Come risparmiare sulla connessione quando fai trekking fuori dall’Italia

Chi cammina spesso fuori dall’Italia lo sa bene. Bastano poche ore con i dati attivi in Svizzera, Albania o Nepal per ritrovarsi con una fattura assurda.
Anche in Europa, dove il roaming sembra “gratuito”, non sempre tutto è davvero senza limiti.
Alcuni operatori riducono la velocità, altri impongono soglie poco chiare. E quando si passa da un Paese all’altro durante un trekking lungo, la situazione diventa ancora più fastidiosa.
Negli ultimi mesi molti viaggiatori hanno iniziato a usare una eSIM Italia per evitare i costi del roaming estero e avere internet all’estero senza cambiare fisicamente scheda SIM.
È una soluzione pratica soprattutto per chi si sposta spesso, dorme in rifugi isolati o attraversa confini durante lo stesso viaggio.
Il paradosso è questo: si spendono settimane a cercare voli low cost, scarponi in saldo, zaini ultraleggeri… e poi si bruciano 60 euro di traffico dati in tre giorni.
Il problema non riguarda solo i Paesi extra UE. Alcune aree montane di confine agganciano automaticamente reti straniere.
Succede spesso sulle Alpi. Un attimo prima il telefono è collegato all’operatore italiano, quello dopo si trova su rete svizzera senza che nessuno se ne accorga.
E non è solo questione di soldi. Restare senza connessione durante un trekking può creare problemi pratici:
Chi fa escursioni lunghe ormai organizza anche la parte “digitale” del viaggio. Non per stare sui social, ma per evitare imprevisti inutili.
Le eSIM hanno cambiato parecchio il modo di viaggiare.
Niente negozi aeroportuali, niente SIM minuscole perse nello zaino, niente spille improvvisate per aprire il carrellino del telefono.
L’attivazione avviene direttamente online. Si compra il piano dati, si scansiona un QR code e la connessione parte quasi subito.
La cosa interessante è che la SIM fisica principale resta attiva.
Quindi il numero italiano continua a ricevere chiamate o messaggi, mentre i dati passano sulla rete locale del Paese in cui si sta viaggiando.
Per chi fa trekking questo dettaglio conta più di quanto sembri.
Magari durante il cammino serve:
Con una connessione stabile cambia tutto.
La domanda arriva sempre. Sembra complicata, ma in pratica è più semplice di una SIM tradizionale.
L’eSIM è integrata nello smartphone. Non si inserisce nulla fisicamente. Si scarica un profilo digitale che permette di collegarsi alle reti mobili disponibili nel Paese scelto.
La configurazione richiede pochi minuti. Nella maggior parte dei casi basta:
Fine.
I modelli recenti di iPhone, Samsung, Google Pixel e molti Xiaomi supportano già questa tecnologia. Prima di partire conviene comunque controllare la compatibilità.
Non serve in tutti i viaggi. Per un weekend a Parigi probabilmente basta il proprio operatore.
La differenza si sente in situazioni specifiche.
Svizzera, Montenegro, Marocco, Nepal, Turchia. Qui il roaming estero può diventare costoso in fretta. Una eSIM permette di avere pacchetti dati chiari e prevedibili.
_ Leggi gli altri nostri articoli con consigli sul trekking e l’outdoor
Seguici sui nostri canali social!Instagram – Facebook – Telegram