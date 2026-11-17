La NSCA, punto di riferimento per la preparazione atletica, ha pubblicato un documento dedicato all’allenamento femminile. Carichi impegnativi, pliometria, cambi di direzione e attenzione al ginocchio: ecco cosa cambia per chi vuole affrontare l’inverno con gambe pronte

Gli impianti annunciano le prime aperture, le palestre si riempiono di buoni propositi e torna puntuale una domanda: quest’anno le gambe reggeranno le giornate sulla neve?

Se lo chiedono soprattutto le donne, che giustamente si affidano a programmi di preparazione, a volte anche specifici. Ma per anni quei programmi hanno avuto un difetto di fondo.

Erano costruiti su ricerche condotte in larga parte sugli uomini, poi adattate alla fisiologia femminile come se fosse una versione “in scala ridotta”. Non è in discussione la professionalità di chi li ha messi a punto. Il limite stava a monte, nei dati di partenza.

Ilaria d’Agostino in cammino

Ora la National Strength and Conditioning Association (NSCA), punto di riferimento per l’allenamento di strength and conditioning, mette un punto fermo: per le donne servono allenamenti dedicati.

Il documento è diviso in due parti:

La prima riguarda le fasi della vita, gli infortuni e la salute.

La seconda è online sul Journal of Strength and Conditioning Research da giugno 2026 e ha quattro capitoli: risposte neuroendocrine, adattamenti neuromuscolari, adattamenti metabolici e programmazione.

Non è (solo) biologia: conta come ci si allena

Il primo punto cardine è la continuità.

Per le donne i principi di base, come il sovraccarico progressivo, il carico, il volume, la frequenza e l’individualizzazione restano validi e anche la risposta all’allenamento è paragonabile a quella degli uomini.

Quelli che possono sembrare punti deboli del sesso femminile non sono da attribuire esclusivamente alla biologia, ma soprattutto a come le atlete sono state allenate, o non allenate.

Pesi veri, salti e braccia forti: le 4 regole per allenarsi

Si parte dai bisogni. Il programma deve essere costruito sull’analisi dell’atleta e delle richieste specifiche del suo sport, trattando ogni donna, come individuo con proprie caratteristiche e tolleranze di carico, volume e intensità, da monitorare con rigore.

Carichi veri. Volume e frequenza sono importanti e, contrariamente a quanto sostengono i falsi miti sugli allenamenti a basso impatto, anche le donne dovrebbero utilizzare carichi superiori al 60% di 1RM per avere un’intensità adeguata in grado di produrre adattamento e miglioramento.

Cambi di direzione e salti. Se l’obiettivo è la performance, non si può trascurare la capacità di cambiare direzione rapidamente e in sicurezza. Le difficoltà in questo ambito sono spesso legate a un allenamento sbagliato o, meglio, carente di determinati esercizi, soprattutto eccentrici, di decelerazione e pliometrici.

Step up in palestra – Foto Getty Images

Un altro buon motivo per allenare i cambi di direzione riguarda gli infortuni, primo fra tutti il più classico in montagna: la lesione del legamento crociato anteriore.

La prevenzione può partire proprio dall’inserimento di questi esercizi negli allenamenti. Secondo la NSCA, quindi, le donne non sono meno esplosive per natura, ma spesso allenano meno questa capacità

Forza della parte superiore. Lo dicono le evidenze scientifiche: la forza della parte alta del corpo è molto più bassa nelle donne che negli uomini, anche a parità di peso corporeo.

Per questo, se lo sport lo richiede, conviene dedicarle più attenzione. Guardiamo alla montagna per esempio, anche le braccia fanno la loro parte, soprattutto quando si usano i bastoncini.

Allenarsi seguendo il ciclo? Cosa emerge dagli studi sulla forza

Si parla molto di “cycle syncing”, ossia della modulazione dell’allenamento in base alle fasi del ciclo.

