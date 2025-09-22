Le scarpe da trekking sono l’elemento fondamentale per vivere la montagna in sicurezza e comodità. Vediamo insieme come scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze: un vademecum completo per non sbagliare acquisto e godersi ogni passo sui sentieri.

La guida per scegliere le scarpe da trekking

Se ami camminare nella natura, sai bene che le scarpe sono molto più di un semplice accessorio: rappresentano la base su cui poggia ogni passo della tua avventura.

Una scelta sbagliata può trasformare un’escursione piacevole in un’esperienza faticosa e dolorosa, mentre la calzatura giusta garantisce stabilità, comfort e sicurezza su qualsiasi terreno.

In montagna, infatti, i sentieri cambiano di continuo: si passa da tratti rocciosi a mulattiere morbide, da superfici fangose a pietraie scivolose.

Ecco perché la scarpa da trekking deve essere selezionata con attenzione, tenendo conto non solo del gusto personale ma soprattutto delle esigenze tecniche legate all’attività che si intende svolgere.

In questa guida scoprirai tutto ciò che c’è da sapere per scegliere il modello perfetto per le tue escursioni, con consigli pratici e un confronto tra le diverse tipologie di calzature.

Cosa considerare nella scelta delle scarpe da trekking

Quando si parla di scarpe da montagna, non ci si può affidare all’improvvisazione. L’acquisto deve basarsi su alcuni criteri fondamentali:

Leggerezza : una scarpa troppo pesante affatica la camminata, soprattutto sulle lunghe distanze.

: una scarpa troppo pesante affatica la camminata, soprattutto sulle lunghe distanze. Resistenza : materiali solidi e durevoli permettono di affrontare anche i terreni più impegnativi.

: materiali solidi e durevoli permettono di affrontare anche i terreni più impegnativi. Impermeabilità : indispensabile per proteggere i piedi in caso di pioggia, attraversamento di ruscelli o sentieri innevati.

: indispensabile per proteggere i piedi in caso di pioggia, attraversamento di ruscelli o sentieri innevati. Stabilità e sostegno : piede e caviglia devono essere ben protetti, riducendo il rischio di infortuni.

: piede e caviglia devono essere ben protetti, riducendo il rischio di infortuni. Isolamento termico: fondamentale in caso di escursioni invernali o ad alta quota, dove freddo e neve possono compromettere la sicurezza.

Un buon modello deve essere un equilibrio tra tutte queste caratteristiche, adattandosi al tipo di percorso che andrai ad affrontare.

L’importanza della prova in negozio

Non basta leggere le specifiche tecniche: provare la scarpa è un passaggio cruciale.

Una calzatura che sembra comoda a prima vista può rivelarsi un incubo dopo poche ore di cammino. Ecco qualche consiglio pratico:

Indossa le stesse calze che userai in escursione.

Cammina a lungo in negozio, facendo attenzione a eventuali punti di pressione.

Assicurati che il piede non scivoli e che le dita non tocchino la punta, soprattutto in discesa.

Prova scarpe di mezzo numero in più rispetto al solito, per compensare il gonfiore naturale del piede dopo ore di cammino.

Ricorda: un piccolo fastidio in prova diventerà un grande problema sui sentieri.

Tipologie di scarpe da trekking: quale scegliere?

Non esiste una scarpa universale, ma diversi modelli pensati per attività differenti.

Ecco le principali categorie:

Hiking : ideali per escursioni di una giornata su sentieri facili e ben battuti. Sono leggere, flessibili e comode, perfette per chi inizia o per chi cerca versatilità.

: ideali per escursioni di una giornata su sentieri facili e ben battuti. Sono leggere, flessibili e comode, perfette per chi inizia o per chi cerca versatilità. Trekking : pensate per percorsi di media difficoltà e terreni misti. Offrono stabilità, leggerezza e una buona resistenza, adattandosi bene a escursioni di più ore.

: pensate per percorsi di media difficoltà e terreni misti. Offrono stabilità, leggerezza e una buona resistenza, adattandosi bene a escursioni di più ore. Backpacking : perfette per i viaggiatori con zaino pesante, sono robuste e garantiscono un’elevata aderenza. Ideali per lunghe distanze e più giorni di cammino.

: perfette per i viaggiatori con zaino pesante, sono robuste e garantiscono un’elevata aderenza. Ideali per lunghe distanze e più giorni di cammino. Alpinismo: scarponi tecnici adatti ad altitudini elevate e condizioni estreme. Resistono agli urti, agli sbalzi termici e spesso sono compatibili con i ramponi.

Scarpe alte o basse?

Oltre alla tipologia, è importante valutare l’altezza del modello:

Scarpe alte : sostengono la caviglia e sono ideali per percorsi tecnici, ripidi o instabili. Perfette per chi trasporta carichi pesanti o per chi ha caviglie fragili.

