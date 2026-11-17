Bloccata vicino alla cima da una terribile tempesta che ha investito il parco di Yosemite, Sasha DiGiulian ha resistito in una tenda sospesa nel vuoto per 9 giorni. Poi è ripartita ed è diventata la prima donna a salire in libera la via più lunga di El Captain

Nove giorni chiusa in una tenda sospesa nel vuoto, agganciata a una parete verticale, mentre fuori si alternavano pioggia battente, vento, tuoni, fulmini, grandine, neve e ghiaccio.

Poi la tempesta è finita, lei è ripartita e ha raggiunto la vetta. È la storia di Sasha DiGiulian, campionessa statunitense di arrampicata di 34 anni.

Sulla celebre parete di El Capitan, nel parco nazionale di Yosemite in California, è diventata la prima donna a salire in arrampicata libera la via più lunga.

A un passo dalla cima, la tempesta

DiGiulian voleva completare la via più lunga di El Capitan, una salita a cui si preparava da anni.

Mancavano meno di duecento metri alla vetta quando il meteo è cambiato all’improvviso.

Sulla zona si è abbattuta una tempesta violenta, una delle peggiori che il parco nazionale abbia vissuto a novembre negli ultimi decenni. Proseguire non era più possibile e la scalata si è fermata.

“Poi siamo stati colpiti da questa tempesta, con la pioggia e il maltempo più intensi che Yosemite avesse visto a novembre dal 1973”, ha raccontato l’alpinista al settimanale americano People.

Una spedizione già molto dura è diventata così una prova di sopravvivenza e di resistenza mentale.

Nove giorni in una tenda appesa alla roccia

Non potendo più arrampicare in sicurezza, DiGiulian si è riparata in una piccola tenda fissata alla parete verticale.

Qui ha passato i nove giorni successivi, aspettando che il maltempo si calmasse.

Gli alpinisti chiamano questa tenda portaledge.

È una specie di branda di circa un metro e venti per un metro e ottanta, sospesa sul fianco della parete.

Per chi affronta le grandi pareti è la casa per la notte. Per DiGiulian è diventata l’unico rifugio dentro una tempesta invernale.

Perché non è scesa

Tornare a valle avrebbe probabilmente significato rimandare il tentativo di un anno intero. Dopo tutto il tempo investito nella sfida, DiGiulian non era disposta ad accettarlo.

“Si trattava di passare nove giorni rintanata in questa tenda ad aspettare la possibilità di capire se ce la potevo fare, oppure scendere per sfuggire alla tempesta, rinunciare e dover aspettare un altro anno per la stagione successiva”, ha spiegato ripensando all’arrivo della tempesta.

“In confronto, quei nove giorni di sacrificio non sono stati poi un grande sacrificio”.

Secondo l’alpinista, la sua determinazione nasce dal “voler vedere se sono capace di fare una salita per cui mi sono allenata, preparata e che ho visualizzato”.

“Il sacrificio di non stare comoda e di essere fuori dal mio elemento fa parte di quel percorso: vedere di cosa sono capace, stare in questa arena dell’arrampicata e spingermi oltre”, ha aggiunto.

La vita in poco più di due metri quadrati

La vita dentro il rifugio però non era facile.

Per uscire dalla tenda il meno possibile, DiGiulian si è costruita un orinatoio di fortuna, ritagliando una tanica d’acqua vuota da circa quattro litri.

Restare al caldo e all’asciutto era una sfida quotidiana, soprattutto quando l’umidità ha cominciato a penetrare nei vestiti.

Le scorte erano ridotte all’essenziale.

Con il suo Kindle ha letto diversi libri in attesa che il tempo migliorasse.

Scaldava l’acqua su un fornelletto e si nutriva di pasti liofilizzati e di barrette proteiche

La sfida più dura: restare ferma

Per DiGiulian, il lungo isolamento e l’inattività sono stati “davvero difficili mentalmente”.

Lo sono ancora di più per chi è abituato a muoversi di continuo e a spingere il corpo al limite.

“Non sono una che ama stare ferma. Stare ferma è come entrare nella modalità monaco zen”, ha raccontato.

Per restare concentrata ha usato esercizi di respirazione, la visualizzazione e la disciplina mentale costruita in tutta la carriera.

La ripartenza e la vetta

Dopo nove giorni chiusa nella tenda, la tempesta si è finalmente calmata. Era il momento che l’alpinista aspettava.

DiGiulian ha ripreso a salire e ha raggiunto la vetta.

È entrata nella storia come la prima donna a scalare in libera la via più lunga di El Capitan.

In tutto la spedizione è durata 23 giorni, compresi i nove passati ad aspettare la fine della tempesta.

Ripensando al momento in cui è arrivata in cima, ha parlato di “una profonda, profondissima sensazione personale di soddisfazione”.

Nonostante tutto quello che ha passato, Sasha DiGiulian non ha intenzione di fermarsi: continuerà a cercare nuove sfide in parete.

➡️​​ Aggiungi TREKKING&Outdoor come fonte preferita su Google