Per quanto riguarda l’allenamento della forza, nelle atlete che hanno partecipato agli studi, non sono stati necessari particolari accorgimenti.

Oltre il 65% delle atlete riferisce però sintomi che incidono su prontezza, sonno e recupero: vanno quindi monitorati, a maggior ragione per le atlete élite, per le quali si consiglia un approccio individualizzato.

Per chi invece si allena per stare bene o arrivare pronto alle giornate sulle piste è invece sufficiente ascoltare il proprio corpo e le sue esigenze.

Legamento crociato: il punto debole di chi scia (e come proteggerlo)

Chi scia lo sa: il ginocchio è l’articolazione più sollecitata e più esposta ai pericoli.

Il documento indica che il rischio di lesione del legamento crociato anteriore (LCA) nel 70/80% dei casi deriva da atterraggi, cambi di direzione o decelerazioni brusche, quindi senza traumi o contatto.

Il dato varia in base allo sport, all’età e al livello: negli adolescenti il rischio è 1,56 volte superiore.

I fattori sono molti (ormonali, anatomici, biomeccanici, ambientali), ma quelli neuromuscolari e biomeccanici pesano di più e sono quelli su cui l’allenamento può intervenire.

I frequenti infortuni sugli sci – foto Getty Images

In uno studio su sciatori agonisti, le ragazze adolescenti avevano un rischio di infortunio 2,3 volte maggiore rispetto ai coetanei maschi, associato soprattutto a una debolezza del core.

Lo studio riguarda atleti agonisti, ma il dato può essere utile anche per gli amatori, che possono avere le stesse carenze e per i quali c’è una buona notizia: sono fattori su cui si può lavorare.

I programmi multimodali (forza, pliometria, agilità, equilibrio, mobilità) possono infatti ridurre il rischio di circa il 50%, lavorando sulla forza di anca, ginocchio e caviglia, con esercizi monopodalici (ad esempio gli affondi), lavoro eccentrico (ad esempio squat con discesa lenta) e salti con atterraggio stabile (ad esempio box jump).

Arrivare pronte alla stagione: i quattro fronti su cui lavorare

Senza voler sostituire il parere di un preparatore o di un fisioterapista, i punti principali sono questi:

Gambe e glutei forti e un core solido, che garantiscano equilibrio e controllo su due gambe e su una sola, negli atterraggi e nei cambi di direzione.

Energia sufficiente: la carenza di energia rispetto alle attività svolte è un fattore chiave anche per lo stress su articolazioni e ossa. Mangiare abbastanza è parte dell’allenamento.

Ferro: la carenza è più frequente nelle atlete e può ridurre la resistenza, causando stanchezza e calo di rendimento. Può essere utile un controllo diagnostico per accertarne i livelli.

Pavimento pelvico e seno: i problemi legati a queste aree sono più frequenti negli sport ad alto impatto, ma rispondono bene alla rieducazione; in alcuni casi anche un abbigliamento adeguato, ad esempio per il sostegno del seno, diventa molto importante.

Gravidanza e menopausa: l’allenamento si adatta, non si ferma

Per le donne l’allenamento va calibrato anche sulla fase di vita che si sta attraversando.

In periodi delicati come la gravidanza è importante mantenerlo: se moderato, può aiutare il controllo della glicemia e la prevenzione del diabete gestazionale. In menopausa la forza protegge muscolo e ossa, quindi anche fasi con carichi elevati non sono sconsigliate.

L’inverno non perdona l’improvvisazione.

Nell’allenamento femminile non servono sistemi segreti o formule magiche, ma l’applicazione degli stessi principi validi per gli uomini, con un occhio di riguardo a ginocchia, energia, ferro, recupero e pavimento pelvico.

In pista, come sui sentieri: meno miti, più gamba, più testa e più chilometri di sorrisi.

_Leggi altri articoli con consigli per il trekking e l’outdoor

_Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram