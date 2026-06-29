Sicurezza in montagna: come scegliere l’assicurazione da trekking più adatta a sé

Che si tratti di un’escursione domenicale o di una spedizione di più giorni su vette remote, tutelarsi contro i piccoli e grandi incidenti di percorso è il primo passo per camminare con serenità.
Spesso si tende a sottovalutare l’importanza di una copertura specifica, pensando che le polizze standard coprano ogni scenario, ma la realtà dei territori impervi richiede garanzie mirate.
Quando ci si sposta al di fuori dei confini abituali o si pianifica una traversata all’estero, ad esempio, la stipula di una specifica assicurazione per viaggio che includa la responsabilità civile e l’assistenza medica in ambienti isolati diventa un requisito fondamentale per non trasformare una situazione di emergenza in un onere economico insostenibile.
Il mercato assicurativo offre una gamma vastissima di prodotti, ma per chi pratica il trekking la scelta della polizza ideale deve iniziare da un’attenta autovalutazione delle proprie abitudini escursionistiche.
Chi frequenta esclusivamente percorsi turistici ben tracciati avrà esigenze diverse rispetto a chi si dedica all’alpinismo o a traversate in territori privi di copertura cellulare.
Una polizza corretta deve essere tarata sull’altitudine massima raggiungibile, poiché molte compagnie pongono limiti precisi, spesso fissati a tremila metri di quota (oltre il quale si entra in altri settori assicurativi).
Valutare la frequenza delle proprie uscite permette inoltre di decidere se orientarsi verso una formula occasionale, ideale per i camminatori meno appassionati, o una polizza annuale, decisamente conveniente per chi vive la montagna in ogni stagione.
Ci sono coperture di cui un escursionista non dovrebbe mai fare a meno, a partire dalle spese di ricerca e soccorso, che includono l’eventuale recupero tramite elicottero.
In molte regioni montane, sia in Italia che all’estero, se l’intervento del soccorso alpino non è giustificato da un’effettiva emergenza medica, i costi del mezzo aereo vengono addebitati interamente all’utente, raggiungendo cifre a quattro zeri.
Accanto al soccorso, è fondamentale verificare i massimali relativi al rimborso delle spese mediche d’urgenza e al trasferimento verso strutture ospedaliere specializzate.
Per chi affronta trekking di più giorni o viaggi all’estero, può essere utile verificare anche la presenza di garanzie dedicate al bagaglio e all’attrezzatura, che consentono di ottenere un indennizzo in caso di furto, smarrimento o danneggiamento degli effetti personali.
Individuare la polizza su misura richiede una lettura attenta del set informativo, prestando particolare attenzione alle franchigie e alle esclusioni, ovvero a quegli sport considerati estremi che potrebbero non essere inclusi nel contratto base.
Scegliere con consapevolezza significa investire sulla propria tranquillità e su quella dei propri compagni di cordata, promuovendo una cultura della montagna basata sulla responsabilità.
Una buona assicurazione non deve essere vista come una licenza per rischiare oltre i propri limiti, ma come uno scudo tecnico indispensabile per affrontare la natura nel pieno rispetto delle sue regole e della propria incolumità.
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