: sostengono la caviglia e sono ideali per percorsi tecnici, ripidi o instabili. Perfette per chi trasporta carichi pesanti o per chi ha caviglie fragili. Scarpe basse: più leggere e agili, adatte a sentieri semplici e gite giornaliere. Da evitare però in alta montagna o su terreni innevati.

Consigli finali per non sbagliare

Adatta la scarpa al percorso: non esiste un modello valido per tutte le attività.

Rodala prima di partire: indossala per passeggiate brevi prima di affrontare trekking lunghi.

Non badare solo all’estetica: il comfort viene prima dello stile.

Considera il clima: in estate privilegia traspirabilità e leggerezza, in inverno isolamento e protezione.

Con le scarpe giuste ai piedi, la montagna diventa un’esperienza ancora più piacevole: ogni passo sarà sicuro, leggero e libero da preoccupazioni.

Modelli consigliati di scarpe da trekking oggi in commercio

Per aiutarti a orientarti meglio tra le tante proposte disponibili, ti presentiamo quattro modelli oggi particolarmente apprezzati.

Ognuno porta con sé caratteristiche ben definite, pensate per rispondere alle diverse esigenze degli escursionisti e ai differenti scenari di montagna.

Lowa Renegade Gtx mid: un grande classico del trekking

Il Lowa Renegade GTX Mid è considerato da anni uno dei modelli più affidabili e versatili per chi ama la montagna.

È una scarpa che ha fatto la storia del trekking moderno, grazie al perfetto equilibrio tra comfort, protezione e leggerezza.

Realizzata con tomaia in pelle nubuck e membrana Gore-Tex, garantisce piedi sempre asciutti anche sotto la pioggia o durante l’attraversamento di tratti umidi.

La suola Vibram assicura aderenza su quasi ogni superficie, dalle mulattiere fangose alle rocce compatte.

È lo scarpone ideale per chi affronta escursioni di più giorni con zaino medio, o per chi cerca un modello polivalente da usare in tutte le stagioni.

Non è il più leggero né il più economico, ma se cerchi un compagno fedele per tanti anni di avventure, è una scelta sicura.

La Sportiva Ultra Raptor II Mid Gtx Leather: quando il trail incontra il trekking

La Sportiva ha sempre avuto una marcia in più nel coniugare tecnologia da trail running e robustezza da trekking.

L’Ultra Raptor II Mid Gtx Leather rappresenta proprio questa sintesi: una scarpa pensata per chi vuole muoversi velocemente sui sentieri, ma con la sicurezza e la stabilità di un modello da escursionismo.

La combinazione pelle e Gore-Tex offre protezione contro abrasioni e intemperie, mentre la suola FriXion garantisce un grip eccezionale anche su superfici scivolose.

È la calzatura perfetta per gli escursionisti dinamici, che amano alternare camminata e corsa, o per chi affronta percorsi misti con tratti tecnici.

Richiede un minimo di rodaggio e non è la più fresca nelle giornate torride, ma per prestazioni e precisione resta una delle scelte migliori della sua categoria.

Salomon Quest 4 gtx: robustezza e sostegno per lunghi viaggi

Chi cerca un modello pensato per i trekking più impegnativi e per i viaggi con zaino pesante non può non considerare il Salomon Quest 4 gtx.

È uno scarpone solido e protettivo, progettato per garantire stabilità su terreni instabili e impegnativi.

L’altezza del gambale sostiene la caviglia nei passaggi più delicati, mentre l’intersuola e la suola Contagrip offrono una combinazione di ammortizzazione e grip che ispira sicurezza a ogni passo.

È perfetto per traversate di più giorni, trekking alpini, percorsi con dislivelli importanti o lunghi viaggi zaino in spalla.

Certo, non è il più leggero e per escursioni brevi può risultare “troppo”, ma quando serve sostegno e protezione totale, diventa un alleato insostituibile.

Merrell Moab Speed 2 mid gtx: comfort immediato e versatilità

La Moab Speed 2 Mid gtx di Merrell è una scarpa che punta tutto sulla comodità e sulla versatilità. Appena calzata, dà la sensazione di un comfort immediato, senza bisogno di un lungo periodo di adattamento.

La suola, ben ammortizzata, rende la camminata piacevole anche dopo molte ore, mentre la membrana Gore-Tex mantiene il piede asciutto in caso di pioggia leggera.

È un modello ideale per escursioni giornaliere, trekking medi o camminate su sentieri facili e misti.

Non ha la protezione di uno scarpone da alta quota né la rigidità per i terreni più tecnici, ma è proprio questa leggerezza a renderla una compagna perfetta per chi vuole muoversi senza pensieri.

Ottima anche per chi si avvicina al trekking e cerca una scarpa versatile da usare spesso.

