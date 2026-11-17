Gli impianti annunciano le prime aperture, le palestre si riempiono di buoni propositi e torna puntuale una domanda: quest’anno le gambe reggeranno le giornate sulla neve?
Se lo chiedono soprattutto le donne, che giustamente si affidano a programmi di preparazione, a volte anche specifici. Ma per anni quei programmi hanno avuto un difetto di fondo.
Erano costruiti su ricerche condotte in larga parte sugli uomini, poi adattate alla fisiologia femminile come se fosse una versione “in scala ridotta”. Non è in discussione la professionalità di chi li ha messi a punto. Il limite stava a monte, nei dati di partenza.
Ilaria d’Agostino in cammino
Ora la National Strength and Conditioning Association (NSCA), punto di riferimento per l’allenamento di strength and conditioning, mette un punto fermo: per le donne servono allenamenti dedicati.
Il documento è diviso in due parti:
Il primo punto cardine è la continuità.
Per le donne i principi di base, come il sovraccarico progressivo, il carico, il volume, la frequenza e l’individualizzazione restano validi e anche la risposta all’allenamento è paragonabile a quella degli uomini.
Quelli che possono sembrare punti deboli del sesso femminile non sono da attribuire esclusivamente alla biologia, ma soprattutto a come le atlete sono state allenate, o non allenate.
Si parte dai bisogni. Il programma deve essere costruito sull’analisi dell’atleta e delle richieste specifiche del suo sport, trattando ogni donna, come individuo con proprie caratteristiche e tolleranze di carico, volume e intensità, da monitorare con rigore.
Carichi veri. Volume e frequenza sono importanti e, contrariamente a quanto sostengono i falsi miti sugli allenamenti a basso impatto, anche le donne dovrebbero utilizzare carichi superiori al 60% di 1RM per avere un’intensità adeguata in grado di produrre adattamento e miglioramento.
Cambi di direzione e salti. Se l’obiettivo è la performance, non si può trascurare la capacità di cambiare direzione rapidamente e in sicurezza. Le difficoltà in questo ambito sono spesso legate a un allenamento sbagliato o, meglio, carente di determinati esercizi, soprattutto eccentrici, di decelerazione e pliometrici.
Step up in palestra – Foto Getty Images
Un altro buon motivo per allenare i cambi di direzione riguarda gli infortuni, primo fra tutti il più classico in montagna: la lesione del legamento crociato anteriore.
La prevenzione può partire proprio dall’inserimento di questi esercizi negli allenamenti. Secondo la NSCA, quindi, le donne non sono meno esplosive per natura, ma spesso allenano meno questa capacità
Forza della parte superiore. Lo dicono le evidenze scientifiche: la forza della parte alta del corpo è molto più bassa nelle donne che negli uomini, anche a parità di peso corporeo.
Per questo, se lo sport lo richiede, conviene dedicarle più attenzione. Guardiamo alla montagna per esempio, anche le braccia fanno la loro parte, soprattutto quando si usano i bastoncini.
Si parla molto di “cycle syncing”, ossia della modulazione dell’allenamento in base alle fasi del ciclo.
Per quanto riguarda l’allenamento della forza, nelle atlete che hanno partecipato agli studi, non sono stati necessari particolari accorgimenti.
Oltre il 65% delle atlete riferisce però sintomi che incidono su prontezza, sonno e recupero: vanno quindi monitorati, a maggior ragione per le atlete élite, per le quali si consiglia un approccio individualizzato.
Per chi invece si allena per stare bene o arrivare pronto alle giornate sulle piste è invece sufficiente ascoltare il proprio corpo e le sue esigenze.
Chi scia lo sa: il ginocchio è l’articolazione più sollecitata e più esposta ai pericoli.
Il documento indica che il rischio di lesione del legamento crociato anteriore (LCA) nel 70/80% dei casi deriva da atterraggi, cambi di direzione o decelerazioni brusche, quindi senza traumi o contatto.
Il dato varia in base allo sport, all’età e al livello: negli adolescenti il rischio è 1,56 volte superiore.
I fattori sono molti (ormonali, anatomici, biomeccanici, ambientali), ma quelli neuromuscolari e biomeccanici pesano di più e sono quelli su cui l’allenamento può intervenire.
I frequenti infortuni sugli sci – foto Getty Images
In uno studio su sciatori agonisti, le ragazze adolescenti avevano un rischio di infortunio 2,3 volte maggiore rispetto ai coetanei maschi, associato soprattutto a una debolezza del core.
Lo studio riguarda atleti agonisti, ma il dato può essere utile anche per gli amatori, che possono avere le stesse carenze e per i quali c’è una buona notizia: sono fattori su cui si può lavorare.
I programmi multimodali (forza, pliometria, agilità, equilibrio, mobilità) possono infatti ridurre il rischio di circa il 50%, lavorando sulla forza di anca, ginocchio e caviglia, con esercizi monopodalici (ad esempio gli affondi), lavoro eccentrico (ad esempio squat con discesa lenta) e salti con atterraggio stabile (ad esempio box jump).
Senza voler sostituire il parere di un preparatore o di un fisioterapista, i punti principali sono questi:
Per le donne l’allenamento va calibrato anche sulla fase di vita che si sta attraversando.
In periodi delicati come la gravidanza è importante mantenerlo: se moderato, può aiutare il controllo della glicemia e la prevenzione del diabete gestazionale. In menopausa la forza protegge muscolo e ossa, quindi anche fasi con carichi elevati non sono sconsigliate.
L’inverno non perdona l’improvvisazione.
Nell’allenamento femminile non servono sistemi segreti o formule magiche, ma l’applicazione degli stessi principi validi per gli uomini, con un occhio di riguardo a ginocchia, energia, ferro, recupero e pavimento pelvico.
In pista, come sui sentieri: meno miti, più gamba, più testa e più chilometri di sorrisi.
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