tecnologie Omni-Shade e Omni-Freeze ogni capo mantiene la pelle asciutta e fresca anche nelle giornate più calde

Con l’arrivo delle temperature estive, affrontare le escursioni all’aria aperta richiede abbigliamento tecnico che unisca protezione e freschezza.

La nuova collezione Cool Hike di Columbia nasce proprio per rispondere a queste esigenze, proponendo capi studiati per mantenere la pelle asciutta e fresca anche nelle giornate più calde.

Grazie a due tecnologie innovative — Omni-Shade™ Sun Deflector e Omni-Freeze™ Zero Ice — questi capi assicurano protezione solare e un effetto refrigerante attivo, pensati per chi vuole vivere la montagna o la natura senza rinunciare al comfort.

Le tecnologie alla base della collezione

Omni-Shade™ Sun Deflector: riflette i raggi solari e protegge efficacemente da UVA e UVB, riducendo il calore accumulato sulla pelle e contribuendo a mantenerla asciutta.

riflette i raggi solari e protegge efficacemente da UVA e UVB, riducendo il calore accumulato sulla pelle e contribuendo a mantenerla asciutta. Omni-Freeze™ Zero Ice: si attiva con il sudore e il contatto con la pelle, generando un effetto rinfrescante immediato, ideale per le giornate umide e afose.

Queste caratteristiche rendono la linea Cool Hike adatta sia alle escursioni in montagna sia alle attività outdoor in città, garantendo un buon equilibrio tra protezione, termoregolazione e libertà di movimento.

I capi principali della collezione

Summit Valley™ Long Sleeve Half Zip Shirt

Maglia tecnica a maniche lunghe, leggera e pensata per escursioni soleggiate. Combina le tecnologie Omni-Freeze™ Zero Ice e Omni-Shade™ Sun Deflector per mantenere la temperatura corporea ideale.

Il collo alto, i fori per i pollici e il trattamento antiodore completano il design.

Cirque River™ Pro T-Shirt

T-shirt tecnica ad asciugatura rapida, leggera e traspirante, con protezione solare UPF 40 e raffreddamento attivo.

Adatta alle giornate calde sui sentieri.

Tunnel Valley™ T-Shirt

Capo essenziale e comodo, con tecnologia Omni-Freeze™ Zero Ice per il raffreddamento attivo, adatto sia al trekking sia alle camminate urbane.

Wild Springs™ Technical T-Shirt da donna

T-shirt leggera, ad asciugatura rapida, con Omni-Freeze™ Zero e protezione UPF 40, pensata per attività intense anche con il caldo.

Include un pratico passante per appenderla.

Summit Valley™ II Shorts da donna

Shorts resistenti, con finitura idrorepellente e antimacchia, elasticità leggera e tasche funzionali, ideali per escursioni e attività all’aperto.

Wanoga™ Lightweight Shorts da uomo

Shorts leggeri con protezione solare Omni-Shade™ UPF 50, progettati per garantire comfort e sicurezza anche sotto il sole intenso.

Columbia: esperienza e innovazione nel mondo outdoor

Fondata nel 1938 a Portland, Oregon, Columbia è un punto di riferimento globale per l’abbigliamento e le attrezzature outdoor.

La sua esperienza si riflette in prodotti che coniugano innovazione tecnologica, comfort e protezione, pensati per accompagnare gli appassionati di natura in tutte le stagioni.

